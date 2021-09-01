Советы детям от полиции Калининграда: Знать ПДД, не разговаривать с незнакомцами, ладить со сверстниками

Безопасность школьников – забота семьи, школы и правоохранителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вместе со всеми калининградскими школьниками День знаний 1 сентября встречают сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Калининградской области.

- Главная наша задача - обеспечить безопасность детей с началом нового учебного года, - говорит начальник отдела организации деятельности ПДН Светлана Осмоловская. - Поэтому хотелось бы обратить внимание родителей школьников на ряд важных моментов.

Светлана Осмоловская. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Первоочередное значение правоохранители придают дороге «дом - школа - дом».

- Школьник четко должен знать путь до учебного заведения и обратно, - объясняет Осмоловская. - Для этого папам и мамам необходимо вместе со своим ребенком тщательно изучить предстоящий маршрут, выбрав его наиболее удобный и безопасный вариант. По возможности исключить пустыри, другие безлюдные места, стройплощадки. Если придется пересекать железнодорожные пути, нужно объяснить ребенку, как это делать правильно. Да и вообще изучению правил дорожного движения уделить самое пристальное внимание. Школьник должен знать сигналы светофора, хотя бы главные дорожные знаки, с какой стороны требуется обходить то или иное транспортное средство, как двигаться по пешеходному переходу и другие необходимые вещи.

Второй чрезвычайно важный момент - безопасное поведение несовершеннолетнего на улице.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя заходить с незнакомцами в лифт и уж тем более садиться в машину к незнакомым людям, - продолжает полковник полиции Осмоловская. - Особо хотелось бы поговорить о гаджетах, которыми обладают наши дети сегодня. Не нужно хвастаться перед товарищами мобильным телефоном и вообще доставать его без надобности. Не откликаться на просьбу незнакомых «дать позвонить», не оставлять свое электронное устройство без присмотра, как это, к сожалению, нередко случается.

Поведение ребенка в стенах школы также должно быть правильным.

- Мы понимаем, что первые и главные учителя для ребенка - это его родители, - признает Осмоловская. - Именно они во многом определяют манеру и линию поведения сына или дочери. А ведь от этого будет зависеть характер взаимоотношений школьника как со сверстниками, так и с учителями. Объясняя своему ребенку элементарные правила поведения, родители формируют у него необходимые морально-нравственные устои, принятые в обществе. Что в дальнейшем станет залогом успешности в учебе, в работе и в общении с другими людьми.