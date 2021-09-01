«Папа, когда закончится пандемия?»

За полтора года пандемия стала частью нашей жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Младший сын на днях огорошил философским вопросом:

- Папа, а эта пандемия надолго?

Я задумался, и правда - надолго ли?

- Еще год-два, думаю, - ответил.

Но точно ли год-два? Может, больше? Или в ближайшие месяцы «рассосется»? Вряд ли кто-то сможет ответить сегодня на этот вопрос. Помню, год назад я делал прогноз о том, что нас ждет еще несколько волн коронавируса. Мне казалось, что вторая волна, которая была зимой 2020-го и весной 2021-го, станет самой мощной, летняя слабее, осенняя, которая сейчас на очереди, еще слабее. Но прогноз, как вы понимаете, не сбылся. Третья волна оказалась пока «самой-самой», к тому же она еще не закончилась, а по смертности мы вообще побили все рекорды. И может сложиться впечатление, что все это вообще до скончания наших дней. Тем более что мало-помалу мы начали впитывать в себя новую реальность, относиться к «коронавирусному настоящему» как к вполне обычной жизни.

Мы на автомате натягиваем маску при входе в супермаркет или в общественный транспорт (во всяком случае, большинство из нас). Многие уже строят долгоиграющие планы по поводу ревакцинации (время от времени слышатся вопросы, когда и где сделать повторную вакцину). Площадь Победы уже трудно представить без белой «будки», к которой выстроилась очередь из желающих получить вакцину. Нас не удивляет, что с 1 сентября часть уроков у наших детей будет проходить по «удаленке», а многие кружки летом в формате этой самой «удаленки» и проходили. Любое першение в горле, покашливание, насморк, головная боль и вообще неважное самочувствие в первую очередь посылают сигнал: а не коронавирус ли это?

За полтора года пандемия стала частью нашей жизни. Конечно, когда-то она завершится: выработается коллективный иммунитет или произойдет что-нибудь более неординарное (вирус возьмет и передумает нас заражать), но, очевидно, к прежней, «докоронавирусной» жизни мы уже не вернемся. Всевозможных «удаленок» будет все больше (и в учебе, и в работе), маски также останутся надолго, вакцинация, наверное, станет привычным явлением. Так что, отвечая сыну, что потерпеть придется еще «год-два», я, наверное, поторопился. Берите выше, как говорится.