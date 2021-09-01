Главврач Калининградской областной инфекционной больницы: «Постковидный синдром перенесла тяжело. В реанимации»

На сегодняшний день в Калининградской областной инфекционной больнице - 364 пациента. Фото: из архива «КП»

Главврач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова на своей странице в Инстаграме разместила видео, в котором поделилась личной историей о том, как перенесла COVID-19.

Во-первых, доктор предупредила калининградцев о коварстве ковида.

- Если вы переболели легко, это не значит, что у вас не будет последствий, - уверена Ольга Краснова. - Я переболела (коронавирусом. - Ред.). Переболела легко. Я не лечилась в стационаре. Я была дома. Не в больнице заразилась, а муж «принес», заразился на работе. Мы лечились 10 дней. Я вышла на работу.

Во-вторых, нужно следить за своим состоянием после выздоровления. Поскольку спустя месяц после болезни, по признанию доктора, она почувствовала недомогание.

- Быстрая утомляемость, дискомфорт. Поняла, что чувствую себя не так, как до болезни, - сказала Краснова. - У меня случился постковидный синдром… Я не понимала, что происходит. Ведь я веду здоровый образ жизни. Я не пью, не курю, занимаюсь спортом!

Ковидный «хвост» стал для Ольги Красновой настоящим испытанием по сравнению с самим инфицированием коронавирусом.

- Я считала себя здоровой женщиной и вдруг попадаю в реанимацию, - призналась доктор. - Пять дней я была в реанимации с панкреонекрозом. У меня тромб «встал» не в легких, а в поджелудочной железе. Думали, что я не выйду (из реанимации. - Ред.). Спасибо врачам областной больницы, вытащили меня. Дай бог им всем здоровья!

Добавим, в Калининградской областной инфекционной больнице, по данным на понедельник, 30 августа, состояли 364 пациента. Из них:

- 10 детей. Самому маленькому пациенту - 1 месяц. Детей до года в больнице - 5 человек;

- 146 пациентов - в возрасте 65+, 2 пациента - старше 90 лет;

- в отделении реанимации инфекционной больницы находится 10 пациентов;

- на кислородной поддержке - 158 человек (примерно 43% всех пациентов).

Всего в регионе под ковид и внебольничные пневмонии открыты отделения в 19 медицинских организациях.