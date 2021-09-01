Подробности выступления Моргенштерна под Калининградом: пролил вино на сцене и спел колыбельную

Выступление продлилось около часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Моргенштерн стал приглашенной звездой на частном вечере, который провели в комплексе «Лангендорф» под Гвардейском. Организовал мероприятие супруг владелицы сети магазинов декора и товаров для дома Hommy Ольги Калашниковой. Ранее дама открыла сеть секс-шопов в родном Томске, а сейчас ждет ребенка. Со сцены супруг Ольги объявил, что и 11 миллионов рублей на день рождения любимой не жалко.

Как сообщили порталу klops.ru организаторы вечеринки, Моргенштерн прилетел за день до концерта, не выходил из номера отеля и играл в приставку до трех ночи. Концерт длился час. Одна из зрительниц по имени Анна рассказала «Комсомолке», что он прошел очень странно, но весьма интересно:

- Моргенштерн вышел на сцену в футболке с надписью «Дьявол». Первая песня была «Кадиллак», самое известное его творение. Моргенштерн просил на сцену белого вина, потом пролил его и просил снова. Прямо на сцене он курил кальян и вообще чувствовал себя очень свободно.

Первую песню рэпер назвал колыбельной, а весь концерт нарек «программой для беременных», вспомнив, что именинница скоро станет мамой. В зале было много московских гостей и представителей региональной элиты, преимущественно владельцы ресторанов и магазинов. Всего около 100 человек в возрасте от 30 до 50 лет.

Как стало известно «Комсомолке», вместо Моргенштерна под Гвардейск могли приехать Филипп Киркоров или Ольга Бузова. Эти варианты тоже рассматривались организаторами. Но в итоге выбор пал на рэпера, поскольку имениннице он был любопытен как явление. Ольга считает его умным и талантливым парнем и вообще очень интересным человеком.

- Мне важна была энергетика артиста, потому что образ на экране - это одно, а живой человек - другое, - рассказала именинница «Клопсу». - Среди гостей были те, кто говорил, что это круто, были и скептически настроенные. Но по итогу его выступления даже они переметнулись. Это действительно очень талантливый и неординарный человек. Он даже за это небольшое время говорил очень глубокие и важные мысли в своем стиле. Он высмеивает эстраду, правила и стандарты. Сам вещает про бабки и богатство, но при этом сказал, что ценность не в деньгах, а в людях, которые рядом.