Звездные скандалы, олимпийское «золото», буйство стихии: 10 главных событий калининградского лета

Летом в Калининграде начался туристический бум, который продолжается и сейчас. Фото: Александр Подгорчук

По дюнам с ветерком, на «Быках» – с хохотком

Из наезжавших в Калининград знаменитостей мира шоу-бизнеса первым оскандалился киноактер Милош Бикович. Здесь он снимался в новом синема-проекте, а в перерывах активно отдыхал. Например, лихо рассекая на квадроцикле (то ли как водитель, то ли в качестве пассажира – осталось неясным) по пескам Куршской косы, что делать, вообще-то, категорически запрещено. Так что, зря серб разместил в соцсетях видео о своем досуге.

Свою лепту в разрушение дюн нацпарка внес и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, семимильными шагами сбежавший по уникальному склону к морю. И также разместивший в интернете видоотчет об этом варварстве. (Похоже без подобных публикаций нашим звездам и отдых не отдых.)

Не упустила случая надругаться над местными достопримечательностями поп-дива Наташа Королева, в ярком костюме, напоминавшем пижаму, взобравшаяся на памятник «Борющиеся зубры».

Визит Наташи Королевой нам запомнится надолго... Фото: СОЦСЕТИ

Свою порцию хейта от зрителей получил каждый из селебрити. Но извинился за сделанную глупость только спортсмен.

Четверть года чудила погода…

Прибалтийская погода, которую вообще трудно упрекнуть в постоянстве, этим летом превзошла сама себя.

Во-первых, два месяца кряду стояла небывалая жара, близкая к рекордам вековых метеонаблюдений. Калининградцам завидовали даже отдыхающие на черноморских курортах - в июле в Сочи было прохладнее, чем в Светлогорске!

Кроме того, чуть ли не каждую неделю стихия преподносила различные сюрпризы. В небе появлялись необычные облака-рулоны, кое-где сыпал град размером с перепелиное яйцо, город Гусев ливни дважды превращали в Венецию, регион накрывала пыль из Северной Африки. Наблюдалось настоящее нашествие смерчей: чаще всего их видели в море у Янтарного (как минимум трижды – 3 и 21 июля и 28 августа), а по Гурьевскому району пронесся сухопутный вихрь, поваливший несколько деревьев.

Матч во время «чумы»

В июле Калининград стал местом битвы за футбольный Суперкубок России. Ну и заодно – свидетелем противостояния фанатов оспаривавших трофей московского «Локомотива» и питерского «Зенита». Из обеих столиц на игру прилетели около 2 000 болельщиков, которые от души покуролесили в ресторанах, а затем устроили шествие к стадиону, на котором во все трибуны обменивались матерными кричалками.

Суперкубок России из Калининграда увез питерский «Зенит». Фото: Александр Подгорчук

Заветный приз получили питерцы, а головомойку от Роспотребнадзора (глава регионального управления назвала проведение такого массового мероприятия в разгар новой волны коронавируса «недопустимым») – администрация спортивной арены.

Быстрее! Точнее! Сильнее!

Еще одно спортивное событие лета - Олимпийские игры в Токио – также не обошлось без калининградцев. Наш баскетболист Станислав Шаров в составе сборной России завоевал «серебро». А борец греко-римского стиля Муса Евлоев удостоился золотой медали – первой (но будем надеяться, не последней) в своей карьере.

Муса Евлоев привез из Токо золотую медаль. Фото: Елена Тишина

На стартовавших, как положено, вскоре после Олимпиады Паралимпийских играх одна из наших землячек тоже поднималась на пьедестал. Шпажистка Юлия Майя вместе с подругами по сборной стала обладательницей «бронзы».

«Все просплю, но France не опозорю!»

Самым звездным нашим гостем минувшего лета можно назвать актера Жерара Дерардье. В Калининграде легендарный француз оказался по приглашению кинофестиваля «Балтийские дебюты». Согласно традициям гостеприимства, соотечественника (Депардье имеет и паспорт РФ) в аэропорту встречали с песнями под баян, хлебом-солью и рюмкой водки сверху. Кто знает, может, последнее было уже лишним. Ибо сначала исполнитель главной роди в документальном фильме «Моя узбекская мечта» не появился на его премьерном показе. А потом почти на полчаса опоздал на официальную церемонию открытия фестиваля.

- Я просто спал, - откровенно признался, наконец, объявившийся Депардье со сцены, пожелав не спать всем остальным. И снова был таков.

Жерара Депардье встретили у нас очень тепло. Фото: Александр КАТЕРУША

Говорят, в Светлогорске Жерар наведался в один из ресторанов, немного прогулялся по улицам, но большую часть времени действительно провел в своем номере отеля.

Хомлин, sweet хомлин

Этим летом в Калининграде закрыли проект «Хомлины». Теперь все сказочное семейство в сборе! Запоминайте: на Медовом мосту обосновался дедушка Карл, возле Музея янтаря поселилась Марта, возле судна «Витязь» – мальчик Витя на кораблике, у входа в зоопарк теперь красуется девочка Уля на улитке, рядом с Биржей (она же – бывший ДКМ и нынешний Музей изобразительных искусств) сидит папа семейства - Лео. Ну, и последние два бронзовых человечка: сынок Антон на Красной, в историческом районе Амалиенау, и его мама Варя в башне «Врангель».

Теперь все сказочное семейство в сборе. Фото: «Мастерская хомлинов».

Появилась и связанная с новыми достопримечательностями традиция – турист должен успеть отыскать и погладить всех хомлинов, сфотографировавшись с ними. Только чур не забирать с собой на память!

Те, которых не спасли

Поскольку жарких дней было летом немало, вода в море прогревалась аж до 23 градусов – и, конечно, народ массово купался. Увы, при этом не обошлось без трагедий. С начала сезона было зафиксировано 10 утонувших (но это предварительная статистика, когда имеется официальное заключение судмедэкспертизы). Люди гибли в Балтийске, на косе, в Светлогорске и других местах. Часто причиной становились опасные течения, которые характерны для Балтики. Однажды в выходные, которые потом назвали «черными», утонуло сразу 8 человек!

Слабо утешает только одно – ведь куда больше беспечных купальщиков все-таки удалось спасти.

Мрачное обаяние «постготики»

В прошлом году губернатор заявил, что Дом Советов – так и не достроенный символ Калининграда – будут сносить. А на его месте появится новый комплекс – со штаб-квартирой регионального правительства, офисами, магазинами, гостиницами, пешеходными зонами и так далее. «Студия 44» под руководством известного архитектора Никиты Явейна из Санкт-Петербурга в начале июня представила новый проект – с готическими кирпичами и прочими архитектурно-историческими изысками.

Проект вызвал споры, продолжающиеся уже несколько месяцев.

Понравилась такая концепция далеко не всем. В соцсетях разгорелось бурное обсуждение: кто-то умолял восстановить Королевский замок, кто-то ратовал за достройку, несмотря ни на что, Дома Советов, кто-то говорил, что вообще ничего строить не нужно, в центре города должен быть парк. Как бы то ни было, вариант Явейна приняли за основу, и оставалось лишь подписать договор с инвестором, после чего –приступить к разборке знаменитого долгостроя. Однако дело почему-то застопорилось, и пока Дом Советов по-прежнему возносится главою непокорной выше Александрийского столпа… то есть, Триумфальной колонны на площади Победы.

Форточка в Европу

Калининградская область переживает туристический бум. В 2018 году был массовый наплыв гостей на чемпионат мира по футболу, в 2019-м сработали бесплатные электронные визы, в 2020-м Евросоюз закрылся из-за пандемии, и наши сограждане потянулись в «российскую Европу». Эта тенденция продолжилась и нынешним летом, туристов стало даже больше, чем год назад, гостиницы оказались забронированы фактически на 100 процентов, в рестораны зачастую было не попасть. Калининград стабильно держится в пятерке, нередко попадая в первую тройку туристических рейтингов. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак подсчитал, что по итогам года область примет 2 миллиона туристов – это абсолютный рекорд.

Взбесившийся автобус

Минувшее лето омрачилось серьезным ДТП – причем на одном из важнейших туристических направлений региона. Днем 28 июня рейсовый автобус, следовавший из Калининграда в Янтарный, врезался в придорожное дерево недалеко от поселка Поваровка Зеленоградского района. Жуткие кадры с места аварии мгновенно разлетелись по всем СМИ, но, к счастью, погибших в результате не оказалось. Однако 27 человек получили травмы различной степени тяжести (четверо госпитализированы в тяжелом состоянии). Можно сказать, всем очень повезло, ведь автобус был набит битком - в салоне находились 80 человек.

Жуткие кадры с места аварии мгновенно разлетелись по всем СМИ. Фото: Александр Подгорчук

Версий насчет причин резонансного ДТП циркулировало, наверное, немногим меньше. Но в итоге проведенного расследования эксперты пришли к выводу, что виноват водитель. Превышение скорости всего на 7 километров выше установленной на данном участке оказалось роковым.