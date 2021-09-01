Школа с бассейном, академия хореографии и консерватория: в Калининграде почти готов культурный кластер на острове

Комплекс зданий готов уже на 90 процентов. Фото: Александр КАТЕРУША

На Октябрьском острове в Калининграде завершается строительство образовательного комплекса культурного кластера. Сегодня перед зданиями уже высаживают цветы, рабочие наводят лоск, подметая недавно уложенную плитку.

Образовательная часть кластера готова на 90 процентов. По соседству со стадионом появились: филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, общеобразовательная школа на 550 учащихся с бассейном, спортивным залом и современными классами. Помимо профессионального музыкального образования ребята будут получать здесь и общее образование. Это удобно – детям не нужно после уроков ехать в другой конец города на занятия, тратить время и силы на дорогу.

- Заканчивается комплекс отделочных работ, почти все готово, - говорит гендиректор «СТГ-Запад» Андрей Федоров. - Строительство было начато в 2019 году. Завершиться должно было в мае 2021 года, но, к сожалению, из-за пандемии произошла задержка с доставкой строительных материалов.

Андрей Федоров: "Завершиться строительство должно было в мае 2021 года, но, к сожалению, из-за пандемии произошла задержка с доставкой строительных материалов". Фото: Александр КАТЕРУША

В школе нам показали кабинеты, спортзал с тренажерами, библиотеку и читальный зал. А в бассейне уже смонтировано оборудование. Точнее, бассейна здесь два: одна чаша для младшеклассников, другая, где глубже, – для ребят постарше. Интересно, что стенки чаш отделаны не плиткой, а пластинами из прочной нержавеющей стали. Говорят, она удобнее в уходе.

Одна из фишек комплекса в том, что соединены здания стеклянными коридорами-рукавами. Фото: Александр КАТЕРУША

Одна из фишек комплекса в том, что соединены здания стеклянными коридорами-рукавами. По этим теплым переходам воспитанники, не выходя на улицу, могут перемещаться по всему образовательному комплексу.

В филиале академии хореографии все сделано для комфортных занятий юных артистов балета. Например, в балетном зале установлены специальные щиты на ударопоглощающих блоках, поверх которых уложен специальный балетный линолеум. На потолке – панели для создания правильной звуковой среды и звучания живой музыки.

Сейчас специалисты завершают работы в концертных залах, монтируют оборудование сцены.

В концертном зале заканчивают работы по монтажу оборудования. Фото: Александр КАТЕРУША

Вторая очередь – жилые дома, которые должны сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года. В многоэтажках, расположенных у стадиона, будут жить учащиеся и сотрудники комплекса. Тут же – общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств.

Общая площадь образовательного комплекса культурного кластера – 84 тысячи квадратных метров.

Кроме того на острове Октябрьский появится филиал Российского государственного института сценических искусств, филиал Государственной Третьяковской галереи и филиал Государственного Академического Большого театра.

Напомним, задача формирования четырех новых культурных центров (Владивосток, Кемерово, юг России и Калининград) была поставлена президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

- Такие крупные центры общественной жизни и просвещения должны быть доступны для людей всех возрастов - как старшего, так и подрастающего поколения, соответствовать их интересам, запросам. Культурные центры должны включать концертные залы, музейные и выставочные пространства, объединять на одной площадке филиалы наших ведущих театров, музеев, творческих вузов, - сказал тогда президент.