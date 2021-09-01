Скалодром, спецбассейн и класс со скелетом: в Калининграде открылась новая школа на улице Артиллерийской

Вот такое наглядное пособие ждет учеников. Фото: Иван МАРКОВ

Несмотря на то, что родителей школьников заранее предупредили о нежелательном появлении большого количества родственников из-за коронавирусных ограничений, 1 сентября у ворот новой школы собралась огромная толпа. Специальные люди замеряли температуру и раздавали маски, однако недовольства избежать все равно не получилось. В итоге, к волонтерам на подкрепление часто приходили учителя, проводившие разъяснительную работу со взрослыми, впавшими в детство.

Первая в истории школы линейка. Фото: Иван МАРКОВ

Сами первоклашки были спокойны и торжественны, ожидая слов от новоиспеченного директора Александра Ерохина. Он начал с того, что сравнил школу с самолетом, на котором все ученики через считанные минуты отправятся в полет. С ним не согласился один из депутатов, который заявил, что школа – это все-таки корабль, на котором дети отправятся «в счастливое плавание в страну знаний».

- Как говорят моряки, семь футов под килем, - крикнул депутат.

- Вы посмотрите, какую взлетную полосу из тротуаров организовали нам тут городские власти, - стоял на своем Ерохин.

Он принял символический золотой ключ от школы из рук главы администрации Калининграда Елены Дятловой и промчался, потряхивая им в воздухе, мимо завороженной детской толпы. Надо понимать, что увидеть такого резвого директора они не ожидали.

Таких скалодромов в области считанные единицы. Фото: Иван МАРКОВ

Пока линейка закруглялась, мне удалось пройти по всем четырем этажам нового учебного заведения. И, надо сказать, что тем, кто тут начинает учиться, явно будут завидовать сверстники. В школе есть свой скалодром с опытными инструкторами и бассейн с переменной глубиной. Кабинеты физики, химии, биологии и других предметов также оснащены по последнему слову техники. Например, в кабинете биологии стоит интерактивный анатомический стол «Пирогов» с сенсорным экраном, при помощи которого будущие медики смогут досконально изучить все органы человеческого тела. Конечно, сенсорные экраны – это хорошо, но и про книги забывать не стоит, а потому в школе начинает работу библиотека, укомплектованная сотнями новых томов на сумму более 11 миллионов рублей.

Бассейн имеет переменную глубину. Фото: Иван МАРКОВ

Анатомический стол «Пирогов» с сенсорным экраном. Фото: Иван МАРКОВ

Еще на торжественной части глава администрации заявила, что «школа без учителей и детского шума – просто заброшенное помещение». Общаясь с прессой, Елена Дятлова решила развить эту мысль:

- Мы жили в этой школе, мы переделывали проект неоднократно, убирали оборудование, которое сегодня морально устарело, и замещали его новым. Мы выделяли дополнительные средства, чтобы школа стала современной. Но деньги – это не проблема, деньги идут туда, где есть увлеченные люди, которые живут своим делом.

Сити-менеджер добавила, что директору предстоит тяжелая работа. Под его руководством будет новый коллектив учителей, которому только предстоит сработаться.

- Им нужно стать командой, и это сложно. Им нужно вдохнуть жизнь в эту школу. Хорошо, что в нашем обществе есть одержимые люди. Как хорошо, что мы с вами пока еще произносим слово «учитель» с большой буквы, потому что это уважаемая профессия. Они не только учат наших детей, но и воспитывают их.

Спортивная инфраструктура школы представлена стадионом с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой, местами для отдыха и игр. Фото: Иван МАРКОВ

В новой 58-й - сразу школе 12 первых классов. Среди них есть класс «Р», в котором будут учиться дети с ограниченными возможностями.

- В моей школе было три класса, здесь двенадцать. Мы прирастаем детским населением. В этом году за школьные парты сядет на 2300 учеников больше, чем в прошлом. Каждый пятый житель Калининграда – это ребенок и подросток до 18 лет, - отметила Дятлова.