Главную роль в спектакле сыграла Нонна Гришаева. Фото: Ядвига Латыпова

В Калининградском областном драматическом театре во вторник, 31 августа, открылся XVIII Международный фестиваль «Балтийские сезоны» (12+). В этом году событие посвящено 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Завершится это «лучшее время года» уже 6 сентября.

Журналисты, побывавшие на спектакле-открытии фестиваля – «Люся. Признание в любви» (16+), в котором роль Людмилы Гурченко исполнила заслуженная артистка России Нонна Гришаева, начали пресс-конференцию с восторга:

- Нонна – браво! – воскликнула наша коллега, эту оценку поддержали другие участники встречи аплодисментами.

Художественный руководитель фестиваля Давид Смелянский (на пресс-конференции он сообщил, что передал фестиваль «Росконцерту», выразив надежду на дальнейшее развитие проекта) присоединился к этому хору, поблагодарил Нонну Гришаеву за работу в спектакле, вручил ей цветы.

- Блистательный спектакль, - сказал Давид Смелянский. – Украшение театра и спектакля - актриса Нонна Гришаева!

Актриса в ответном слове призналась, что для нее стало неожиданностью то, что Давид Яковлевич был в зале и смотрел спектакль, что для нее очень дорого то, что Смелянский был знаком с Гурченко, хранит воспоминания о ней. Нонна Гришаева сказала, что каждый раз, играя в спектакле «Люся. Признание в любви», проживает эту роль сердцем.

- Это ведь и личный взгляд на Людмилу Гурченко, - заметила актриса. – Я счастлива, что здесь, что вырвалась из большого потока работы. Потрясающий прием! Тот самый обмен энергиями, за что мы так любим театр, состоялся не на пятьдесят процентов, а на все сто. Супруг Людмилы Марковны – Сергей Сенин сейчас пишет (Гришаева указывает на свой смартфон): «Я с вами!». Сергей участвовал в создании этого спектакля, репетиции проходили в музее Людмилы Гурченко. Музей создавал Сергей.

Поделился своими эмоциями и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

- Фантастический спектакль! – признался министр. – Я долго после просмотра ничего не мог сказать членораздельного. Не знаю, как это получается у Нонны, как это получается у театра, но на открытии фестиваля была… бомба! Сегодня отправил дочь на этот спектакль. Пусть вечер 1 сентября проведет в театре.

Андрей Ермак коснулся и будущего фестиваля.

- «Балтийские сезоны» стали визитной карточкой нашего региона, хорошо, что он ориентирован на нас, калининградцев, - отметил министр. – Знаю, что многие едут специально к нам именно в тот момент, когда проходит фестиваль. Я надеюсь, что и дальнейшие спектакли программы будут не менее яркими. А сегодня мы уже должны думать, каким будет XIX-й, а затем уже и юбилейный XX-й фестиваль «Балтийские сезоны». Мы любим удивлять. Надеюсь, фестиваль будет расти год от года.

По словам министра, в этом году регион традиционно оказал финансовую поддержку. Ее объем составил 7,5 миллиона рублей.

Художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Александр Федоренко заметил, что стоимость билетов на спектакли «Балтийские сезоны» - на уровне не гастролирующего, а регионального театра.

- Перед пресс-конференцией посмотрели, один билет не продан. Но думаю, что и его скоро заберут. Очень жаль, что сегодня действуют ограничения, что у нас 50-процентная заполняемость зала, и далеко не все желающие могут познакомиться с программой фестиваля. Но я оптимист, верю, что все это скоро закончится, - сказал худрук Калининградского драмтеатра.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок во время пресс-конференции выразил сожаление по поводу отсутствия в Калининградской области большой театральной сцены.

- Мы бы смогли привозить в Калининград наши масштабные спектакли, - отметил Крок.

Гастроли в Калининграде – единственные, оставленные в графике юбиляра - театра имени Вахтангова.

- Все остальные отменили, чтобы дать возможность нашему художественному руководителю Римасу Туминасу подготовить и выпустить юбилейную премьеру – «Войну и мир», где занята почти вся труппа театра. А 100 лет театру исполнится 13 ноября, - добавил Кирилл Крок.

КОНКРЕТНО

Что еще увидят счастливчики, купившие билет?

2 и 3 сентября - «Крик лангусты» (16+) по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона. В главных ролях: Юлия Рутберг, Андрей Ильин.

6 сентября - моноспектакль народного артиста Российской Федерации Евгения Князева «Пиковая дама» (12+) по повести А.С. Пушкина.

Кроме того, в «Балтийских сезонах» этого года примет участие Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Студенты IV курса, мастерская заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В.П. Николаенко, покажут спектакль «Лес» (12+) по пьесе А.Н. Островского, режиссер постановки – заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ П.Е. Любимцев. Театральный институт имени Бориса Щукина принимает участие в фестивале второй раз. Работу представят 5 сентября.

Билеты, напомним, проданы!