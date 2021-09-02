Реки, мосты и охотничий замок в дебрях: что посмотреть в Роминтской пуще

Сплав по реке Красной начинается возле Оленьего моста. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Попасть этим летом в Роминтскую пущу - уникальный уголок природы на крайнем юго-востоке Калининградской области - оказалось непросто. Все гостевые дома были забронированы еще весной. Но нам повезло: кто-то не смог поехать и нам предложили на несколько дней заселиться в домик в поселке Краснолесье.

ПОСЕЛОК, ОТКУДА НЕ БЕГУТ

Краснолесье вполне оправдывает свое название - со всех сторон поселок обступает таинственный лес. В десяти километрах польская граница, за лесом - Виштынецкое озеро, а дальше Литва. Казалось бы, глухомань, какую поискать. Медвежий угол. Но не тут-то было! Как нам сообщили местные жители, цены на недвижимость здесь выросли, может, не так резво, как в Светлогорске, но по дешевке домик в деревне уже не купишь.

- Да и нет домиков, не продается ничего. Вон однушка осталась в старом немецком доме. Полтора миллиона просят за нее, - рассказывает Елена.

Пару лет назад она с мужем переехала в Краснолесье из Калининграда. Тогда с ценами на жилье было проще, поэтому успела купить целых полдома.

- А что вы хотите? Красота здесь. Природа. Я уже в город совершенно не хочу возвращаться.

Православная церковь в Краснолесье, бывшая лютеранская кирха. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Несмотря на то, что Краснолесье находится на востоке области, а у нас, как известно, чем дальше на восток, тем сильнее разруха, поселок выглядит не только симпатичным, но и вполне крепким. Единственный заброшенный дом в центре поселка был некоторое время назад выкуплен и сейчас вовсю реконструируется. В нем откроется гостевой дом. Если во многих калининградских поселках старые немецкие кирхи представляют собой жалкое зрелище, то в Краснолесье некоторое время назад краснокирпичное здание, построенное в конце XIX века, капитально отремонтировали - и снаружи, и внутри. Сейчас здесь православный храм.

Если говорить о земных благах, то в Краснолесье имеется магазин. К сожалению, пока один, но зато молоко и хлеб в нем всегда свежие.

- Нам каждый день из Гусева привозят, берите, не сомневайтесь, - заверила продавщица.

Кафе в Краснолесье. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А за поворотом - кафе. Тоже в единственном числе. Но посетить его обязательно стоит. Чтобы посидеть в довоенных интерьерах и попробовать изумительное мороженое, которое хозяйка кафе готовит собственноручно.

МУЗЕЙ И ЕГО АРТЕФАКТЫ

Магазин - это хорошо, кафе тоже неплохо, но отдельных слов заслуживает музей Краснолесья. Это в общем-то неудивительно. Вокруг простирается огромная Роминтская пуща, или Красный лес, как называли ее первые калининградские переселенцы, которая является особо охраняемой природной территорией. Пуща почти во все времена была роскошным местом для охоты. Здесь когда-то водились туры и зубры. Сейчас же король здешних мест - благородный олень, который в Роминтене достигает грандиозных размеров.

- О богатствах пущи и рассказывают в основном экспозиции нашего музея, - говорит его директор Алексей Соколов. - Природа, флора, фауна, геология… В доисторические времена здесь прошел мощный ледник, он много чего интересного после себя оставил.

Белый камень - одна из достопримечательностей Роминтена. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Чтобы посмотреть самое интересное, нужно спуститься в подвал. Там находится великолепная геологическая коллекция. Камни всех цветов и видов, которые найдены были не только в Роминтской пуще, но и, без преувеличения, в разных концах света. Граниты, гнейсы, базальты, мрамор, берилл, рубин…

- Эту экспозицию мы открыли благодаря президентскому гранту, - поясняет Алексей Соколов.

Кроме экспонатов, посвященных природе пущи, музей богат артефактами, рассказывающими об истории Роминтена (так до войны называлось Краснолесье) и послевоенной жизни поселка. Очень интересная часть экспозиции - вещи первых переселенцев, приехавших в эти места в конце 1940-х годов.

В этих местах находится исток реки Синей. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

СИНЯЯ, ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ

В двух шагах от Краснолесья находится очень интересная природная достопримечательность - исток реки Синей. Спускаетесь с высокого холма и попадаете в волшебную страну Семиключье. Несколько родников образуют небольшое и очень живописное водохранилище, которое после плотины убегает в лес стремительной речушкой. Синяя пару-тройку десятков километров петляет среди холмов, пока не впадает в главную реку этих мест - Красную (бывшую Роминту).

Среди леса - почти идеальная брусчатка (дорога к озеру Мариново). Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Красная - уже куда более серьезная река. Исток ее находится в Польше, а общая длина составляет 83 километра. Считается, что вода в Красной - самая чистая в Калининградской области. Недаром в этой реке водятся ручьевая форель и хариус, которые весьма взыскательны к качеству среды обитания. Правда, ловить эту рыбу запрещено: и форель, и хариус внесены в Красную книгу. Поэтому отличной альтернативой рыбалке станет сплав по быстрой и извилистой реке на байдарках. Виды - потрясающие! Местами кажется, что плывешь по дну глубокого каньона.

Кстати, кроме Синей и Красной есть в Роминтской пуще и Черная река. Свое название она получила, как несложно догадаться, из-за цвета воды. Дело не в каких-то антропогенных загрязнениях, а в насыщенной торфом почве, сквозь которую пробирается поток.

Мост Хайде Брюкке. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ЗАМОК ИМПЕРАТОРА

Чтобы увидеть главные достопримечательности Роминтской пущи, нужно вначале приехать в поселок Токаревка в пяти километрах от Краснолесья. Там находится величественный железнодорожный мост, похожий на римский акведук. На протяжении последних лет это популярное место для фотосессий.

Самая популярная достопримечательность Роминтена - немецкий мост в Токаревке. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А насладившись видами моста, стоит нырнуть на грунтовку, которая, петляя, бежит через лес. Далеко-далеко, в сторону польской границы. В какой-то момент, километров через пятнадцать от Токаревки, грунтовка оденется в старую немецкую брусчатку, а затем вы подъедете к Оленьему мосту. Когда-то этот мост через Красную вел в охотничий замок кайзера Вильгельма и был украшен бронзовыми скульптурами оленей. Скульптур сегодня нет, но мост по-прежнему выглядит живописно.

Олений мост. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

После моста еще километр через лес, и вашему взору предстанут руины охотничьей резиденции императора. Здания были построены из дерева в далекой Норвегии и перевезены в Восточную Пруссию. К сожалению, большинство этих образцов деревянного зодчества до наших дней не дожили - сгорели то ли во время войны, то ли сразу после. Лишь один домик удалось сохранить и перевезти в Калининград. Сегодня он находится в Центральном парке (раньше в нем находилась комната кривых зеркал, затем дискотека «Кегли»).

От охотничьего замка императора осталось немного. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Поэтому туристу за неимением лучшего остается только побродить по заросшим деревьями и кустами руинам и представить, как все выглядело 100 лет назад, когда в этих местах гостил российский император Николай II.