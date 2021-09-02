Хочет подать лапу, но не может: в зоопарке Калининграда угасает самый старый в России и Европе тигр

Полосатый красавец, по всей видимости, скоро не сможет ходить... Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Драматическая история разворачивается в Калининградском зоопарке, где живет пожилой тигр Тайфун. Полосатый красавец, по всей видимости, скоро не сможет ходить. У хищника серьезные проблемы со здоровьем и ему становится все хуже.

Проблемы начались у Тайфуна в 2008 году, когда он начал хромать.

- Медленно, но верно состояние ухудшалось, - рассказывают в зоопарке. - Снизилась активность, тигр перестал ухаживать за собой, как это делают все кошачьи. В последний год все стало совсем плохо: Тайфун похудел, снизилась чувствительность лап. Усугубляет историю хроническая болезнь почек и возраст - 20 лет - весьма преклонный для этих животных. В природе в среднем тигры живут 15 лет.

Позже выяснилось, что разросшаяся костная ткань в межпозвоночных дисках шейного отдела Тайфуна сдавливает пути передачи нервных импульсов от головного мозга до нервов мышц. Говоря проще, тигр знает, как и куда ему поставить лапу, но физически не может этого сделать.

- Но мы не прячем пожилых животных «с глаз долой», чтобы развивать чувство уважения к старикам, - говорят в зоопарке.

По крови Тайфун - настоящий калининградский тигр. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

С киперами (так называются специалисты по уходу за животными) тигр еще общается, однако с каждым разом это дается ему все труднее.

- Тайфун с удовольствием приходит на тренинги. Ложится вдоль решетки и спокойно можно с ним заниматься, обрезать когти или, к примеру, брать кровь на анализ. Этому его обучили не так давно. И вот, он хочет подать лапу, но не может, - говорит Светлана Ярова, главный ветеринарный врач зоопарка.

Этого тигра она знает с его детских лет. Интересно, что по крови Тайфун - настоящий калининградский тигр. Он родился от отвезенного в свое время из Калининграда в зоопарк Челябинска тигра по кличке Кёниг.

Тайфун родился в июле 2001 года в зоопарке Челябинска. Фото: Калининградский зоопарк

- Животные, как и люди, бывают сангвиниками и холериками. Тайфун был с детства спокойным и уравновешенным, всегда шел на контакт без капризов, - продолжает ветврач. – Конечно, тяжело смотреть на него сегодня. Он слаб, с трудом передвигается. Он выходит на территорию уличного вольера, ложится и спит на солнышке практически целыми днями. Мы сверялись и знаем, что тигров в таком почтенном возрасте нет больше нигде в зоопарках не только России, но и Европы и Азии. Понимаем, что в скором времени его не станет.

- Переживет он зиму? - спрашиваю Светлану Ивановну.

- Я не уверена. Возможно ему осталась неделя, возможно, месяц.

Ветврачи сегодня пытаются максимально облегчить состояние Тайфуна, а киперы стараются лишний раз не тревожить. Сейчас самое главное – сделать все, чтобы старичок не страдал. Зубы у него уже не те, так что ест он исключительно мясную мякоть.

Сейчас у хищника серьезные проблемы со здоровьем. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Тайфун родился в июле 2001 года в зоопарке Челябинска, а уже зимой 2002 переехал в Калининград. Сегодня он живет один. Его подруга, амурская тигрица Таня, умерла этим летом в возрасте 17 лет. И хотя тигры относились друг к другу вполне дружелюбно, потомства у пары, увы, нет. Таня прославилась тем, что зимой научилась развлекать себя, скатывая снег в большие шары. Такие снежки она гоняла по территории вольера, веселя публику.

Амурский тигр – это один из наиболее редких представителей мировой фауны, в Международной Красной Книге ему присвоен охранный статус «Угрожаемые». В Российском отделении Всемирного фонда дикой природы тигр является объектом одной из основных программ по охране редких видов.