Четыре полосы движения, новое освещение: Закончился ремонт основного въезда в Гурьевск

Реконструкция трассы позволит ликвидировать заторы на въездах Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершена реконструкция основного въезда в Гурьевск - участка автодороги Калининград - Полесск с 8-го по 11-й километр. Таким образом, обеспечена полная транспортная доступность активного развивающегося муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь движение из Калининграда в Гурьевск осуществляется по четырем полосам движения с отдельными поворотами. Дорожники провели большой объем работ, в первую очередь связанный с переносом инженерных коммуникаций. Были обустроены пешеходные переходы, перекрестки, автобусные карманы и новое освещение, продолжается установка новых остановочных павильонов. Также построена велодорожка протяженностью порядка 6 км с тротуаром.

«Завершение этих работ, надеюсь, на долгие годы решит вопросы быстрой транспортной доступности и связи Гурьевска с Калининградом. Этот узел мы расшили, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Сейчас активно занимаемся Северным обходом. Средства в госпрограмме на продолжение его строительства заложены. Подрядчики готовы идти опережающими темпами, и мы будем обращаться за финансированием в федеральный центр. Основная задача - к 2024 году довести Северный обход до развязки с Балтийском».

Глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» отметил, что после открытия движения на этом участке исчезли пробки.

- Не стало пробок, это было притчей во языцех. Все звонили и в СМИ, и губернатору, и президенту писали. Сейчас пробок нет. Нет нервов у тех, кто едет в Калининград работать или из нашего муниципалитета едет в Полесск, наши дети добираются вовремя в школы, - сказал он.

Напомним, ранее было открыто движение по улице Строительной - второму въезду в Гурьевск.