Калининградцев ждут самые холодные выходные за последние три месяца

В этот уикенд установится облачная с прояснениями погода. Фото: Александр Подгорчук

С каждым осенним днем температура в Калининграде становится все ниже. Если 1 сентября в нашем городе было почти +19 градусов, то в предстоящий уикенд показатели будут значительно скромнее.

Впрочем, сначала нас ждет неожиданно теплая пятница. По прогнозу Гидрометцентра, 3 сентября воздух в Калининграде прогреется до +18 градусов, по области - до +21. Будет облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Скорость ветра преимущественного северного направления составит 12-14 метров в секунду.

В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют всего +15..+16 градусов. Это будут самые холодные выходные за три месяца: последний раз такой уикенд был 29-30 мая, когда термометры в Калининграде показывали +14..+16.

На протяжении трех дней подряд - с пятницы по воскресенье - будет расти атмосферное давление. Утром 3 сентября его значение составит 757 миллиметров ртутного столба, в ночь на понедельник - 769 мм.