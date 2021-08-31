Юбилей Калининградской области, год 2004-й: земля разломилась и ушла из-под ног...

21 сентября 2004-го. Наиболее серьезным последствием землетрясения стало разрушение железной дороги в Светлогорске. Фото: Игорь Зарембо

Необычный вторник

21 сентября 2004-го. Обычный вторник, как говорится, ничто не предвещало. Ну разве что домашние питомцы с утра выглядели какими-то притихшими, испуганными.

И вдруг в 14.05 земля качнулась под ногами.

Тысячи калининградцев ощутили толчок. Однако никто не мог поверить, что это – именно землетрясение. Ведь Калининградская область находится в сейсмически безопасной зоне. Как потом выяснилось, в регионе даже ни одной сейсмостанции не было. Очевидно, ввиду полной ненадобности.

В общем, все, что угодно, только не землетрясение. Тогда что же? Метеорит упал? Или взорвалась в Литве Игналинская АЭС? (Она в ту пору еще вовсю работала).

Беспокоясь за родных и близких, начали звонить друг другу по мобильникам. И уже через пять минут вырубилась, не выдержав такой нагрузки, сотовая связь. Рванули к проводным аппаратам – и с этой связью начались проблемы. Кроме того, не везде же есть телефоны. А у кого-то дома – бабушка божий одуванчик одна. У кого-то – ребенок в садике. У кого-то – жена в роддоме. И при этом – никакой официальной информации. Ни по радио, ни по телевизору. Зловеще молчали и уличные репродукторы гражданской обороны.

Для многих тот первый час полной неизвестности стал самым тяжелым.

Между первым и вторым

Только когда по Калининграду поехали милицейские машины с мегафонами, невероятное стало очевидным. И расслабляться, оказывается, было рано. «Всем выходить на улицу, – разносилось из мегафонов, – в ближайшее время ожидаются новые подземные толчки». К тому времени уже стало известно, что эпицентр толчка был в районе поселка Люблино и там царит форменная паника.

Кто еще оставался в помещениях, повалили наружу. Пустели дома, конторы, предприятия. В лечебных заведениях легкие больные помогали выносить более тяжелых «коллег». Как водится, «кому война, а кому – мать родна». Пользуясь моментом, активизировались домушники. Правда, безнаказанно уйти удавалось не всем. Так, с поличным взяли вора на улице Ульяны Громовой. Причем его пришлось защищать от жильцов – кое-кто был готов устроить самосуд над «мародером».

Впрочем, примеров другого характера было все же больше. Например, на улице Репина на седьмом этаже с больной престарелой матерью осталась перепуганная дочь-пенсионерка. Каким-то чудом ей удалось дозвониться до спасателей. Приехав, те помогли спустить 95-летнюю женщину. А потом отвезли к себе, разместили в отдельной комнате, накормили.

Когда считать мы стали раны

Все знали, что ожидаются новые толчки. Но вот когда? Устав от напряженного ожидания, люди начали возвращаться в здания. А в 16.32 землю снова затрясло пуще прежнего. А в 16.36 – в третий раз. И тоже неслабо.

Если после первого толчка, как правило, разве что побелка сыпалась с потолков, то теперь все было куда круче. В сотнях домов (прежде всего, в старых немецких) «ехала» кровля, трещали стены, обрушивались дымоходы и трубы, лопались оконные стекла. На верхушке здания бывшей кирхи, в которой ныне Концертный зал филармонии, опасно накренились две декоративные башенки (одна вскоре рухнула, вторую пришлось добить позже).

Самым серьезным последствием стало разрушение железной дороги в Светлогорске. Под путями образовался провал шириной 30 метров и глубиной 15. В результате электрички могли ходить только до станции Светлогорск-1. Дальше пассажиров везли на автобусах. Появились и пострадавшие. Только в Калининграде их набралось 17 человек. На кого-то свалилась черепица с крыши, кто-то упал во время толчка, сломав при этом ногу.

В тот же день был начат экстренный ремонт. Электрички ходили до станции Светлогорск-1. Фото: Игорь Зарембо

Будет ли еще трясти? «Не исключено», – говорили ответственные лица. К вечеру большая часть магазинов закрылась. В тех редких, что рискнули работать, выстраивались очереди. Первым с полок исчез хлеб. Разметали также соль, спички, свечи. Жильцы многоэтажек ночь после землетрясения по возможности проводили не дома. Одни уехали на дачу, другие уходили спать в гараж или в авто, третьи разбивали палатку во дворе. Некоторые устраивались на ночлег прямо под открытым небом. Это было сильное зрелище: мрачные здания с темными окнами, а среди них – костер, вокруг которого жмутся люди.

Между тем в ночь на 22 сентября 2004-го еще и шторм разыгрался. Ветер валил деревья и столбы, рвал провода. Так что где-то в довершение всех бед люди еще и без электричества остались, а чье-то жилище заливало дождем – крышу разворотило землетрясением.

Виноват Дрябкулис?

К обеду ветер стих. Но вот страсти по поводу землетрясения еще долго не утихали. То и дело возникали слухи о том, что нас опять тряхнет. А один «кибернетик» (так он сам себя называл) написал письмо в инстанции, в котором предсказал на 7 октября 2004-го аж четыре толчка. Многие поверили – опять выходили в тот день на улицу, чтобы переждать землетрясение, опять засбоила связь. Так что МЧС пришлось даже успокаивать население через СМИ.

Немало в те дни выдвигалось и версий относительно того, почему у нас вдруг произошло землетрясение. Это у военных что-то взорвалось, уверяли одни. Другие утверждали: причина в том, что в области стали активно добывать нефть. Однако всех превзошли поклонники Дрябкулиса, подземного бога пруссов. По их словам, 17 сентября 2004-го, вопреки сопротивлению католической церкви, в Вильнюсе прошла языческая мистерия с участием тысяч человек. Всю ночь звучали гимны язычников, горел огромный священный костер. В итоге древние боги проснулись, а вызванный из небытия Дрябкулис на радостях еще и землетрясение устроил на своей исторической родине – в самом сердце бывшей Пруссии.

В такой обстановке работала прибывшая из Москвы группа Института физики Земли РАН под руководством доктора геолого-минералогических наук Андрея Никонова. Главный вывод специалистов: то, что случилось 21 сентября 2004-го, – явление природы, а не следствие какой-то засекреченной техногенной катастрофы. Кроме того, они сообщили, что на поверхности ощущались толчки силой до шести баллов. Хотя до этого Калининградскую область всегда относили к «пятибалльным» зонам.

Считается, что эпицентр первого толчка был в районе поселка Веселовка (между Люблино и Взморьем). Там в земле даже образовался разлом в сотню метров длиной и глубиной до метра. Фото: Андрей ЗАБЕЛКИН

Разумеется, это никого у нас не могло радовать. Однако ученые как напрягли, так тут же и утешили. Мол, не переживайте, подобных землетрясений у вас теперь долго не случится. Если и тряхнет, то лет через сто, не раньше.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 2004-го на всероссийском конкурсе лучшим врачом в номинации «Онкология» стала детский гемонколог калининградка Ирина Гончарова.

19 апреля в Балтийске состоялась передача фрегата «Табар», построенного для Индии.

22 апреля на месте, где стоял дом Канта (ныне – район магазина «Рубин» на Ленинском проспекте), открыли памятную доску.

В мае 2004-го на чемпионате Европы по водным видам спорта синхронистка Наталья Ищенко получила серебряную медаль в соло. На снимке – во время тренировки в бассейне Дворца спорта «Юность». Фото: Валерий Сомкин

2 июня поисковая группа Авенира Овсянова, обследуя приграничный лес под Мамоново, нашла архив 4-й немецкой армии, которая в 1945 году отступала по этим местам. Фото – Владислав Ржевский. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В июле на чемпионате Европы среди юниоров наш земляк Алексей Бауэр завоевал серебро в командной велогонке и золото – в индивидуальной. После чего на чемпионате мира взял бронзу в командной гонке.

С 26 по 31 июля в Светлогорске прошел первый кинофестиваль «Балтийские дебюты».

17 августа на сцене драмтеатра впервые стартовали «Балтийские сезоны».

В августе на берег Балтийской косы вынесло мертвого кашалота, останки были переданы в Музей Мирового океана.

10 сентября в Черняховске открыли знак в память о пребывании Петра I в Инстербурге.

В сентябре калининградка Оксана Гришина заняла третье место на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу.

15 сентября в Калининграде впервые официально снесли незаконную постройку, стать прецедентом выпало на долю кафе в Борисово.

В сентябре в парке «Юность» установили мемориальный знак спецназовцам, погибшим при исполнении служебного долга.

24 сентября в Багратионовске были открыты доска Багратиону и ландшафтный памятник российским солдатам, в 1807 году павшим в битве под Прёйсиш-Эйлау.

25 сентября в Гусеве открыли бюст Кристионаса Донелайтиса.

29 сентября «Учителем года» стал преподаватель русского и языка и литературы Евгений Славгородский из школы поселка Крылово Правдинского района.

21 октября на улице Пугачева, 22, открыли памятную доску журналистке и писательнице Маргарите Родионовой.

В октябре был выпущен в обращение серебряный рубль с изображением камышовой жабы, которая в России водится лишь в нашей области.

1 ноября заработал новый рынок – «Сельма».