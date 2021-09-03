«Сгорбленная, как кариатида»: эксперты раскритиковали копию знаменитой скульптуры Брахерта

Копия оказалась не слишком похожа на оригинал. Фото: СОЦСЕТИ

«Была девушка, а стала баба»

В последний день лета в Светлогорске разгорелся скандал из-за очередной копии скульптуры «Несущая воду» Германа Брахерта. О том, что новое изваяние доставлено в Лиственничный парк города-курорта, похвастал в своем аккаунте мэр Владимир Бондаренко.

- Ура, возвращение «Несущей воду»! Волнительно. Старая копия не подлежала реставрации, изготовлена новая из цельной глыбы натурального мрамора. Скоро заработает фонтанчик, - написал Бондаренко.

Сперва в комментарии посыпались поздравления коллег, однако вскоре более внимательные подписчики решили сравнить копию с оригиналом. Стали появляться первые сомнения и недоумения, а позже десятки жителей Светлогорска и Калининграда потребовали упаковать скульптуру и отправить подрядчику обратно, так как, по их мнению, «такой халтуре в Светлогорске места быть не может». Вот несколько наиболее выразительных мнений:

- Как-то вообще не похожа. Грустненькая и страшненькая.

- Покорно смотрящая вниз.

- В ней не так... В ней не так все, буквально - все, даже элементарный кувшин.

- Пропорции нарушены. Легкость и хрупкость, которые были у оригинала (и даже у копии, которую делала мастерская «Наследие»), исчезли напрочь.

- Бодипозитивно.

- Пополнела бабенка на югах, и кувшин тоже раздался.

- Какая могучая баба. Спортсменка, наверное.

- Придавлена кувшином и жизнью, да уж... хороша Маша, да не наша.

«Сделаем экспертизу»

На вопрос, примут ли власти Светлогорска эту работу, Владимир Бондаренко корреспонденту «Комсомолки» ответить отказался, предложив написать официальный запрос в пресс-службу администрации, однако в тот же вечер из-за давления общественности последовала официальная реакция местных властей.

- По условиям контракта после получения от подрядчика исполнительной документации заказчик назначает экспертизу результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, - соответствия условиям контракта с оформлением ее результатов, - сообщили в пресс-службе светлогорской администрации. - Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. В качестве экспертов привлечем представителей музеев Светлогорска и Калининграда. Решение о приемке работы будет приниматься после получения результатов экспертизы.

В администрации напомнили, что подрядчик на изготовление «копии с копии» скульптуры «Несущая воду» был определен по результатам аукциона в январе этого года. Несмотря на такую решимость чиновников провести работу над ошибками, у жителей возникли сомнения. Один из местных активистов даже написал в комментариях, что лично видел бегающих по Лиственничному парку сотрудников администрации, которые якобы снимали на телефоны исключительно благостные отзывы жителей насчет обретенной копии каменной девушки с кувшином на голове.

«Это авторское представление об идеале женщины»

Вечером в четверг, 2 сентября, руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов дал официальный комментарий по результатам проведенной экспертизы. Он признался, что «впервые в жизни занимался публичным обсуждением обнаженной женской натуры». Во время обсуждения к комиссии подошли три пожилые женщины, которые пожаловались на скульпторов, «изуродовавших утонченную девушку».

- Краткое резюме по совещанию, - пишет Маслов. - 1. Поделку (или неудачную подделку копии) не принимать. 2. Заказать на нее профессиональную экспертизу с целью обоснования разрыва контракта (обещал помочь с экспертами и уже дал контакты автора копии 2005 года из санкт-петербургской мастерской «Наследие»). 3. Делать новый заказ на изготовление копии. Со своей стороны пообещал силами подведомственного службе ГБУК «НПЦ по охране памятников» безвозмездно оцифровать оригинал скульптуры, чтобы по этой 3D-модели можно было доподлинно, без ошибок работать над новой копией. Директор учреждения с охотой принял это поручение.

Тут же Маслов дал свою оценку мраморному изделию. Сначала он вспомнил письмо Жуковского Державину о «грубой кисти копиистов, обезобразивших картину великого мастера», а потом перечислил четыре основные претензии:

- Лицо, тело, драпировка, предмет (кувшин) - везде нетрудно заметить вопиющие несовпадения. Лицо: взгляд «не туда и не о том», черты носа, губ, глаз заметно отличаются. Тело: сгорбленная поза, будто у кариатиды, нарочито укрупненные формы. Драпировка: грубо, складки ткани «не прочерчены». Кувшин: размеры (высота / ширина), пропорции (донышко с плечиками, горлышко с венчиком) не совпадают с оригиналом копии. Итог - как сказали бы искусствоведы, от оригинала или же его достойной копии сохранен только «эйдос». То же, что получилось, - либо авторское представление об идеале женщины, либо - «делаю как умею». Недостойно это творение пребывания в Лиственничном парке, - заключил чиновник.

Напомним, что оригинал скульптуры хранится в музее Германа Брахерта в поселке Отрадное, а ее копию, установленную в парке, в апреле 2020 года демонтировали и передали Музею изобразительных искусств. Чтобы Лиственничный парк не пустовал, было принято решение изготовить еще одну мраморную копию. Средства на нее выделили в рамках проекта «Развитие трансграничного туризма между Щитненским районом и Светлогорским городским округом».