Рынок жилья в Калининграде: квартир строят много, но доступны они далеко не каждому

- Смотри, дом растет быстрее, чем мы. - А цены на квартиры в нем - еще быстрее! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Льготная ипотека, рост туристической популярности и, как следствие, увеличение миграционных потоков привели к тому, что рынок жилья в Калининградской области в последние два года бурно развивается. Строят много, покупают еще больше. Спрос превышает предложение, цена квадратного метра растет как на дрожжах (сейчас, правда, немного остепенилась). Как результат, наша область начала занимать лидирующие позиции в федеральных рейтингах, касающихся недвижимости. Правда, лишь в тех, которые оценивают объемы нового жилья. А вот если говорить о том, насколько это жилье доступно для простого смертного, до хороших результатов Калининграду еще очень и очень далеко. Нужно резко увеличивать уровень зарплат, а с этим беда.

Строят много, даже очень

В минувшем году, как свидетельствуют данные свежего рейтинга РИА «Рейтинг», по объему ввода жилья в пересчете на одного человека Калининград занял второе место в России. В частности, на одного калининградца пришлось 1,37 квадратного метра новой жилплощади.

- В условиях закрытых границ наблюдается повышенный спрос на жилье в самом западном российском регионе, и его столица не исключение, - отмечают эксперты рынка.

На первом месте - Краснодар, где в 2020 году ввели в эксплуатацию 1,82 квадратных метра на человека. Третье место поделили Севастополь и Ханты-Мансийск. В этих населенных пунктах на одного жителя пришлось 1,34 метра нового жилья.

В абсолютных цифрах рейтинг Калининградской области пониже - с 675 тысячами квадратных метров жилья за год наш регион занимает лишь 13-е место в России. Хотя это новый рекорд, и по этому показателю Калининград опережает ряд городов-миллионников. Таких, например, как Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Самара и Волгоград.

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Уровень обеспеченности жильем

И с этим показателем у нас относительный порядок. На каждого калининградца приходится 33,3 метра жилья, это третье место по стране. По этому показателю мы уступаем только Краснодару (38,7 метра) и Владикавказу (37 квадратных метров на человека). Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге куда более тесные условия для проживания. На одного москвича в среднем приходится менее 20 метров жилья, на питерца - около 26 квадратных метров.

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Доступность жилья

А теперь перейдем к грустному. Аналитики подсчитали, сколько средней семье потребуется лет, чтобы накопить на собственную квартиру. В расчет берутся цены на недвижимость (которые в Калининграде, как известно, сильно скакнули), а также уровень зарплат. Печальный итог: калининградцу, чтобы собрать нужную сумму на квартиру, потребуется больше девяти лет, а, например, жителю Магаданской области - меньше двух. При этом срок самоотверженной работы ради собственной жилплощади за год увеличился на два месяца. И это при том, что, по официальным данным, средняя зарплата в регионе немного подросла. Сейчас она составляет 28,8 тысячи рублей в месяц.

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А что с ипотекой?

Ипотечные кредиты - это, конечно, сильное лекарство. Оно позволяет не копить, а сразу приобрести недвижимость. Другой вопрос, что расплачиваться за квартиру придется еще много лет, зачастую гораздо больше девяти (см. предыдущий рейтинг). Но тем не менее значительное число калининградцев ради своего угла согласно добровольно вступить в «ипотечное рабство», причем в первой половине текущего года число ипотечников по сравнению с прошлым годом выросло на треть.