Юбилей Калининградской области, год 2005-й: как мы отмечали 750-летие города

Гуляли аж три дня – с 1 по 3 июля. А началось все с открытия возвращенных к жизни Королевских ворот, которые стали символом этого юбилея. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Вообще в том году был и другой большой юбилей – 60-летие окончания Великой Отечественной войны. Калининградские ветераны тогда даже обижались. Дескать, 750-летие затмило Победу, хотя без нее не было бы никакого Калининграда…

На самом деле Победа не была забыта. К 60-летию в области отремонтировали рекордное количество мемориалов. В том числе давно ожидаемый капитальный ремонт был сделан на памятнике 1200 гвардейцам. А 9 мая открыли Курган славы – центральное во всех смыслах место на военно-мемориальном комплексе у поселка Медведевка.

Тем не менее юбилей Победы действительно оказался несколько в тени. Однако это было, наверное, неизбежно. Ведь 750-летие стало даже больше, нежели «просто» грандиозным торжеством. Это был символический мост, призванный связать воедино прошлое народов, в разное время живших в янтарном крае. По сути, мы тогда впервые официально признали тот факт, что Калининград, как ни крути, во многом все же преемник Кенигсберга.

Особый вес юбилейным торжествам придало участие в них сразу трех глав государств. На снимке президент России Владимир Путин с президентом Франции Жаком Шираком и канцлером Германии Герхардом Шредером в Светлогорске. 3 июля 2005-го. Фото: Игорь Зарембо

Гуляли аж три дня – с 1 по 3 июля 2005-го. Особый вес торжествам придало участие в них сразу трех глав государств: президента России Владимира Путина, президента Франции Жака Ширака и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

И, конечно, не случайно, что именно тогда порядком застоявшийся город начал меняться. Да какими темпами! Самый яркий тому пример – Королевские ворота.

Мэр Калининграда Юрий Савенко на праздновании у стен Королевских ворот. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

На протяжении десятилетий они разрушались, выглядя все более удручающе. Но в ноябре 2004-го их «назначили» символом 750-летия Калининграда (силуэт ворот стал эмблемой праздника). И уже вскоре там закипела работа. Сложнее всех пришлось скульпторам-реставраторам. Они должны были восстановить фигуры, украшающие фасад. Хотя, учитывая повреждения, речь шла скорее о воссоздании. Причем отсутствовало главное – головы. И лишь приблизительно можно было понять, как они выглядели, – детальных изображений не имелось. Так что во многом реставраторы работали «по наитию». А когда сделали, были вынуждены… переделывать. Нашлись-таки крупные снимки еще целых скульптур на воротах – и головы там существенно отличались от того, что получилось поначалу.

С особой торжественностью 30 июня 2005-го был открыт и памятник герцогу Альбрехту. Статуя – копия той, что возвышалась у Королевского замка и после войны пропала. Постамент уцелел, в 1953-95 годах на нем стоял бюст Кутузова. Потом Кутузов «переехал» в Правдинск, а постамент с воссозданной фигурой Альбрехта установили у Кафедрального собора на острове Канта. А уже 1 июля открыли еще два памятника: Копернику (у здания университета на улице Александра Невского) и Людвигасу Резе (на Каштановой аллее).

Что еще успели сделать к 750-летию? Первую очередь реконструкции площади Победы и строительства Рыбной деревни, включая Юбилейный мост. Отремонтировали небывало много дорог и фасадов, в том числе и фасад Дома Советов. Открыли сразу две крупных торговых точки – «Мега» и «Сити». Появилась целая россыпь новых скверов: Санкт-Петербургский, Голландский, Немецкий, Шведский, Литовский…

А между тем уже поднималась вторая созидательная волна – приуроченная на сей раз к 60-летию области, которое выпало на следующий год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В небесах одних вы летали

1 августа 2005-го в Калининграде состоялась церемония присвоения звания почетного гражданина города членам легендарного проекта «Союз-Аполлон».

Напомним, знаменитая стыковка на орбите американского и советского кораблей прошла в 1975 году. И одним из ее участников был наш земляк дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Леонов и его напарник Павел Беляев стали почетными гражданами Калининграда еще в 1965-м (когда наш земляк впервые в истории вышел в открытый космос). Более того, благодаря космонавтам и появилось в столице янтарного края такое звание. А сорок лет спустя городской совет решил сделать почетными гражданами и тех, кто был с Леоновым во время стыковки «Союз-Аполлон».

Снимок членов легендарной экспедиции «Союз-Аполлон» с автографом Алексея Леонова. Фото: Архив автора

Валерий Кубасов, Вэнс Бранд и Томас Стаффорд приехали к нам вместе с семьями (еще один член американского экипажа, Дональд Слейтон, в 1993 году умер). После церемонии они осмотрели город. Увиденным все остались очень довольны. Общее мнение именитых гостей: у Калининграда – большое будущее.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

21 января 2005-го перед университетским корпусом на улице Александра Невского был открыт памятник белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.

5 февраля в Светлогорске открыли мемориальный знак писателю Юрию Куранову – на доме № 9 по улице Карла Маркса, в котором он жил.

12 февраля в аэропорту Храброво приземлился первый из взятых в лизинг 19 «Боингов». Первый рейс (в Москву) он совершил 9 марта.

28 апреля за заслуги в укреплении международного сотрудничества Калининград был отмечен высшей европейской наградой – Призом Совета Европы. Напомним, в 1999 году он уже получил Флаг почета, в 2002-м – Доску почета. Причем удостоился всех этих наград первым из российских городов.

В мае Центробанк выпустил в оборот 10-рублевую монету, посвященную Калининграду.

23 мая КГУ стал Российским государственным университетом имени Иммануила Канта.

24 мая в Балтийске на гостинице «Золотой якорь» была открыта памятная доска Иосифу Бродскому. В 1963 году он жил здесь, «в ганзейской гостинице «Якорь»/Где мухи садятся на сахар/Где боком в канале глубоком/Эсминцы плывут мимо окон…».

18 июня в Центральном парке открыли памятник Мюнхгаузену – подарок Калининграду к 750-летию от немецкого города Боденвердера, где родился барон.

17 июня 2005-го. Скульптор Георг Петау во время установки в Центральном парке своего памятника Мюнхгаузену. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

4 августа в Советске открыли памятник-паровоз ТЭ-7336. После войны СССР получил его от Германии в счет репараций.

В сентябре в Калининграде подвели итоги конкурса «Учитель года». Это был прецедент – впервые финал прошел не в Москве. На церемонии в драмтеатре награды победителям вручал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

28 сентября 2005-го Владимир Егоров передал бразды правления новому главе региона – Георгию Боосу. Причем губернатор был не избран: президент предложил кандидатуру – областная дума ее утвердила. Фото: Валерий Маначин

28 октября ввели в эксплуатацию первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2. Кнопку, запустившую объект, нажал президент РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс.

С 1 декабря изменился телефонный код региона – вместо «011» стали набирать «401».

16 декабря на улице Чернышевского, 32, была открыта памятная доска Михаилу Сурикову. В январе 1945-го его забросили в Кёнигсберг в составе разведгруппы. Чуть не погиб, даже награду получил «посмертно». А после войны много лет трудился на благо города, удостоившись звания почетного гражданина.