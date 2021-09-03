Елена Бабура: Обнадеживаться, что пандемия подходит к концу, пока рано

Эпидситуация в регионе остается достаточно сложной. Фото: Артем КИЛЬКИН

По суточной заболеваемости ковидом Калининградская область находится на 23-м месте в стране. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Сейчас период, когда формируются детские коллективы, когда заканчивается отпускной период, мы видим эпидемические риски и ожидаем всплеска заболеваемости, поскольку сезонность никуда не денется. На сегодня эпидситуация остается достаточно сложной, и, несмотря на снижение заболеваемости по сравнению с серединой июля, это снижение не является существенным. Все основные показатели находятся на высоком уровне. Поэтому обнадеживаться, что пандемия подходит к концу, пока рано, - отметила главный санитарный врач Калининградской области.

Несмотря на тревожные прогнозы, ужесточать ограничения пока не планируется.

- Действующие меры соответствуют текущей ситуации, - заявила Елена Бабура. - И это с учетом развития эпидситуации, даже с учетом того, что у нас стал доминировать несколько иной штамм коронавируса. Однако ограничительные меры достаточны только при их безукоризненном исполнении, лишь в этом случае они будут способствовать уменьшению распространения инфекции и недопущению вспышечной заболеваемости. И самое главное - снизят риски перехода на дистанционное обучение в школах.

Рассказала главный санитарный врач и о самых неблагополучных с точки зрения распространения заразы муниципалитетах. Главный «антилидер» - Гурьевский городской округ, где ограничения более жесткие, чем в других районах области.

- Ситуация в Гурьевске несколько стабилизировалась. Но за короткое время что-то серьезно изменить сложно, и показатели (заболеваемости ковидом. - Ред.) остаются высокими. Поэтому вместе с Черняховском и Полесском Гурьевск остается в красной зоне, - сказала Елена Бабура.

Главу Роспотребнадзора спросили и о прививках. В частности, о том, почему в некоторых странах с гораздо более высоким уровнем вакцинированных, похоже, начинается новая вспышка коронавируса.

- Зачем же прививаться, если так все происходит? - задала вопрос радиоведущая.

- Во-первых, прививаться нужно, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, не заболеть тяжело и не уйти в мир иной, - ответила Елена Бабура. - Во-вторых, чтобы остановить распространение инфекции, потому что вакцинация - единственная мера, которая значительно сдерживает эпидемический процесс и фактически сводит его на нет. Но кроме вакцинации есть неспецифические меры - ограничительные. И ни в коем случае их нельзя отменять. Некоторые страны, достигнув числа привитых более 60 процентов, отменили ограничительные меры, а так поступать нельзя. Вирус приобретает со временем иные свойства, и ни 60, ни 70 процентов привитых для победы над ковидом недостаточно. Необходимо продолжать соблюдать меры ограничения, такие как масочный режим.