Замахнемся на +26: на Калининград стремительно надвигается настоящее бабье лето

Потепление в наш город придет с юга.
Фото: Александр Подгорчук
На выходных наша область испытала на себе настоящее арктическое вторжение. В ночь на воскресенье температура в Калининграде опустилась до значения +3,5 градуса, что стало суточным антирекордом для даты 5 сентября. Но похолодание уже осталось позади. Синоптики прогнозируют нам теплую и сухую неделю.
По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде будет сухо и до +18 градусов. Затем температура начнет расти буквально каждый день:
вторник +20
среда +21
четверг +22
пятница +24.
Есть и более оптимистичные прогнозы. Так, сервис «Яндекс.Погода» оценивает максимальную температуру предстоящего бабьего лета в Калининграде на уровне +26 градусов – и тоже в пятницу.
На выходные воздух начнет плавно остывать. В субботу ожидается +23 градуса, в воскресенье – около +22.
Рабочая неделя пройдет преимущественно без осадков, во время уикенда не исключены небольшие дожди.
Атмосферное давление на протяжении всех семи дней будет медленно понижаться. Если в понедельник показатели составят 769 миллиметров ртутного столба, то в воскресенье – 757.