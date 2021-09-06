Замахнемся на +26: на Калининград стремительно надвигается настоящее бабье лето

Потепление в наш город придет с юга. Фото: Александр Подгорчук

На выходных наша область испытала на себе настоящее арктическое вторжение. В ночь на воскресенье температура в Калининграде опустилась до значения +3,5 градуса, что стало суточным антирекордом для даты 5 сентября. Но похолодание уже осталось позади. Синоптики прогнозируют нам теплую и сухую неделю.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде будет сухо и до +18 градусов. Затем температура начнет расти буквально каждый день:

вторник +20

среда +21

четверг +22

пятница +24.

Есть и более оптимистичные прогнозы. Так, сервис «Яндекс.Погода» оценивает максимальную температуру предстоящего бабьего лета в Калининграде на уровне +26 градусов – и тоже в пятницу.

На выходные воздух начнет плавно остывать. В субботу ожидается +23 градуса, в воскресенье – около +22.

Рабочая неделя пройдет преимущественно без осадков, во время уикенда не исключены небольшие дожди.

Атмосферное давление на протяжении всех семи дней будет медленно понижаться. Если в понедельник показатели составят 769 миллиметров ртутного столба, то в воскресенье – 757.