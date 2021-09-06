Литовские таможенники по ошибке уехали в Россию на поезде Москва - Калининград

До самого Калининграда литовские "туристы" не доехали. Фото: Александр Подгорчук

Курьезный случай произошел в минувшую пятницу, 3 сентября, на границе Калининградской области и Литвы. После обеда двое литовских таможенников настолько увлеклись проверкой почтового вагона, что не успели выйти из поезда Москва - Калининград и... уехали на территорию нашей страны.

До Калининграда (145 километров от границы) невнимательные таможенники, конечно же, не доехали. После пересечения нейтральной полосы поезд сразу же сделал остановку в российском пункте пропуска в Чернышевском. Там «туристов» уже ждали.

- Мы сразу же обратились к пограничникам, в МИД Литвы, информировали консульских работников, - сообщил детали инцидента местным СМИ пресс-секретарь таможни Литвы Витас Волунгявичюс. - В России нашим таможенникам предоставили место для ночлега, о них позаботились.

В пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области «Комсомолке» подтвердили: такой случай действительно имел место. В воскресенье, 5 сентября, ровно в 14.00 литовские таможенники благополучно вернулись домой.

По словам Витаса Волунгявичюса, в соответствии с договоренностью между нашими странами такие инциденты решают уполномоченные обеих сторон. Раньше подобное уже случалось - на территорию Литвы поезда по ошибке привозили российских служащих. Тем не менее литовская таможня начала расследование, чтобы выяснить, как у них такое могло случиться снова.

Отметим, что пункт пропуска Чернышевское - Кибартай - единственный на российско-литовском участке границы, через который следуют пассажирские поезда из Калининграда на «материковую» часть страны и обратно. Сегодня из-за санитарно-эпидемической обстановки количество мест ограничено - вагоны могут принять только 250 человек.