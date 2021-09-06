Политолог: Большинство россиян готовы пойти на выборы

Интерес к предстоящим выборам, по мнению эксперта, растет, причем с ноября-декабря 2020 года этот рост составил более чем 16%. Фото: Александр Подгорчук

Избирательная кампания вступила в решающую фазу. Эксперты высказывают оценки того, какой будет явка и с каким багажом партии подходят ко дню, точнее, дням выборов. По мнению Михаила Берендеева, кандидата социологических наук, доцента БФУ имени Канта, члена экспертного совета Общественной палаты Калининградской области, «почти все крупные федеральные аналитические центры сходятся в оценках».

- Нет больших расхождений по цифрам и соответственно прогнозам, - говорит Берендеев. - Один из них достаточно жизнеутверждающий и он касается явки. По данным ВЦИОМ, большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности декларируют намерение проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Среди них 51% респондентов заявили о твердой уверенности. Это означает, что интерес к предстоящим выборам – растет, причем с ноября-декабря 2020 года этот рост составил более чем 16%, как следствие выборы 2021 года будут по выражению гражданской позиции избирателей более активными, чем парламентские выборы 2016 года.

Что касается прогнозов относительно результатов партий на предстоящих выборах, то здесь, по мнению Михаила Берендеева, сенсаций ждать не стоит.

- Социология с самого начала замеров и до сегодняшнего дня показывает, что в стране сформировались достаточно устойчивые электоральные предпочтения, лидеры остались лидерами, а вот у новых партий или старых непарламентских, есть ряд существенных проблем: с узнаваемостью, с программными установками, с позиционированием в медиа и работой со своими потенциальными избирателями, - считает эксперт. - Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия «Единая Россия» - 34%, КПРФ - 18%, ЛДПР - 10%, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,8%, «Новые люди» - 2,8%, «Яблоко» - 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» - 2,1%, Российская партия свободы и справедливости - 1,8%.*

Как отметил политолог, часть исследований фиксирует, что «Единая Россия» ориентируется даже на показатели в 45%, партия, скорее всего, получит как раз голоса тех, кто не определился за кого будут голосовать.

- Это означает, - продолжает Берендеев, - что результат «Единой России» может находиться между 290-305 мандатами. Это интересная интрига, так как 300 мандатов – это конституционное большинство. И «Единая Россия» скорее всего его сохранит. Также, скорее всего, увеличит свое партийное представительство КПРФ. ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», скорее всего, останутся в показателях 2016 года.

Сегодня, по словам Михаила Берендеева, наблюдаются также очевидные преимущества и недостатки партий при осуществлении кампании. Фаворит гонки «Единая Россия» последние два года, очень активно работает с избирателями – это народная программа (социальные вопросы, семейная политика, инициативы по крупным государственным программам и проектам), и это сыграет роль в выборе избирателей. В обществе растет запрос и на левые патриотические ценности вместе с ними и рейтинг КПРФ, однако партия идет в Госдуму «старым составом», что отталкивает молодежные и средневозрастные избирательные группы. ЛДПР и «Справедливая Россия» – традиционно опираются на лидеров, и большая часть голосов зависит от их медийной активности, и частично от партийных списков. Кампании новых партий, по мнению эксперта, оказались не слишком яркими, кандидаты и партии не очень активны в округах, даже медийное сопровождение в интернете и социальных сетях до сих пор несистемное, фрагментарное и иногда даже не нацелено на реального избирателя, что находит отражение в рейтингах.

- В любом случае полную картину мы увидим уже 19 сентября, но особых «котов в мешке» и интриг, по все видимости, не будет. Это касается и Калининградской области, - заключает Михаил Берендеев.

* - Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился c 30 августа по 1 сентября 2021 г. методом телефонного опроса, ежедневно в нем принимали участие 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.