«Год шел ремонт, и все молчали»: В Калининграде жителей трехэтажной виллы заставляют сносить спутниковые тарелки с фасада

Исторический дом выглядит после ремонта нарядно, впечатление портят круглые антенны. Фото: Иван МАРКОВ

«Жители не пошли нам навстречу»

В Калининграде летом этого года завершился капремонт фасада у дома № 90 на проспекте Мира. Ремонтом жители остались в целом довольны, однако после того, как во вторник, 31 августа, руководитель фонда капремонта Олег Туркин упомянул дом-памятник в своем прямом эфире, жильцы запротестовали. Дело в том, что Туркин объявил о начале совместной с региональной службой охраны объектов культурного наследия кампании по борьбе с инженерными сетями на исторических фасадах. По его словам, «проводов непонятных, спутниковых тарелок и блоков кондиционеров» на лицевой стороне дома № 90 быть не должно и это будет чуть ли не первый в стране прецедент «по понуждению собственников к демонтажу спутниковых тарелок».

- Мы отремонтировали этот дом, поставили там красивую историческую дверь, реплику, очистили фасад, все восстановили, - пояснил Туркин. - Но собственники не пошли навстречу и [не убрали] спутниковые ржавые тарелки, которые выглядят ужасно. Их, по-моему, четыре штуки на одном фасаде, выходят они на центральную улицу. Мы предлагали собственникам перенести их на кровлю, на торцевые части, где это не будет так портить архитектурный облик дома. Но жители не пошли нам навстречу. А поскольку это объект культурного наследия, то он защищен 73-м федеральным законом. И нельзя по собственной воле портить фасад, вбивать в него дюбеля, анкера и размещать спутниковые тарелки, блоки кондиционеров и так далее.

Туркин добавил, что «тарелки» и кондиционеры, висящие на фасадах, «несут населению угрозу жизни», а блоки кондиционеров, по его словам даже не раз срывались и падали вниз. Пока, правда, от этого в Калининграде никто не пострадал.

«Подключите нам кабельное телевидение!»

Надо сказать, что жители дома № 90 восприняли слова Туркина с некоторым недоумением. Один из них, проживающий на втором этаже здания (фамилию и имя он попросил не раскрывать), заметил, что у сотрудников фонда капремонта очень избирательное внимание к историческим фасадам.

- У меня спутниковой тарелки вообще нет, - сообщил мужчина корреспонденту «Комсомолки», - но мне как-то непонятно, почему мы услышали о демонтаже только сейчас, а не год назад, когда начинался ремонт? Почему, например, чиновников не заинтересовала незаконная пристройка к нашему дому, которую некоторое время назад сделал салон красоты? Эта пристройка сейчас даже крыши не имеет и продолжает уродовать фасад. А «тарелки» тут уже лет 20 висят.

Некоторым жителям, имеющим «тарелки», вообще нет дела до конфликта, так как они давным-давно их отключили и просто забыли снять. Но значительная часть жильцов все-таки удивлена внезапной активностью.

По мнению жильцов, современная пристройка не меньше тарелок уродует здание. С ними трудно не согласиться. Фото: Иван МАРКОВ

- У нас целый год ремонтировали фасад и ничего нам не говорили, - рассказывает Светлана Адамовская с третьего этажа дома. - Настаивать на снятии наших «тарелок» стали после того, как Алиханов мимо нашего дома проехал и увидел их. Тон чиновников сразу стал категоричным. У меня лично «тарелка» подключена, и я расстроюсь, если ее вдруг обрубят и заставят убрать, не предоставив альтернативы. Дом наш немецкой постройки - кроме спутника, у нас ничего не ловит. К кабельному телевидению дом не подключен.

По словам Светланы, жителям предложили сделать общую антенну и поставить на крышу, которую не ремонтировали.

- Закрепить антенну хотели на трубе, которая у нас потрескалась еще во время землетрясения. На нее нельзя ничего вешать - это просто опасно. Вот если наш дом к кабельному телевидению подключат, я буду довольна, для меня это будет нормальная альтернатива, - добавила жительница.

Судя по всему, найти компромисс с жителями все-таки получится, однако фонду капремонта придется постараться приложить усилия по привлечению дополнительных средств. В противном случае жители угрожают судебными тяжбами.