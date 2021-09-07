Единственные в Калининградской области: в Мозырь вернулись старинные вокзальные часы

Теперь часы висят на стене кирхи 1901 года постройки. Фото: Карина ТИШКОВА.

Поселок Мозырь Правдинского района наконец-то дождался возвращения реликвии - старинных вокзальных часов, последних в Калининградской области. Они исчезли со стены вокзала еще в 2016 году, но вскоре выяснилось, что их отправили в Гусев на временное хранение, которое в итоге затянулось на 5 лет. В Мозырь часы вернулись 26 августа после реставрации. Работы обошлись в 95 тысяч рублей.

- На первоначальное место мы решили их не возвращать, а повесили на кирхе Мозыря, потому что там и охрана есть, и система видеонаблюдения работает. Нам показалось, что на вокзале их устанавливать как минимум небезопасно, - рассказала «Комсомолке» директор краеведческого музея Правдинска Карина Тишкова.

Мозырьские часы интересны тем, что их механизм сохранился целиком, на 100 процентов. Они с самого начала были установлены на вокзале поселка Кляйн Гни (бывшее название Мозыря), благополучно пережили войну. Механизм исправно работал до 2012 года. До наших дней уцелели даже родные стеклянные циферблаты!

До 2016 года часы находились на вокзале Мозыря. Фото: Иван МАРКОВ

Дату изготовления часов удалось установить совершенно случайно. Ее обнаружил во время реставрации часовых дел мастер Александр Кучеренко, который обслуживает все башенные часы Калининградской области.

- Когда я стал их разбирать, то нашел на корпусе внутри надпись, сделанную карандашом. Сделал ее, по всей видимости, немецкий мастер. Несколько слов мне разобрать не удалось, но в конце стояла дата: «Апрель 1930 года». Думаю, что на вокзале часы были установлены примерно тогда же, - говорит Кучеренко.

Реставратору пришло поработать не только над уличными циферблатами, но и над напольным корпусом, который был обращен внутрь зала ожидания.

Напольный корпус (он был обращен внутрь зала ожидания) до реставрации и после. Фото: Карина ТИШКОВА.

- К сожалению, краска с циферблатов сильно облезла, и ее пришлось наносить по новой. Но самое интересное - в уличном корпусе из чугунного литья. Когда я стал снимать слои краски, оказалось, что изначально часы были зеленого цвета, а узоры покрашены под золото. Это уже потом их красили много раз, и каждый раз по-своему, - рассказывает мастер.

Александру Кучеренко удалось восстановить первоначальный цвет корпуса. Фото: Карина ТИШКОВА.

Кучеренко уверяет, что ничего подобного часам из Мозыря в нашем регионе больше не сохранилось.

- На всех остальных старых уличных часах в Калининграде и области от механизмов остались лишь кое-какие детали. В лучшем случае сохранились циферблаты и их фрагменты. Все часы, которые мы ставим по области вот уже второй десяток лет, - новые. У меня теплится надежда на то, что в замке в Гвардейске сохранился часовой механизм. Я так понимаю, что сейчас там будет проходить реставрация. Знаю только, что в 2001-2002 году механизм там еще был в более-менее рабочем состоянии и часы можно было запустить. Но потом была какая-то попытка побега через башню, и начальник тюрьмы приказал дверь к часам заварить. Надеюсь, что часы еще там и их не украли за эти 20 лет.