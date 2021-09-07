Пришел с повинной: житель Советска рассказал, зачем снял галстук с лося Густава

После случившегося власти Советска задумались: стоит ли наряжать Густава на следующий праздник? Фото: Александр КАТЕРУША

В минувшие выходные в Советске отмечали День города. Гуляли скромненько - развернуться во всю ширь советской души не позволяли ковидные ограничения, - но с выдумкой. Советчане вообще в последнее время проявляют недюжинную креативность. Вот и на сей раз (такой повод, как же!) смогли отчебучить кое-что оригинальное: надели на, пожалуй, самую известную (после моста Королевы Луизы) местную достопримечательность - бронзового лося Густава - стильный оранжевый галстук. Точнее, оранжево-красно-белый, но это не суть важно. Постаралась портниха Стелла Ковалевская.

Пощеголять в галстуке лось успел недолго. Фото: Владислав ТАМГА

Однако еще не успели отгреметь праздничные фанфары, как модный аксессуар с шеи сохатого исчез. Как сначала подумали, бесследно, но в итоге выяснилось, что на самом деле нет. Народ возмущался и задавался вопросом - каким оленям понадобился галстук? Для человека, даже самого корпулентного, он явно великоват. Значит, опять вандалы напаскудили? Прогрессивная общественность требовала просмотра записей видеокамер наружного наблюдения системы «Безопасный город», дабы выявить и примерно наказать «этих козлов».

Впрочем, напрягаться уголовному розыску не пришлось. Утром постпраздничного понедельника в администрацию Советска явился некий горожанин, пожелавший остаться неизвестным. И принес тот самый галстук. Оказывается, сам советчанин посчитал появление не предусмотренного автором скульптуры дополнения к ней актом вандализма. Ну и проявил, так сказать, инициативу в борьбе со злом.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но после всех этих перипетий в городском управлении по культуре, спорту и делам молодежи тяжко задумались: надевать галстук на лося в праздники - это действительно вандализм или вполне безобидная акция, которая может дать начало любопытной традиции? И запустили среди горожан соответствующий опрос. Результаты референдума пока неизвестны.

А по нам, так и пусть бы Густав по такому случаю щеголял в галстуке. По крайней мере, в отличие от другой - откровенно дурацкой традиции красить причиндалы калининградским «Быкам» - в Советске ни одно животное не пострадало.