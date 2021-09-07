Мера призвана поддержать коллектив в сложное время преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

По решению акционеров АВТОТОР по итогам первого полугодия 2021 года всем рабочим и части инженерно-технического персонала крупнейшего предприятия Калининградской области выплачена единоразовая премия. Средний размер выплаты по различным подразделениям завода составил порядка 17 тысяч рублей. С учетом отчислений во внебюджетные фонды АВТОТОР направил на поощрение сотрудников свыше 45 млн рублей.

Данная мера призвана поддержать коллектив в сложное время преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнул председатель Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» В. И. Горбунов:

«Отмечая и высоко оценивая результаты труда сотрудников рабочих специальностей всех направлений производства, акционеры приняли решение о выплате премии по итогам производственной деятельности в первом полугодии 2021 года.

Этот период стал показательным с точки зрения перспектив по выходу на плановые значения производства. Мы пережили очень сложное время, экономические последствия «коронакризиса» для нашего предприятия и отрасли в целом мы будем преодолевать еще не один год. В этой ситуации мы сделали все возможное, чтобы сохранить коллектив, обеспечить высокий уровень социальных гарантий. И сегодня с особой благодарностью отмечаем достижения автоторовцев, которые не сломались в самые тяжелые моменты и своим добросовестным трудом в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и преданность своему делу, нацеленность на результат.

Надеемся, что повышение уровня материальной поддержки коллектива со стороны работодателя позволит работникам завода чувствовать себя более уверенно и стабильно, что является необходимым условием для эффективной работы и выполнения масштабных задач, которые стоят перед нашим предприятием».

Напомним, что, несмотря на спад производства в 2020 году, АВТОТОР полностью выполнил все обязательства по социальным гарантиям в рамках коллективных договоров с работниками, что в очередной раз подтвердило статус компании как социально ориентированной. Кроме того, коллективу была обеспечена дополнительная материальная поддержка. Так, на выплату вознаграждения за общие результаты работы по итогам 2020 года, материальную помощь в связи со снижением заработной платы в периоды действия режима неполного рабочего времени и выплату на каждого ребенка дошкольного и школьного возраста было направлено свыше 260 млн рублей.

Дальнейшее развитие и углубление технологии производства, включающее расширение сварочного производства, повышение производительности в рамках модернизации окрасочного производства, позволит уже в 2021 году выйти на 50%-ное увеличение объемов выпуска продукции по полному производственному циклу со сваркой и окраской кузовов. Таким образом, создаются новые высококвалифицированные рабочие места, требуется привлечение кадров по различным рабочим и инженерно-техническим специальностям.

В настоящее время в связи с модернизацией и углублением технологии производства на предприятиях АВТОТОР открыто 300 новых вакансий. В руководстве компании уверены, что масштабные перспективные планы развития, ответственная политика работодателя по отношению к коллективу и стабильно растущие социальные гарантии станут привлекательными условиями для сотен новых специалистов, которые придут работать на завод АВТОТОР.

СПРАВКА

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.