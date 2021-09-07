Загадочные ящики на дне Балтики: польские дайверы наткнулись на след Янтарной комнаты

Беглый осмотр «Карлсруэ» показал: на борту судна много интересного! Фото: Baltictech

Примерно раз в год (иногда чаще) в мире находят следы Янтарной комнаты. На этот раз обнадеживающие сигналы раздались со дна Балтийского моря, где польские дайверы готовятся обследовать немецкий пароход «Карлсруэ». В апреле 1945 года судно отправилось из Пиллау в Копенгаген с беженцами и без малого 400 тоннами груза, однако до точки назначения не дошло - к северу от города Столпмюнде (сегодня - польская Устка) пароход был атакован советской авиацией и потоплен.

Летом прошлого года «Карлсруэ» был обнаружен на дне морском польскими дайверами из клуба Baltictech. Пароход лежит на глубине 87 метров примерно в 60 км от Устки. Уже тогда, в июле 2020-го, беглый осмотр судна показал, что в трюме находятся ящики с непонятным содержимым. Мало того, были замечены рамы для картин. Сразу возник интригующий вопрос: не Янтарную ли комнату перевозил «Карлсруэ»? Косвенным аргументом в пользу этой версии было то, что пароход шел на запад не один, а в сопровождении тральщиков. Может, конечно, это был стандартный конвой, а может, военные корабли пытались охранять что-то очень и очень ценное.

- Судно было очень тяжело загружено - 360 тонн! И его защищали два тральщика, поэтому на борту мог находиться ценный груз, - говорил год назад историк Петр Михалик.

Прошло больше года, и дайверы-любители решили расставить все точки над «i»: нашли частные инвестиции и замахнулись на серьезное обследование остатков судна. Томек Стахуры, руководитель подводной экспедиции, завил журналистам, что он и его опытные водолазы могут вот-вот приоткрыть завесу тайны над грузом, который перевозил из Восточной Пруссии «Карлсруэ».

- Янтарную комнату в последний раз видели в Кёнигсберге. Если немцы переправили ее в 1945 году через Балтийское море, то, скорее всего, именно на пароходе «Карлсруэ», - предположил Стахуры.

Сообщается, что дайверы будут совершать по 12 погружений в день. Они попытаются проникнуть в трюм и заглянуть в ящики. Помогать им будут специальные роботы. Вчера польские дайверы совершили первые тренировочные погружения. «Мы все держим кулаки за вас!», «Удачи вам! Хорошей погоды и хорошей охоты!», «Вы обязательно ее найдете», - такие комментарии можно прочитать в группе Baltictech в Фейсбуке.

Мы не могли не обратиться за комментарием к одному из главных мировых специалистов по поискам шедевра, директору лаборатории «Кёнигсберг-13» Сергею Трифонову.

- Все это бред, - сказал «Комсомолке» в Калининграде Трифонов. - Говорю вам, как раньше сказал корреспондентам BBC: Янтарная комната может находиться только на территории Калининградской области, и мы уже неоднократно говорили, где именно.

- Где же?

- Под бункером последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша.

В общем-то и Томек Стахуры на успех не сильно рассчитывает.

- Шанс обнаружить в запечатанных ящиках Янтарную комнату составляет от одного до двух процентов. Но мы надеемся на чудо, - говорит он.

К слову, польские специалисты уже не в первый (и, разумеется, не в последний) раз находят следы Янтарной комнаты. Несколько лет назад они, эти следы, были замечены при археологических раскопках тевтонского замка Прейсиш-Холланд в городке Пасленк. Однако, кроме мелких янтарных артефактов, тогда ничего не нашли.

Копия Янтарной комнаты сегодня находится в Екатерининском дворце. Фото: Википедия

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Янтарный кабинет был создан в начале XVIII века прусскими мастерами и первоначально находился в Потсдаме. В 1717 году король Фридрих Вильгельм I подарил шедевр Петру I. Впоследствии под руководством знаменитого архитектора Бартоломео Растрелли янтарный кабинет превращается в Янтарную комнату и становится одним из украшений Екатерининского дворца в Царском Селе под Санкт-Петербургом. В 1941 году немцы перевезли Янтарную комнату в Восточную Пруссию. До весны 1945 года комната находилась в замке Кёнигсберга, после штурма города бесследно исчезла.