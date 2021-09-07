Юбилей Калининградской области, год 2006-й: о чем мы писали потомкам и зачем Путин ездил на Сельму

21 марта 2006-го от имени калининградцев капсулу с посланием потомкам в основание Триумфальной колонны заложили губернатор Георгий Боос и мэр Юрий Савенко. Фото: Валерий Сомкин

В год 60-летия региона, как и до этого в год 750-летия Калининграда, тоже немало делалось. Так, вырос первый дом в Рыбной деревне. Один за другим открывались центры торговли и развлечений – «Акрополь», «Эпицентр», «Плаза». По-прежнему с небывалой активностью ремонтировались фасады и дороги. Но в центре внимания была площадь Победы. Помимо долгожданного завершения строительства храма (начатого еще в 1995 году!) здесь велась вторая очередь реконструкции, основным объектом которой стала Триумфальная колонна.

Уникальная колонна

Соорудили ее в рекордный срок: заложили в марте 2006-го, а уже ко Дню города она была готова. Как отмечалось, наша колонна – единственная в своем роде. Нигде, мол, больше нет такого, чтобы основание подобной конструкции покоилось в чаше с фонтанами. При этом подчеркивалось: несмотря на скорость работ и «фундамент на воде», сделано все на века. А 21 марта 2006-го под будущую колонну заложили капсулу с посланием потомкам. Что же мы тогда написали грядущим поколениям?

«Дорогие наши потомки! Год 60-летия Калининградской области стал переломным в ее истории. Отметив в 2005-м 750-летний юбилей столицы региона, мы подтвердили верность общечеловеческим ценностям, созданным и сохраненным на этой земле, и заявили о себе как созидатели.

Вторая мировая война – это трагедия в судьбе нашего города. С большим трудом мы залечили раны. Сегодня, завершая реконструкцию площади Победы, мы думаем о том, как губительны войны и как плодотворно мирное, поступательное развитие.

Эта площадь построена в память о солдатах-победителях из братских республик, которые спасли мир от фашизма, восстановили разрушенную область и связь времен. Мы, их потомки, прилагаем все свои силы и таланты, чтобы процветал наш янтарный край.

Надеемся, что вы приумножите богатство и красоту российской земли в центре Европы!»

Великое освящение

Тем не менее это была лишь увертюра к основным торжествам, которые состоялись 9-10 сентября 2006-го. На осень празднование сместилось из-за того, что раньше строители не успевали сдать Кафедральный собор Христа Спасителя на площади Победы. А именно он стал юбилейным объектом № 1. Важность момента подчеркивало то, что освятить собор должен был сам патриарх Алексий II. А во время обряда в храме решил присутствовать президент РФ.

В отличие от Владимира Путина Алексий II янтарный край посетил впервые. Более того, это был вообще первый визит к нам предстоятеля Русской православной церкви. Приехав 9 сентября, он сперва направился в Свято-Никольский женский монастырь. Затем осмотрел строительство храма Апостола Андрея Первозванного на улице Комсомольской и только что освященную церковь Преподобного Герасима Болдинского на Колхозной. Потом патриарх посетил Королевские ворота и Кафедральный собор на острове Канта. После чего отслужил молебен в расположенном неподалеку Крестовоздвиженском соборе.

Освящение Кафедрального собора Христа Спасителя стало главным пунктом юбилейных торжеств, посвященных 60-летию области. Церемонию провел патриарх Алексий II. А среди прихожан в храме находился глава государства. Фото: Валерий Сомкин

Утром 10 сентября глава РПЦ приступил к освящению верхнего храма Кафедрального собора Христа Спасителя. Желающих лично присутствовать при этом оказалось гораздо больше, чем он мог вместить. Тем не менее заполонившие все пространство перед храмом люди могли наблюдать за происходящим внутри – церемония транслировалась на экраны, установленные на площади.

Остановка по требованию президента

Освящение длилось пять часов. Выдержали такое испытание не все – тех, кому становилось плохо, выводили на свежий воздух. Под занавес приехал Путин.

– Сегодня светлое, большое, радостное событие, – сказал он. – Причем не только для Русской православной церкви и региона, но и для всей России. Это еще один шаг к возрождению национальной духовной культуры.

Однако у главы государства в тот день были еще и светские дела. Из собора он отправился в Балтийск, чтобы открыть грузовую паромную линию, связавшую самый западный город России с Усть-Лугой – портом в Ленинградской области. Но по пути сделал неожиданную остановку на Сельме: ну-ка, как здесь строят обещанное жилье для военных?

Пока помощники метались в поисках хоть каких-нибудь жильцов из только что сданного дома, Путин решил пообщаться с народом. Слово за слово, беседа становилась все непринужденнее. Толпа быстро росла – весть о визите президента разнеслась по соседним дворам молниеносно. Но тут доложили: есть новоселы! И гарант Конституции пошел с инспекцией в квартиру семьи Лучкиных.

– Здесь хорошо, детям нравится, – сказали хозяева, – только вот инфраструктуры не хватает…

– Все будет! – заверил Путин, выразительно глянув на местных чиновников. И поехал дальше.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

17 января 2006-го был подписан закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

20 января на Концертном зале филармонии открыли памятную доску председателю горисполкома Виктору Денисову.

С 1 февраля 2006-го по Берлинскому мосту впервые начал курсировать городской общественный транспорт (ныне – маршрут № 74, тогда – 18-й). Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

6 февраля у главного входа в областную больницу была открыта доска врачу Льву Шору.

9 марта в Доме искусств прошел первый в истории области аукцион по продаже земли. Вел его Леонид Якубович, с молотка ушли все заявленные участки.

16 марта в «Заре» состоялась премьера немецкого фильма «Любовь в Кёнигсберге» (в Германии его увидели только 2 апреля). Показ устроили в знак признательности за помощь в съемках, которые прошли у нас в 2005 году.

31 марта 2006-го библиотеке на улице 9 Апреля было присвоено имя Сергея Снегова. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

2 апреля впервые прошел День селедки.

20 мая у нас впервые состоялась Музейная ночь.

Весна 2006-го стала последней для «Табора» – поселка, стихийно возникшего на южной окраине Калининграда и ставшего главным рассадником наркомании. Власти снесли все незаконные строения. Фото: Валерий Маначин

25 мая на улице Карла Маркса, 49, появилась доска в память о том, что здесь 25 мая 1946-го открылась первая в области сберкасса.

29 мая у нас начали выдавать загранпаспорта с биометрическими данными.

9 июня регион обрел официальные символы – облдума утвердила эскизы герба и флага.

1 июля в Центральном парке был открыт памятник Высоцкому.

29 июля в Черняховске установили доску Наполеону. Уже 2 августа ее облили краской, затем – монтажной пеной, потом – снова краской…

30 июля возле поселка Медовое разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М, летевший в Балтийск на парад ко Дню ВМФ. Летчики Виктор Пешехонцев и Борис Седов погибли.

24 августа 2006-го в Советск вернулся бронзовый лось. В бывшем Тильзите он был установлен в 1928 году. После войны оказался в зоопарке, откуда его и возвратили на родину. Фото: Александр ЖДАНОВ

В сентябре в Зеленоградске на улице Ленина, 1, установили доску в память о том, что в 1901 году здесь останавливался Петр Столыпин.

9 сентября в Кафедральном соборе на острове Канта состоялась премьера Малого органа.

28 сентября на улице Октябрьской, 3, открыли доску в память о евреях, погибших в годы Холокоста.

25 октября на улице Марины Расковой, 15, была открыта доска губернатору Юрию Маточкину.

23 декабря Российский футбольный союз по итогам чемпионата страны лучшим судьей назвал нашего земляка Александра Гвардиса.