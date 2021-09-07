«Пиковая дама» в Калининграде: один актер, минимум декораций, мистика...

Народный артист России, мэтр Государственного академического театра имени Вахтангова Евгений Князев в одиночку разыграл калининградского зрителя. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Я ни разу не проиграл. Потому что у меня расчет точный, математический».

С этой реплики для меня начался спектакль «Пиковая дама» (12+). Евгений Князев (народный артист РФ, мэтр театра имени Вахтангова. - Ред.) еще не вышел на сцену, а современный Германн был уже в зале, сидел рядом и очень серьезно обсуждал с приятелями рулетку.

Хотелось повернуться к ним и сказать: «А вы слышали про Анну Федотовну Князеву из Светлогорска? Она в Куликово за один вечер подняла несколько миллионов. Говорят, ей на «Битве экстрасенсов» последовательность выигрышных карт назвали». Интересно было бы посмотреть на реакцию Германна-2021, но погас свет - и со слов «пиковая дама означает тайную недоброжелательность» на сцене калининградской драмы началась мистика.

Нет, никто не вызывал духов и не проводил колдовские обряды, но полтора часа в зале происходило нечто загадочное, непонятное и совершенно необъяснимое. Ты умом понимаешь, что смотришь моноспектакль, но по ощущениям - ты находишься в центре большого театрального действа.

То ты видишь молодого самоуверенного офицера, то загадочного графа Сен-Жермена, то юную и неопытную барышню, то беспечного картежника, то светскую даму, то отвратительную старуху и ее хладнокровного убийцу, а то перед тобой появляется инфернальное существо с потусторонним голосом. Череда ярких и непохожих друг на друга персонажей - и все это один Евгений Князев. Минимум декораций. Приглушенный свет. Эмоционально точная музыка. Человек на сцене умолкает - и зал затихает вместе с ним. Кричит - зал напрягается. Смотрит - и каждый чувствует взгляд на себе.

Мы все будто на классическом спиритическом сеансе, где дух Пушкина разными голосами рассказывает нам о нас.

Да, за 200 лет мы поменяли костюмы, забыли некоторые слова и освоили интернет-казино, но если не смотреть на форму, то - приглядитесь - через один ряд справа сидит блестящий Чекалинский, за ним читает что-то в телефоне Лизавета Ивановна, после звонка в зал зашел Томский и заискивающе посмотрел на пожилую и очень статусную даму. Люди не меняются, ими по-прежнему движет или страсть, или расчет. Что лучше? Тут рецептов нет, даже у Александра Сергеевича. А вот что хуже - в этом повесть Пушкина дает разобраться. Почему никто из игроков, узнавших секрет трех карт, не пострадал от «пиковой дамы» и ее «тайной недоброжелательности»? Почему наказан только Германн? И снова у солнца русской поэзии есть ответ: «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Нельзя рассчитать удачу. И управлять удачей нельзя. В нее можно только верить, как в чудо. Азартно, безрассудно, страстно - и тогда повезет. Но если ты вслед за Германном решишь, что завладел формулой счастья, то не удивляйся, когда после тройки и семерки прищурится и усмехнется пиковая дама, а Чекалинский снова стасует карты и игра пойдет своим чередом. Но уже без тебя…

В зале погас свет. Сеанс магии завершен. Аплодисменты. Крики «браво». Евгений Князев прерывает овации, чтобы поблагодарить Калининград и калининградцев за прием, и добавляет:

- Театру Вахтангова в этом году исполняется 100 лет, сейчас вся труппа занята подготовкой к юбилею, даже меня не хотели отпускать. Но я вам обещаю, что мы обязательно приедем в Калининград все вместе и привезем достойный репертуар. Извините, что сегодня я приехал один.

И снова звучат аплодисменты. Евгений Владимирович, вы точно были не один на калининградской сцене!

Добавим, спектаклем «Пиковая дама» в Калининграде завершен XVIII фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Он был полностью посвящен 100-летию театра Вахтангова.