«Человек слова, настоящий офицер»: чем запомнился калининградцам Евгений Зиничев

Евгений Зиничев на торжественной линейке 1 сентября 2016 года. Фото: Иван МАРКОВ

Не стало Евгения Зиничева. В среду глава МЧС России трагически погиб в Норильске, спасая человека. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.

«Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России», - написал Алиханов на своей странице в Инстаграме.

До того, как занять пост директора ФСБ, а затем министра по чрезвычайным ситуациям, Евгений Зиничев около полутора лет работал в Калининградской области. В июне 2015 года он был назначен начальником регионального управления ФСБ, а через год Зиничев сменил Николая Цуканова на посту губернатора. Он руководил регионом с приставкой «врио» на протяжении двух с половиной месяцев, после чего был переведен в Москву, а губернаторское кресло в октябре 2016 года занял молодой Антон Алиханов.

Зиничев руководил Калининградской областью около двух с половиной месяцев. Фото: Александр Подгорчук

УЛОЖИЛСЯ В 49 СЕКУНД

В первый же день на посту главы региона Евгений Зиничев установил рекорд, который держится до сих пор - его пресс-конференция продлилась всего 49 секунд. Своими главными задачами на новом посту Евгений Николаевич называл привлечение инвестиций и общее оздоровление экономической ситуации. Решение президента доверить управление «такой особенной территорией» он назвал для себя большой честью и высокой ответственностью. Сделал акцент на безопасности рубежей и сильные традиции воинской славы армии и флота, но почти сразу же свернул в мирное русло.

- Не стоит забывать о сложившихся за долгие годы традициях дружественных приграничных отношений. Культурные, научные и другие связи также являются надежным щитом нашего суверенитета, как и вооруженные силы России, - дипломатично заявил Зиничев.

Потенциал Калининградской области новый глава назвал огромным, но не до конца реализованным.

Пост врио губернатора Евгений Николаевич занимал 71 день - до 6 октября 2016 года, когда внезапно ушел в отставку, передав бразды правления Антону Алиханову. Официальной причиной стали семейные обстоятельства.

Первая пресс-конференция Евгения Зиничева длилась рекордные 49 секунд. Фото: Александр Подгорчук

ВИЗИТ В ЧЕРНЯХОВСК И ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Мероприятия, на которых успел побывать Евгений Зиничев на посту главы региона, можно посчитать по пальцам.

В конце августа Зиничев отправился в Черняховск, где нажимал на кнопку пуска газа вместе с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Вероятно, это было событием, потому что калининградские журналисты впервые увидели, как новый губернатор улыбается. Было ощущение, что Зиничев в своей тарелке в окружении знакомых ему московских гостей, и ему не нужно было нагонять страх на окружение (надо признать, что в областном правительстве ощущалось напряжение после прихода нового руководителя).

Через несколько дней Зиничев участвовал в открытии начальной школы 22-й гимназии на Октябрьском острове. С журналистами он после осмотра учебного заведения не общался. Прессе вообще дали понять, что отвечать на вопросы он не привык, потому что обычно он их задает.

Евгений Зиничев и Алексей Миллер в Черняховске. Фото: Иван МАРКОВ

6 сентября 2016 года врио губернатора высказался о скандально известном светлогорском «стакане». Причем мнение Зиничева явно взволновало инвесторов, потому что он потребовал «учитывать позицию общественности». Можно сказать, это стало первым шагом к запрету скандальной стройки.

Самое же запоминающееся событие произошло 6 октября. В этот день калининградская облдума вернулась с каникул и провела первое заседание. Евгений Зиничев в думе не появился. Не было и председателя правительства региона Антона Алиханова. Хотя их ждали. Не успело завершиться собрание, как на сайте Кремля появилось сообщение о снятии Евгения Зиничева с поста врио губернатора Калининградской области «по семейным обстоятельствам» и назначении Алиханова на высший пост региона.

«НАША РАБОТА БЫЛА НЕЗАМЕТНОЙ»

После назначения врио губернатора осенью 2016 года Антон Алиханов признался, что работал вместе с Евгением Зиничевым «уже больше года».

- Хоть эта работа и не была заметна. Могу вас уверить, что она была ключевой для социально-экономического развития и жизнедеятельности региона, - сказал он.

Уже после выборов в 2017 году в интервью «Газете.Ru» Алиханов рассказал, что продолжает общаться со своим предшественником.

- Мы с Евгением Николаевичем продолжаем общаться. Периодически докладываю ему о состоянии дел. Мы с ним встречаемся в Москве, я периодически захожу к нему, рассказываю ему, как у нас обстоят дела. Он помогает советом. Мне очень приятно его внимание к проблемам области, я отношусь к нему с большим уважением, - признался Антон Алиханов.

Евгений Зиничев и Антон Алиханов. Фото: Александр Подгорчук

«ЕСЛИ ГОВОРИЛ «ДА», ТО ЭТО БЫЛО «ДА»

Депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук вспоминает, каким руководителем и человеком был Евгений Зиничев.

- Я пока не могу собраться с мыслями, - говорит Александр Ярошук. – Это сообщение повергло в шок многих, и мне сейчас трудно говорить, потому что это действительно был человек с большой буквы и настоящий офицер. Я многих видел руководителей силовых структур, и он один из немногих, с которым мне удалось вместе поработать.

Евгений Зиничев на торжественной линейке 1 сентября 2016 года. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Ярошука, Евгений Зиничев был «человеком слова, который преданно любил родину»:

- Для него честь офицера – это не пустые слова. Если он говорил «да», то это было «да». Он также умел говорить «нет», и это «нет» было. Он всегда останется в каждом, кто с ним соприкасался. Он останется до конца жизни в нашем сердце и в нашей памяти. Очень жаль, что такие люди уходят из жизни в расцвете своих сил. Он бы мог еще много пользы принести родине.

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