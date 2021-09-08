«Через полгода-год мы его вытащим!»: о калининградце Юрии Меле вспомнили в шоу Соловьева

Владимир Соловьев, как оказалось, даже не знал, что Юрий Мель является гражданином России. Фото: телеканал «Россия1».

Вот уже восьмой год безвинно томящийся в литовских застенках калининградец Юрий Мель наконец-то сподобился быть упомянутым на федеральном телеканале. Если конкретнее - в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Но, что характерно, фамилию бывшего советского танкиста упомянул израильтянин Яков Кедми. В качестве примера того, как Россия защищает своих граждан.

- Вы суперхристианская страна, - удивленно констатировал эксперт. - Вы ни на что не реагируете. Ваших людей держат в тюрьме - вы молчите. Бывший офицер Советской армии сидит в литовской тюрьме. Как это возможно?!

Явно впервые слышавший о Меле ведущий, надо отдать ему должное, сориентировался мгновенно (сказывается многолетний опыт), попытавшись перевести стрелки на последнего президента СССР. Мол, виноват Михаил Горбачев как тогдашний главнокомандующий вооруженными силами, слова не сказавший в защиту арестованного (а фактически похищенного. - Ред.) офицера.

- При чем тут Горбачев? - поморщился Кедми. - Человека вашего уже позже бросили в тюрьму. Он сидит там за то, что служил Родине. А Родина все сваливает на Горбачева. Как после этого можно смотреть в глаза офицерам и солдатам? Ведь завтра с ними может случиться то же самое.

- Но этот человек, которого посадили, он же не гражданин Российской Федерации? - сверхнеудачно попытался выйти из неловкой ситуации Соловьев.

Тут уже был вынужден вмешаться председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Хинштейн. Должность все-таки обязывает быть в курсе.

- Насколько я помню, он житель Калининградской области, - продемонстрировал свою осведомленность Александр Евсеевич.

- А, то есть он еще и наш гражданин?! - поразился телеведущий.

Тут уж Хинштейну пришлось провести среди присутствовавших краткий ликбез, рассказав о преследовании в Литве военнослужащих Минобороны и КГБ СССР, участвовавших в событиях у Вильнюсской телебашни в январе 1991-го. А заодно поведав и об аресте Меля, который «кажется, выехал за покупками, условно, в Польшу».

- Мне очень жалко майора (на самом деле полковника в отставке. - Ред.) Меля, - признался депутат. - Вплоть до того, чтобы похитить его оттуда. Потому что так делает любая страна, которая заботится о своих воинах. Но! Мы понимаем все последствия этого шага? Вот если бы сегодня Горбачев выступил и сказал: «Задержанный сегодня гражданин советский, ныне российский выполнял мое прямое указание, товарищи литовцы, отпустите его!» Может, на исходе жизни сделать такой шаг Михаилу Сергеевичу и хотя бы одну человеческую душу спасти?

Но кроме известного рекламщика пиццы Юрий Мель может также надеяться, например, на профессора финансового университета при правительстве России Олега Матвейчева. Который в заключение разговора пообещал:

- В конце концов мы вытащим этого парня. Через полгода, через год - мы его вытащим!

СПРАВКА «КП»

Юрий Мель был задержан литовскими спецслужбами в марте 2014 года, вскоре после того как он пересек российско-литовскую границу. Калининградец страдает сахарным диабетом и периодически наведывался в соседнее государство, чтобы приобрести инсулин. В марте 2019-го Вильнюсский окружной суд приговорил Юрия Меля, все это время проведшего в СИЗО, к 7 годам лишения свободы. В марте этого года Апелляционный суд Литвы удовлетворил требования генпрокуратуры, которая настаивала на ужесточении ранее вынесенного приговора, и добавил россиянину еще 3 года тюрьмы.