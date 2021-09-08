Индийский штамм COVID-19 вызывает у калининградцев диарею и головную боль

Сегодня в реанимации инфекционной больницы находятся 10 пациентов. Фото: Александр Подгорчук

Главный врач областной инфекционной больницы Ольга Краснова в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказала о порядке вакцинации от коронавируса и гриппа, а также прокомментировала новое течение COVID-19 у пациентов, оказавшихся на больничных койках.

- Сегодня в реанимации инфекционной больницы находятся 10 пациентов, реанимация у нас - десять койко-мест, - отметила Краснова. - Порядка 80 процентов пациентов, поступающих в наше учреждение, получают круглосуточную кислородную поддержку. Сегодня течение болезни изменилось. Молниеносное поражение легких, мы видим симптомы интоксикации: это головная боль, диарея, насморк, слабость.

По мнению эксперта, такой характер течения заболевания вызван индийским штаммом - дельта.

- Если ранее мишенью были органы дыхания, то теперь все больше видим осложнений заболеваний поджелудочной железы, печени, почек, видим тромбоз. И где тромб «встанет», где вызовет воспаление - сложно сказать. Вот почему так важно сегодня пациентам, перенесшим ковид-инфекцию, пройти предлагаемую диспансеризацию, - отметила Ольга Краснова.

По данным областной инфекционной больницы, только 6 процентов пациентов, поступающих в учреждение, привиты от коронавируса. Львиная доля зараженных не прошли иммунизацию против COVID-19.

- Если вы не привиты от коронавируса, то эффективнее сейчас это сделать, а спустя 30 дней привиться от гриппа, - отметила главный врач. - Если вы вакцинированы от COVID-19 и планируете в ближайшее время пройти ревакцинацию, то в этом случае сначала сделайте прививку от гриппа, а затем, выждав месяц, пройдите ревакцинацию против коронавируса. Очень важно разорвать цепочки инфицирования - так мы сохраним здоровье и жизнь не только себе, но и окружающим.