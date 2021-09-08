«Получился праздник открытой души»: В Калининграде организаторы благотворительной ярмарки отчитались о сборе средств

Свои эксклюзивные работы представили около 40 авторов. Фото: Диана МОРГУНОВА

Организаторы благотворительной ярмарки рассказали об итогах сборов средств для лечения подопечный благотворительного центра «Верю в чудо» - тяжелобольных детей, оставшихся без попечения родителей.

- 34 тысячи рублей перечислено в «Верю в чудо» от участников ярмарки – калининградских мастеров, работающих в разных направлениях и техниках, - рассказал «Комсомолке» главный организатор мероприятия – предприниматель Константин Карасев. – Порядка 40 авторов представили свои эксклюзивные работы, что вызывало на протяжении двух дней огромный интерес как у горожан, так и у гостей Калининграда.

Одна из участниц выставки - Диана Моргунова выставляет свои работы на различных ярмарках и выставках с 2018 года, ей есть с чем сравнивать.

- Впечатления от ярмарки - замечательные! – рассказала «Комсомолке» Диана. - Очень хорошая организация, за это - огромное спасибо от всех мастеров, принимавших участие. На ярмарке мы были с мужем. Он шьет изделия из кожи, а я делаю украшения с засушенными цветами. Опыт ярмарок у нас большой, с 2018 года. И эта была самой успешной из всех, во всех смыслах. И место удобное, и людей много было. Благотворительный формат порадовал вдвойне. Горожане смогли и себе в подарок уникальные вещи найти, и деткам помогли. Очень приятно видеть в глазах людей интерес, когда они касаются изделий ручной работы. Нам всем очень хочется продолжения этой истории!

Среди участников ярмарки – и волонтеры благотворительного центра «Верю в чудо».

- Огромное спасибо за организацию ярмарки, мастерам - за участие и сбор средств. Получился праздник открытой души! Спасибо, что вы с нами! И отдельная благодарность всем покупателям и просто брошенные в наш ящик деньги! – отметили в «Верю в чудо».

Константин Карасев также благодарит всех, кто причастен к проведению и результативности состоявшегося события.

- Говорим спасибо– благотворительному центру «Верю в чудо», Союзу калининградских бардов, участнице ярмарки - Лане Альдингер (за предоставленную мебель для экспозиции), уличным музыкантам - Руслану Ирокезову и Richard Heart, компании «Натурово», сообществу «Балтийский вернисаж», «Комсомольская правда»-Калининград», «Клопс.ру», «Вечерний трамвай», «РБК Калининград», «Афиша Калининград» и «Первый городской телеканал».

Продолжение следует!