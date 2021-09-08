Бронзовая медалистка Паралимпиады: «О том, что я инвалид, знали только друзья»

Юлия (в центре) с подругами по сборной. Фото: Александр КАТЕРУША

Сбежала из садика...

Героиней летней Паралипиады в Токио стала калининградка, заслуженный мастер спорта России по фехтованию на колясках Юлия Майя, завоевавшая бронзовую медаль. Юля родилась в Омске, а беда с ней случилась в 6 лет. Сегодня спортсменка вспоминает об этом с улыбкой.

- Я была в садике, и мне захотелось свободы. И я сбежала, когда воспитательница оставила нас без присмотра. Пришла домой, а дома, естественно, никого. Тогда решила поехать к маме на работу. Шла через дорогу на остановку и меня сбил автобус. Но у меня характер такой, что и с протезом я была веселая и активная. Ребенок по-другому воспринимает такие вещи, не зацикливается на проблеме. Я еще умудрялась других детей дразнить.

Тяжелее стало, когда девочка подросла. Юля признается, что тогда думала - общество ее не примет, и никто никогда не полюбит.

- Был период, когда я отрицала свою инвалидность. Ну, как отрицала? Я ее скрывала: ходила в брюках, никогда не надевала шорты или платья. В университете о моей особенности знали только близкие друзья. Я работала мерчендайзером, психологом, риэлтором, продавала джинсы.

Выйти за рамки – выйти из кризиса

Еще в школьные годы Юлия занималась плаванием, хотя нельзя сказать, что оно ей очень нравилось. Занималась в группе с обычными детьми, и говорит, что психологически ей было дискомфортно. Но в 28 лет в ее жизнь вошло фехтование. Совершенно случайно.

- Ко мне приехал тренер и сказал, что создал секцию фехтования на колясках. Я сразу отреагировала негативно, потому что никогда не пользовалась коляской, не хотела даже слышать это слово, не хотела видеть инвалидов. Прошло полгода. У меня был очередной кризис, все наскучило и надоело. И я вдруг поняла, что надо выходить за рамки. Тогда позвонила этому тренеру.

Юлия (в центре) с подругами в сборной. Фото: Личный архив

От первых занятий начинающая фехтовальщица не была в восторге, но ее уговорили поехать на Кубок России. Юля согласилась и неожиданно для себя выиграла соревнования. Быстрый результат подкупил, но все же, девушка подумывала бросить этот спорт. А потом снова поддалась на уговоры поучаствовать в Кубке мира.

- Мы тебе уже билеты купили, - заявила представительница министерства спорта. - Съезди, выступи, а потом можешь заканчивать, если хочешь.

По итогам турнира Юля вошла в четверку лучших.

- Я впервые побывала за границей. Увидела ребят-инвалидов из Франции и Италии, как они себя спокойно ощущают, что у них нет страха и стеснения – всего того, что было у меня в жизни. И это сильно зацепило. Хотелось обрести внутреннюю свободу, не быть зависимой от собственных комплексов, связанных с инвалидностью. Фехтование, поездки, люди, общение – все это меня излечило. Ну и пошло, поехало. Я быстро добилась результатов. Тренировалась много и с удовольствием.

С будущем мужем общалась через переводчика

В Калининграде спортсменка живет с мужем - Вивьеном Майя, чемпионом Франции и этапов Кубка мира по фехтованию. Супруги показывают медаль из Токио, а на ней – вмятина.

- В аэропорту «Храброво» меня встречала целая делегация. Оркестр, люди, плакат «С возвращением домой», цветы, поздравления. И вот в этой суете я дала подержать медаль сыну, а он ее уронил. Ну, ничего, зато запомнится, - говорит Юлия.

С будущим мужем она познакомилась на соревнованиях.

- Это было на этапе Кубка мира в Германии в 2015 году. Вивьен туда приехал как тренер. Он был инициатором знакомства, хотя не говорил ни по-русски, ни по-английски, я не знала французский. Ко мне подошел его товарищ и сказал: мол, вами интересуются. Мы обменялись контактами и начали переписываться через электронный переводчик. Спустя какое-то время встретились на турнире в Париже.

Спортсменка признается, что в тот период жизни совсем не была расположена к общению.

- Мне хотелось побыть одной. Я очень рано впервые вышла замуж, и у меня как раз закончились эти продолжительные отношения, хотелось понять, кто я и что я хочу. Но почему-то именно в этот период мне встретился Вивьен…

Уже потом французский спортсмен приедет к любимой в Омск, где ему очень понравится. Впрочем, не так сильно как в Калининграде!

- Море здесь очень красивое, - объясняет Вивьен. - Есть хороший сыр, хотя на французский он не похож. Про вино не скажу ничего – я не употребляю алкоголь. Вообще, я не ищу Францию в Калининграде. Мне просто здесь очень хорошо. Все компактно, удобно, и главное – никакого стресса. Что такое Париж или любой другой большой город? Полтора часа мне нужно было ехать на поезде и метро на работу, и столько же обратно. Чуть задержался - последний поезд ушел, и все! Здесь же я работаю в 25 минутах от дома. После работы сели на машину – полчаса, и мы на море!

Вы фехтуйте, вам зачтется!

В Калининграде Юля и Вивьен всего пару лет.

- Мы ехали из Омска на автомобиле в Париж, думали обосноваться там. Ехали не спеша, останавливались и смотрели попутные города. И решили заглянуть в Калининград – я давно хотела. Приехали на три дня, и все очень понравилось. Уже во Франции решили, что в Калининграде купим квартиру для моей мамы, чтобы было ближе ездить к ней из Европы.

Однако жизнь во французской столице у Юлии и Вивьена не заладилась. Так что, выбирая квартиру для мамы, они в итоге нашли жилье и для себя. Так и решили поселиться здесь все вместе.

- Начали решать какие-то бытовые вопросы, и вдруг грянула пандемия. Зато появилась куча свободного времени на домашние дела и ремонт, потому что сборов и соревнований не было.

Тренировалась Юлия на стадионе «Калининград», где открылась школа фехтования, куда пришел работать и Вивьен.

- Нам всегда хотелось, чтобы зал был инклюзинвный и доступный, чтобы не было разделения: здесь занимаются здоровые люди, а здесь – инвалиды. В Европе все тренируются вместе, в любом зале, где фехтуют олимпийцы, есть специальная платформа для паралимпийцев. И олимпийцы с удовольствием сядут в коляску и проведут с тобой бой. Нет никаких предрассудков. Здорово, что в Калининграде теперь тоже так. Для отличного фехтовального будущего в городе есть все необходимое. Если здесь иметь команду, то легко куда-либо поехать для спарринга. Нельзя просто сидеть, колоть мишень, а потом взять и выиграть на Олимпиаде. Опыт набирается в соревновательном процессе. В Калининграде группы формируются, есть дети и взрослые, которые хотят заниматься. Вовлеченных становится все больше. Но чтобы обратили внимание на этот вид спорта, начали выделять федеральные деньги, должен появиться свой олимпийский чемпион.

В Париж поедет за «золотом»

Сегодня наша героиня отдыхает дома, а 14 сентября в числе других паралимпийцев должна состояться встретиться с президентом. Потом спортсменка будет готовиться к Чемпионату Европы, этапу кубка Мира и Кубку России. С начала 2022 года начнется уже отбор на Паралимпиаду в Париже – Юля ставит цель завоевать там уже золотую медаль. Пожелаем ей успехов и удачи!