Почему молодые калининградцы все чаще страдают от одиночества

Многие по-прежнему мечтают о семейной жизни. Но воплотить эти мечты в реальность не хватает воли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде, как и во многих других городах России, в последнее время заметно повзрослели молодожены. По данным Росстата, средний возраст вступления в брак для мужчин составляет 27,5 лет, для женщин – 25. Но это среднестатистические цифры, по факту имеем множество одиноких молодых людей 30 - 35 лет и старше. Вместе с тем за последние 7 лет снизилось количество браков среди молодых пар (до 34 лет), при этом возросло число женщин, вступающих в брачные отношения после 35. Молодые, энергичные, образованные люди одиноки! Почему?

«Прошу у Бога жену для сына»

Недавно я повстречала давнюю знакомую, мы разговорились. Людмила, не сдерживая эмоций, поделилась своими переживаниями по поводу сына:

- Ему уж 32-й год пошел, умненький, высшее образование. Красавец. А вот к девушке подойти не может! Говорит, «стопор срабатывает». Так и живет один. Уверяет, что в парах среди его знакомых мало счастливых. Я пла чу. В церковь хожу. Прошу у Бога хорошую добрую жену для сына. Сережа очень тяжело отходит после недавней смерти любимого деда, который был ему за отца. Сначала замкнулся, долго винил себя, что в тот момент был далеко, в командировке, прилетел только на похороны. Сейчас отвлекается от этих тяжелых мыслей в делах и заботах. Работа – дом – работа. За лето на море ни разу не съездил. И единственный его друг по институту - тоже неженат, сутками на работе. Во всем помогает матери и младшей сестре после скоропостижного ухода отца. Олег все годы ходил с папой на рыбалку, на охоту, работал на даче, в гараже – не расставались будто никогда. Вот почему сейчас так? Хорошие парни - и одни…

А я вспомнила свою 30-летнюю соседку. Она недавно получила второе высшее образование, много лет выплачивает ипотеку за квартиру, а еще помогает младшему брату, оказавшемуся без работы и в инвалидном кресле. В пандемию Ольга неожиданно потеряла высокооплачиваемую работу и говорит, что теперь еле-еле сводит концы с концами, «не живет, а выживает». Часто беспричинно плачет, особенно по ночам. Ее периодически бросает то в жар, то в холод, стали дрожать руки. Переживает, что без работы «оказалась за бортом жизни», поэтому, думает, и замуж уже не выйдет, хотя мечтает о семье и ребенке. Вижу в окно, как по утрам Оля отправляеся на пробежку вокруг Верхнего озера. Всегда одна. Стройная и красивая. Вежливая и улыбчивая. Только в глазах – грусть.

После ДТП решил: «Не женюсь!»

С началом пандемии многие люди перестали здороваться, избегают встреч, боятся контактировать друг с другом вживую. В лучшем случае переписываются в социальных сетях и продолжают держать дистанцию - в общении, в дружбе и в любви. Но любые форс-мажорные обстоятельства порой дают возможность увидеть в человеке то, что было скрыто в обычной беззаботной жизни.

Сын моей коллеги полностью пересмотрел свою жизнь, когда попал в дорожную аварию. Парень твердо решил не жениться на девушке, с которой встречался со студенческих лет. Никуда не ходит, забросил любимый баскетбол, перестал бриться и красиво одеваться, хотя ему всего 29. Говорит, что бывшей подруге от него нужны были только большие деньги. Душевные и физические раны залечивал в своей семье, а возлюбленная предпочла в это время путешествовать, отдыхать и посещать футбольные матчи в Питере.

Николай - абсолютно самостоятельный, хорошо образованный человек, но внезапно разочаровался в жизни. Со слов мамы, парень молчит, смотрит в одну точку, потерял аппетит, у него даже появились проблемы со сном. Сам говорит, что авария и разрыв с невестой буквально изрешетили его судьбу...

Слишком много стресса

Калининградский эксперт-психиатр высшей категории Владимир Иванюк убежден: одиночество – это не порок и наказание.

- Это выбор самого человека, как правило, умного, сильного и самодостаточного, - говорит специалист. - Многие сегодня упиваются тишиной в доме, легко справляются с житейскими проблемами и сознательно выбирают для себя путь эдакого одинокого волка. Такое бывает, к слову, когда в памяти высвечивается печальный психотравматический опыт. Что касается вышеуказанных ситуаций, то здесь одиночество молодых (Сергея, Олега, Ольги и Николая) связано с развитием депрессивных расстройств, в основе которых лежат стрессовые события. Их первопричины различны.

По словам специалиста, взросление молодых людей сейчас наступает гораздо позже, поэтому и стрессовые факторы оказываются многим из них не по силам. Большой ребенок не готов к трудностям!

- Усугубила ситуацию, конечно же, пандемия коронавируса. Молодежь, не знавшая ранее одиночества и невостребованности, оказалась в замкнутом пространстве, - продолжает психиатр. - Помимо этого, есть категория людей, по природе своей склонных к тревоге, мнительности, ранимости, повышенной чувствительности. И на фоне психотравмирующих нагрузок, которые усугубились изоляцией от общества, развиваются тревожно-фобические расстройства, что сопровождается паническими атаками. Со временем они «обрастают» другой симптоматикой, в том числе и сомато-вегетативными нарушениями: учащенное сердцебиение, тремор, озноб, затрудненное дыхание, онемение конечностей, нехватка воздуха и другие. Все это не позволяет вернуться к обычному образу жизни самостоятельно. Нужна медицинская помощь. Увидев эти признаки у пациента, я начинаю работать с ним. На первых порах - беседы на самые разные темы, главное – устранить сам источник стресса, то есть, «вынуть» человека из психотравмирующей ситуации. А затем, по необходимости, можно прибегнуть к комплексной терапии.

Не стыдитесь психиатра

Психиатры отмечают, что после того, как землю накрыл ковид, количество молодых людей с депрессивными расстройствами заметно увеличилось. Многие, почувствовав в себе изменения, начали ходить, как говорят, к разным врачам: терапевту, кардиологу, эндокринологу, неврологу. И хотя улучшений не наступало, обращаться к психиатру зачастую боялись, по причине того, что над ними могут посмеяться ровесники или просто пугает название кабинета доктора. А зря…

- Чем раньше оказана медицинская помощь именно профильного специалиста, тем быстрее можно восстановить молодого пациента, - напоминает Владимир Иванюк. - Сегодня испытывают тревогу, и как следствие, панические атаки при психотравмирующих нагрузках и парни, и молодые мужчины, и женщины репродуктивного возраста, начиная уже с 20-ти лет. Надо заметить, что девушки и молодые женщины на приеме рассказывают о своих переживаниях подробно и откровенно, ведь непосредственность – суть женской натуры, поэтому женскому полу помочь легче. Но повторюсь: обращаются за помощью далеко не все. На вопрос, нужна ли им комплексная терапия, можно ответить исключительно после общения с глазу на глаз. Своих молодых пациентов я веду шаг за шагом, спокойно, ровно, и довожу до окончательного возвращения к полноценному активному образу жизни, во что бы то ни стало.