«Слышно было только хриплое дыхание»: полицейские рассказали о спасении рыбака в Калининградском заливе

Татлустан Алакаев (слева) и Максим Чобан быстро сориентировались в обстановке. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителю Балтийска Станиславу Перминову той августовской ночью повезло дважды.

Страстный рыбак по натуре, 42-летний горожанин отправился в Калининградский залив на резиновой надувной лодке. Отплыл на несколько сот метров от берега и просидел со снастями до глубокой темноты. Наконец, уже под утро принялся собираться домой. И тут обронил за борт карманный фонарик.

- Попытался было его подхватить, но потерял равновесие, лодка накренилась, и я полетел в воду, - рассказывал позже балтиец. – Вынырнул, попытался влезть обратно в лодку, но не смог. Передохнул немного, попробовал снова – опять не получилось. Почувствовал, что начинаю коченеть. И принялся звать на помощь.

Та самая лодка. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вот тут-то проявился первый фактор везения – в лице чудом оказавшегося в половине пятого утра на берегу залива случайного прохожего. Услышав крики с воды, тот сначала подумал, что это балуются подвыпившие отдыхающие. Такое тут периодически случается. Но уж больно отчаянными были вопли, и гражданин все-таки решил позвонить в полицию.

- К месту предполагаемого происшествия были направлены находившиеся на суточном дежурстве сотрудники следственно-оперативной группы: оперуполномоченный угрозыска лейтенант полиции Татлустан Алакаев и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Максим Чо бан, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В предрассветных сумерках на водной глади толком ничего разглядеть было невозможно, полицейским пришлось действовать буквально на слух.

- Слышно было хриплое дыхание утопающего, - вспоминает Максим Чобан. – Я подумал, что пока спасателям дозвонимся, пока те приедут – человек может погибнуть. Тогда разделся и пошел в воду.

Участковый специально плаванием никогда не занимался, бассейн не посещал, просто умел неплохо держаться на воде. Офицеру пришлось проплыть вдоль берега метров 300 прежде чем он разглядел какой-то темный предмет. Это была лодка с прицепившимся к ней рыбаком. Так утопающему повезло во второй раз.

- Последнее, что помню – намотал на руку веревку, идущую по борту лодки, - говорит Станислав Перминов. - И отключился. Пришел в себя уже в больнице.

Татлустан Алакаев сначала остался на берегу, чтобы вызвать сотрудников МЧС и медиков. А когда сделал это, тоже отправился выручать рыбака.

- Глаза мужчины были открыты, он дышал, но, судя по всему, не сознавал, что происходит вокруг, - продолжает Максим. - Сначала я хотел погрузить его в лодку, но понял, что не выйдет. Тогда принялся их вместе буксировать к берегу, а тут и лейтенант подоспел.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На берегу уже ожидала «Скорая». Сотрудники МЧС прибыли парой минут позже, но их помощь уже не потребовалась. Станислав Перминов был госпитализирован с переохлаждением, но в больнице не задержался, выписался уже на следующий день. И отправился в ОМВД, чтобы забрать лодку и рыболовные принадлежности. А заодно поблагодарить своих спасителей.

- Единственное, опасался в рыболовной сети запутаться, - отвечает Максим Чобан на вопрос, что чувствовал, когда плыл в ночи. – А так ничего страшного. Передали этого мужчину врачам, я съездил домой переодеться и потом снова дежурить. Знает ли жена (а еще у Максима в семье двое детей – Ред.) о том, что я сделал? Теперь-то знает, конечно. Нет, не ругалась. Она понимает, что у меня работа такая...