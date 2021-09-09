5 подарков из Калининграда, которые не стоит покупать

Один из символов нашего региона обладает целым рядом недостатков. Фото: Иван МАРКОВ

Только-только вернулся из отпуска и вдруг задумался о сувенирах. Мне-то они до лампочки, а вот другие покупают и кому-то дарят. Я, бывает, тоже что-то родне своей в «большую Россию» таскаю, но каждый раз ломаю голову над подарком. Из Калининграда рыбу везут, еще, конечно, янтарь во всех видах. Однако есть такие вещи, на которые, вероятно, не стоит раскошеливаться. Пообщавшись с простыми калининградцами и торговцами сувенирной продукцией, мне удалось составить небольшой список подарков, которые везти своим друзьям и родственникам из нашего города явно не стоит.

Балтийский угорь

Как ни странно, на первом месте антирейтинга - угорь. Казалось бы, один из символов нашего региона, но обладает целым рядом недостатков. Во-первых, дорогой - платить 2500 рублей за килограмм рыбы не каждый может себе позволить.

Во-вторых, везти угря (особенно крупные особи) не так удобно - очень уж длинный. К тому же даже в копченом виде он во время перевозки может успеть испортиться.

В-третьих, сегодня найти настоящего балтийского угря, не перепутав его с китайским эквивалентом, очень сложно. Конечно, продавцы скажут, что у китайского и голова больше, и цветом он темнее, и хвост у него не такой острый, как у нашего, однако стопроцентной уверенности все равно нет. А потому ощущение, что вас все-таки обманули, будет терзать еще долго.

Ну и, наконец, угорь далеко не каждому придется по вкусу. Сами продавцы часто советуют купить классическую копченую рыбку вроде леща или окуня и лишний раз не экспериментировать. Отпугнуть может и внешний вид рыбины. Бывают, например, случаи, когда тот, кому дарят угря, не только расстраивается, но даже пугается, думая, что ему предлагают съесть змею!

«Кёнигсбергский» марципан

Со сравнительно новым калининградским брендом, слепленным по образцу кёнигсбергского, - марципаном - история примерно такая же, что с угрем. По вкусу эта сладость далеко не всем. Один из продавцов сувениров поведал о судьбе своего подарка родственникам в виде марципановых конфет: «Они откусили, сморщились и отложили в сторону. Не оценили!»

Кроме того, одной из составляющих кондитерского изделия является миндаль, который кому-то очень полезен (конечно, в разумных количествах), а кому-то настолько же вреден. Среди многочисленных видов есть и аллергия на миндаль, проявляющаяся в виде крапивницы и даже отека Квинке.

Янтарное мыло

С этим парфюмерным продуктом тоже не все просто. Оно, конечно, красиво выглядит, как правило, имеет необычную форму, но и претензий множество. Самая главная - оно не мылится! Торговцы объясняют этот факт просто: мол, обычное мыло имеет в своем составе кучу ненатуральных компонентов, производящих пену, а янтарное мыло особенное, и подход к нему должен быть соответствующим.

Самая главная претензия – оно не мылится! Фото: Иван МАРКОВ

А одна моя знакомая рассказала совсем уж потрясающую историю о том, как ее бабушка использовала такой вот подарок (о назначении которого ее забыли предупредить): позвала в гости подругу, с трудом разрезала мыло напополам и попыталась употребить вприкуску с чаем. В общем, простодушная пенсионерка купилась на пряничный вид и запах. Слава богу, ошибка быстро выяснилась и обошлось без отравления участников безумного чаепития.

Янтарь с инклюзом

Для подавляющего большинства приезжающих к нам туристов такая ценная вещь, как янтарь с инклюзом - просто насекомое в смоле, цена которому 500 рублей в базарный день. Поэтому при столкновении с реальностью любители бюджетных сувениров испытывают ощущения сродни психологическому шоку.

Надо признать, кое-какие основания для подобных разочарований имеются. Дело в том, что весьма значительная часть предлагаемых на рынке украшений и брелоков с инклюзами представляют собой не цельный янтарь, а подкрашенную эпоксидную смолу или амброид (прессованные и формованные частицы янтаря). Естественно, и мухи с комарами попали внутрь этих изделий не за десятки миллионов лет до нашей эры, а в лучшем случае пару лет назад. Так что, не все инклюз, что в смоле сидит.

Но если все-таки хотите приобрести подлинник, будьте готовы выложить за это удовольствие минимум 10 тысяч рублей.

Картина из янтарной крошки

Такое произведение искусства - совсем уж на любителя. К тому же продаются подобные изделия уже не только в Калининграде, а успели разойтись по магазинам всей нашей огромной страны. Потому уникальностью подарка вы вряд ли удивите своих родных и друзей в Брянске или Новосибирске.

Подобные изделия продаются уже не только в Калининграде. Фото: Иван МАРКОВ

Еще один минус такого сувенира - его на самом-то деле невысокая художественная ценность. Картины из янтаря, как правило, сделаны тяп-ляп, даже аппликация из соломы на кухне вашей рязанской бабушки сплошь и рядом может дать сто очков вперед такой поделке. Впрочем, любители китча имеются повсюду. Вероятно, только из-за таких ценителей янтарная анималистика, геральдика и пейзажи до сих пор не исчезли с прилавков.