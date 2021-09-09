От «Гаваны» до «Икстлана»: 7 кафе и ресторанов Калининграда, которые мы потеряли

Валерию Меладзе (надеемся, узнали) пришлась по душе кухня «Гаваны». Фото: Валерий Маначин

1 сентября список заведений общепита в Калининграде понес заметную потерю. Довольно неожиданно, без лишней шумихи закрылся расположенный в торговом центре «Европа» ресторан «Кропоткинъ». Причину не объявили даже персоналу.

«Кропоткинъ» проработал более 10 лет (открылся в 2009 году) и был одним из самых вместительных ресторанов нашего города. Одновременно за столиками и в банкетных залах здесь могли находиться около 1 000 человек, поэтому неудивительно, что именно это заведение приняло на себя основной «удар» в первые дни чемпионата мира по футболу-2018. Ошарашенные работники «Кропоткина» еще долго потом рассказывали, как сотни хорватских болельщиков за один вечер полностью опустошили запасы спиртного и мяса, не переставая при этом петь и танцевать.

Сегодня мы решили вспомнить и рассказать о других знаменитых заведениях Калининграда, оставивших яркий след в жизни нашего города.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ БЫЛИ В ГОСТИ ТАМ

Открывшись во второй половине 90-х, кафе «Гавана» (располагалось в здании напротив входа на стадион «Балтика») сразу стало позиционировать себя как самое модное место. И, надо признать, у него были на это основания. Даже по нынешним избалованным временам его стильный (местами - пафосный, на грани китча и даже провокационно-неприличный) дизайн выглядел бы, думается, вполне актуально. А уж в ту пору…

Неудивительно, что уже вскоре там стали проходить, пожалуй, самые крутые вечеринки. И что именно там начали «столоваться» практически все звезды, которые посещали в те годы Калининград. Да, там было дорого. Но и вкусно! И сервис в тему: когда все по делу и при этом без назойливости (уже не говоря о хамстве).

Борис Гребенщиков в «Гаване» попал в кадр вместе с фрагментом знаменитого снимка Мадонны… Фото: Валерий Сомкин

В общем, это было заведение столичного уровня, которое в своем классе в Калининграде долгое время не знало равных. Еще 15 лет назад гостей из Москвы-Питера я водил туда. А уж сколько посетителей «Гаваны» сделали фото на память на фоне висевшего в одном из залов знаменитого снимка Мадонны - где она голосует на дороге в чем мать родила…

Но мало-помалу подтягивались конкуренты. И сперва «Гавана» перестала быть модной. А потом и вовсе - перестала быть.

Однако фото звезд оттуда подтверждают: это было, было…

ГРЕБИ НА «ГРИБЫ»!

Когда в 90-х у нас стали появляться летние кафе со столами под навесами-шляпками, их сразу метко прозвали «грибами». Росли они по всему городу, но главными были, конечно, «грибы» возле кинотеатра «Россия».

Там можно было увидеть всех - и солидных господ, и сопливых юнцов. Хочешь посидеть в самом центре города? Греби на «грибы»! Демократичности атмосферы способствовал и основной напиток - дешевое польское пиво. К слову, его рекламный слоган по-польски - «Час на ЕБ» (см. фото) - неизменно вызывал шуточки…

16 мая 1998-го. Фото на память возле одного из «грибов» у «России». Фото: Валерий Сомкин

Популярность этих «грибов» была такова, что на их базе даже устраивались праздники, на которые ехали не только со всего Калининграда, но и из области. Правда, туалетов всегда не хватало. Так что все окрестные кусты (которых там тогда было немало) превращались в общественные уборные под открытым небом.

Однако уже к середине 2000-х подобный «неформальный» (назовем это так) общепит стал выглядеть пережитком. Город взял курс на более цивилизованный формат уличных кафе. А «грибы», исчезнув с улиц, заняли свою нишу в местной истории.

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ИКСТЛАН»

Дело было в середине девяностых. Я встретился с приятелем, которого давно не видел, он меня сразу ошарашил:

- Знаешь, вчера был в дико злачном месте, вокруг - бандиты и наркоманы. И, представляешь, остался жив.

Оказалось, что он говорил про кафе «Икстлан» (или проще - «Хлам»), которое располагалось в подвальчике кинотеатра «Россия», а свое имя получило на волне массового увлечения Карлосом Кастанедой. Правда, с бандитами и наркоманами мой приятель несколько преувеличил, хотя публика туда действительно ходила всякая. Но все-таки главными посетителями «Икстлана» были представители калининградской богемы: поэты, музыканты, художники и прочие творческие личности. Одним из таких художников - Зуем Болотным (в миру Олегом Луневым) - были, кстати, расписаны стены заведения: любителей «Гибели пионерки» и прочих фирменных «икстлановских» коктейлей окружал таинственный мир фантастических подводных тварей.

Кроме обычных вечеринок с танцами на столиках случались в «Икстлане» и тематические события - концерты, выставки, поэтические вечера и даже лекции. Места там было довольно мало, но вмещалась огромная масса народа. Трезвый человек сказал бы: столько людей там никогда не поместится! Но в «Икстлан» трезвые ходили нечасто.

После закрытия «Икстлан» пытался реинкарнироваться в других местах города, однако прежней славы и популярности уже не снискал. Возможно, потому что Карлос Кастанеда отрицал учение о реинкарнации.

СИДЕЛИ КАК-ТО «У ПЕНЬКА»…

Сейчас уже трудно вспомнить: называлось это заведение «У пенька» или «У пеньков». Происхождение названия также теряется во мраке истории, возможно, там были пеньки. Но точно известно, где оно располагалось, - в глубине Ленинского проспекта, между нынешней «Якиторией» и не так давно закрывшимся магазином «Бенеттон».

Место было это очень простое: типичные для 90-х пластиковые столы и стулья, скромное меню, состоявшее преимущественно из сосисок с кетчупом, крепкий и не очень алкоголь - возможно, поэтому популярное. Особенно по вечерам и ночам. «Гудели» в «Пеньках» от заката и до рассвета. Причем публика приходила туда совершенно разная - и студенты, и простые работяги, и дамы легкого поведения, и криминальные авторитеты. Встречались там иной раз даже слегка загулявшие звезды калининградской политики. С удовольствием лопали сосиски, запивая холодненьким «Хольстеном» или «Евером».

ТАНЦЫ В «СОМБРЕРО»

Одно время в Калининграде пользовалось популярностью кафе под названием «Сомбреро» на улице Пролетарской.

Почему именно оно вдруг вошло в моду - точно неизвестно. Возможно, привлекал ореол экзотики. Говорили, что хозяин заведения - настоящий то ли мексиканец, то ли чилиец… В общем, родом из самой что ни на есть Латинской Америки. А значит, есть возможность попробовать настоящие блюда тамошней кухни. Естественно, запивая их такой же неподдельной текилой.

Опять-таки по слухам, еще одной фишкой «Сомбреро» якобы был штат специально обученных официанток, с которыми за дополнительную плату можно было станцевать танго, сальсу либо еще какой-то зажигательный латиноамериканский танец. Но, думается, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Так или иначе, расцвет этого кафе пришелся на самый конец 90-х, в начале нулевых популярность пошла на спад, но «Сомбреро» еще протянуло несколько лет, прежде чем закрыться окончательно. Сейчас это помещение делят между собой магазин косметики и кофейня.

ЖИЗНЬ КИПЕЛА, КАК В «БРИГАДЕ»

В начале 80-х, когда я впервые в юном возрасте увидела здание ресторана «Ольштын», решила, что это камерный кукольный театр. Воображению «помогала» фигура лошади, закрепленная на верхней части фасада здания. И большое крыльцо, и стены, уходящие вдаль, и огромные окна - все указывало на какую-то удивительную атмосферу. Казалось, что внутри царят волшебство и сказка. Это позднее, когда я узнала, что в здании находится ресторан и завсегдатаи там - моряки, рыбаки, военные и другие уважаемые люди с большими деньгами, детские представления о сказке исказились (тогда мне было неведомо, что и ко взрослым иногда являются розовые единороги).

Ресторан «Ольштын» открылся в далеком 1979-м году. Фото: «Страна Калининград».

Советский ресторан был открыт летом 1979 года к 35-летию образования Польской Народной Республики. Работали над ним молодые калининградские архитекторы и польский дизайнер. Со временем назначение заведения трансформировалось: добавлялись пристройки (уничтожающие весь архитектурный шик), в 90-х там заработали клуб, казино, проводились неоново-дымные дискотеки, авторско-диджейские вечеринки. Словом, жизнь там кипела. Порой она напоминала мир киноэпопеи «Бригада».

Но несколько лет назад ресторан-клуб-казино прекратили свою работу. Как сообщает поисковик в интернете про ресторан «Ольштын»: закрыт навсегда. Зато теперь и в этом здании полно магазинов, в которых можно купить еду и недорогую одежду.

Ресторана нет, а вот лошадь на фасаде здания оказалась крепкой. Она все еще мчится в сторону Преголи…