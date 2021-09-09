Победительница конкурса органистов Елизавета Бородаева: Моя новая фамилия принесла мне удачу

Елизавета Бородаева увозит символ конкурса - Янтарного ангела - в Санкт-Петербург. Фото: Алексей БОБРОВ.

Чем запомнится XII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева? Прежде всего тем, что пандемия не обошла стороной традиционный сценарий конкурса. Так, один из этапов проходил онлайн (в конкурсе три этапа, проходят в Германии, США, России). Кроме того, в состязаниях офлайн не смогла участвовать делегация из Китая. Правда, члены жюри конкурса все равно отсмотрели и отслушали все представленные записи начинающих органистов из Поднебесной, и двоих участников наградили специальным призом - музыканты выступят с сольными органными концертами в Санкт-Петербурге.

Слева направо: председатель жюри Винфрид Бёниг (Германия), финалисты конкурса Александр Патрушин (Россия), Елизавета Бородаева (Россия), Эйдан Хилл (США), Тайлер Боэмер (США), Аран Пак (Корея) и Кэролин Крэйг (США). Фото: Алексей БОБРОВ.

В перечень наград конкурса в этом году впервые введена премия губернатора Калининградской области.

Как пояснил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время церемонии закрытия конкурса в Кафедральном соборе, эта премия (эквивалент 1 000 евро) учреждена как постоянная и будет вручаться органисту именно из России.

- Первая премия губернатора Калининградской области вручается Елизавете Бородаевой! - объявил со сцены министр.

Арт-директор конкурса органистов Вера Таривердиева свою премию «Вера, Надежда, Любовь» вручила Якубу Капале (Польша). Фото: Алексей БОБРОВ.

Здесь мы плавно переходим к еще одной отличительной черте только завершившегося конкурса. Органистка из России Елизавета Бородаева стала не только обладателем первой премии (5 000 долларов) и звания лауреата конкурса, но и завоевала сердца учредителей многочисленных специальных премий (порядка десяти сольных концертов на лучших органных площадках России и Европы даст Елизавета Бородаева в сезоне-2022/2023). И большинство зрителей, кто знакомился с игрой конкурсантов, свои голоса в виде приза зрительских симпатий адресовали именно Елизавете Бородаевой.

- Как же такое может быть? - шептали зрители в зале. - Снова и снова награждают Елизавету Бородаеву!

Но стоило обладательнице первой премии коснуться органа, сомнений у почтенной публики не осталось.

- И как она так ловко управляет такой махиной? - недоумевал мужчина, явно турист, в прямом смысле с открытым ртом рассматривая органный комплекс.

- Браво! Молодец! - приветствовала публика победительницу после выступления.

В копилку наивысших оценок победительницы стоит рассказать еще один эпизод.

По признанию председателя жюри конкурса Винфрида Бёнига (главный органист Кельнского собора, профессор органа, Германия), по итогам второго тура было сложно выбирать лучших шестерых из двадцати конкурсантов. Но зато, когда в финале нужно было определиться с выбором победителя, вопрос решился почти мгновенно.

- Какой выбор сделать - лично я решил за три минуты! - заявил Винфрид Бёниг.

- Эмоции зашкаливают, - призналась Елизавета Бородаева после оглашения результатов конкурса. - Я в третий раз на этом конкурсе (в 2017 и 2019 годах музыкант участвовала под фамилией Шабалина. Год назад Елизавета вышла замуж, сменила фамилию). В финал до этого не попадала. Всегда чуть-чуть не хватало. Бог любит троицу. Главное - не сдаваться и, как бы ни было тяжело, не опускать руки, продолжать работать… Как бы это смешно ни звучало: я вышла замуж, и моя новая фамилия принесла мне удачу!

Одна из ярких традиций конкурса - бой в барабан. Таким образом Вера Таривердиева и председатель жюри Винфрид Бёниг завершили XII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева и объявили о старте следующего. Фото: Алексей БОБРОВ.

…И завершающие аккорды события. Арт-директор конкурса Вера Таривердиева и председатель жюри Винфрид Бёниг бьют в барабан - XII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева завершен, а значит - начинается следующий. Символ конкурса - Янтарный ангел - улетает из Калининграда, но на этот раз остается в России.

Да будет музыка!

КОНКРЕТНО

Результаты XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

- I премия (5 000 долларов США), звание лауреата - Елизавета Бородаева, Россия;

- II премия (3 000 долларов США), звание лауреата - Кэролин Крэйг, США (по количеству специальных премий чуть уступила россиянке);

- III премия (2 000 долларов США) и звания лауреатов: Александр Патрушин (Россия), Тайлер Боэмер (США);

- диплом (1 000 долларов США) - Эйдан Хилл, США;

- диплом (1 000 долларов США) - Аран Пак, Корея;

- специальная премия и диплом за лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева (1 000 долларов США) - Кэролин Крэйг, США;

- специальная премия Георгия Бооса «Надежда Отечества» (3 000 долларов США) - Ольга Жукова, Россия.

- специальная премия губернатора Калининградской области (эквивалент 1 000 евро) - Елизавета Бородаева (Россия).

- премия Веры Таривердиевой «Вера, Надежда, Любовь» - Якуб Капала (Польша).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 46 органистов из 16 стран стали участниками XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

- 20 органистов приехали в Калининград для участия во втором туре конкурса. Шесть конкурсантов прошли в финал.

- 13 тысяч долларов США - премиальный фонд Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Вот уже 18 лет премиальный фонд финансируется крупнейшим предприятием Калининградской области - автомобилестроительной компанией АВТОТОР.