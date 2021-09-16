«Будем жестоко реагировать»: Избирком накажет работодателей, заставляющих калининградцев голосовать за конкретных кандидатов

Избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября. Фото: Александр Подгорчук

Работодатели не могут, не имеют права требовать от своих сотрудников голосовать за конкретных кандидатов. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград» заявила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

- Избиратель должен помнить, что в кабинку он заходит один. Никто не может требовать сфотографировать бюллетень, прислать фотографию с галочкой и уж тем более грозить карами и увольнениями. Мы будем жестко и жестоко на это реагировать, - заявила Винярская.

О фактах принуждения и других нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии избиркома 58-21-00, а также на горячую линию Общественной палаты, в которой работают специальные мониторинговые группы.

Прокомментировала Инесса Винярская и распространяемые в соцсетях «рекомендации», что делать при принуждении к голосованию за конкретного кандидата.

- Меня огорчает, что соцсети бурлят такими «рекомендациями». Мол, заходите в кабинку, ставьте галочку, отправляйте фотографию работодателю, а затем ставьте другую галочку. Такие советы ведут к тому, что голос избирателя теряется, так как бюллетень при подсчете автоматически попадет в стопку недействительных. Портить бюллетень бессмысленно: ни партия, ни кандидат не получит голоса, и значит, избиратель зря сходил на участок, - сказала председатель областной избирательной комиссии.

Школьников и избирателей разведут

В пятницу, 17 сентября, в Калининградской области откроется 561 избирательный участок. Большая часть участков традиционно находится в помещениях школ. По словам Инессы Винярской, в школах, где невозможно развести потоки избирателей и учащихся, будут применены «иные формы образовательной деятельности». Однако есть школы, в которых получилось развести потоки.

Про защиту от ковида

На всех избирательных участках будут строго соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Всем без исключения избирателям на входе измерят температуру, обработают руки и выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Перед открытием помещения также тщательно обработают.

- Члены комиссий тоже будут работать в масках и перчатках, также на столах установят защитные экраны. Избиратель сам откроет и покажет паспорт, получит бюллетень, распишется за него и пройдет в кабинку для голосования. При этом кабинки не будут полностью закрытыми, чтобы не допустить замкнутого пространства, - рассказала Инесса Винярская.

Не будет на этих выборах и традиционной торговли на избирательных участках, а также концертов. Не предусмотрены и какие-то сувениры для впервые голосующих, однако члены избиркома обязательно поздравят молодых избирателей.