В Калининграде защитников бездомных животных признали виновными в мошенничестве

Деньги поступали на личные банковские карты учредителя и председателя правления организации. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вынесен приговор учредителю и председателю правления общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь», обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2016 году общественники получили контракт на 5,8 млн рублей на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. За эти деньги сотрудники организации должны были отлавливать животных, проводить обязательную процедуру мечения, а также содержать их в пунктах содержания и вести учет.

В рамках контракта организация заключила договор с ветеринарным врачом на оказание ветеринарных услуг. Однако финансово-хозяйственную деятельность аферистки вели самостоятельно, поэтому врач не знал, что в отчетных документах они указывали завышенные объемы выполненных работ.

«Поступившие им из бюджета деньги переводились на расчетный счет ветеринарного врача в большем размере для последующего возврата им излишне перечисленной суммы наличными, а также переводились на личные банковские карты учредителя и председателя правления общества», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Всего предприимчивые руководители получили 1,5 млн рублей.

Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил учредителя «Права на жизнь» к 2,5 года лишения свободы условно. Три года условно получила председатель правления организации. Приговор в законную силу не вступил.