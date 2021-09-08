Владимир Щербаков: Производить электромобили у себя в стране обязательно так же, как хлеб и молоко

Путь, по которому идет «Автотор», – подготовка к производству нового глубоко локализованного электромобиля совместно с традиционными партнерами.

Впервые о планах Автотора наладить в России выпуск электрокаров и водородомобилей стало известно осенью 2020 года. Несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы, компания от своих намерений по-прежнему не отказывается, что в интервью «Российской газете» подтвердил основатель «Автотора» Владимир Щербаков.

- Путь, по которому идет сегодня «Автотор», – подготовка к производству нового глубоко локализованного электромобиля, но совместно с нашими традиционными партнерами. Для этого образовали научно-внедренческий центр электромобилей, начали строительство технопарка из 7 основных заводов для локального производства автомобиля и основных компонентов – все это создается с иностранными партнерами, - сообщил Владимир Щербаков. - Ожидаемый спрос в 5—10 тыс. электромобилей в год - недостаточная серийность для хорошей экономики производства и конкурентной цены автомобиля. Тем не менее, готовимся выполнить обязательства в рамках СПИК и изготовить в 2023 году «пилотную» партию глубоколокализованных электроавтомобилей и несколько моделей газомоторных автомобилей и, возможно, на водородном топливе. Ведем с несколькими производителями разговор об изготовлении электробатарей, как с точки зрения того, что они принесут сборку батарей в Россию, так и сточки зрения организации совместного производства. Идут очень перспективные разговоры с «Газпромом» и с «Росатомом». Они собираются делать топливные элементы и уже довольно далеко в этом продвинулись.

По словам основателя Автотора, совместно с ведущими зарубежными компаниями идет работа и над развитием композитных материалов, из которых в перспективе можно было бы изготавливать автомобильные кузова.

- Мы также начинаем работать с российскими партнерами, в том числе Московским политехом, Балтийским университетом им. Канта. Проект очень перспективен и интересен. Модели (в том числе и бескаркасных автомобилей), которые технологически сможем довести до требуемого уровня, в 2023 году поставим как первую «пилотную» партию, - рассказал Владимир Щербаков. - С точки зрения экспорта рассчитываем прежде всего на рынок ряда стран бывшего СССР, Африку, Кубу. В любом варианте должна быть интеллектуальная собственность и глубокая локализация - над этим сейчас в первую очередь работаем.

Владимир Щербаков подчеркивает: сегодня все производители в России от 25 до 60% компонентов закупают за рубежом. Среди крупных концернов мира тоже мало кто сам проектирует и тем более производит двигатели, мосты, коробки перемены передач, электронику и т.д. Все это закупается на открытом рынке.

- Для нас продолжение сотрудничества с сегодняшними партнерами означает повышение собственного потенциала при организации производства электромобилей, - объясняет Владимир Щербаков. - У каждого из партнеров есть очень серьезные наработки, которые можно использовать, провести модернизацию и - обязательно - локализацию их моделей. Нужно добиться глубокой локализации не только конструкции, но и компонентов в России. Цель - выйти примерно на 75 процентов локализации. У страны должна быть возможность с точки зрения безопасности производить у себя достаточное количество транспорта. Прежде всего - общественного и грузового транспорта, военной техники, отдельных видов легкового транспорта и т.п. Производить это нужно у себя в стране обязательно, так же, как хлеб, мясо, молоко, овощи, фрукты. И то, что правительство России утвердило концепцию развития электромобилей на 10-летний период, можно считать большим шагом вперед.

По словам Владимира Щербакова, занимаясь производством компонентов, автопроизводитель обрекает себя на техническое и экономическое отставание. Это показывает печальный советский опыт: закупленные современные конструкции автомобилей, технологии и оборудование для автозаводов (АвтоВаз, Камаз), специально созданные 22 самых современных в мире (по тем временам) завода по производству современных компонентов и т.д, без развития очень быстро отстали от требований не только расширенного, но и простого воспроизводства.

- Тогда, примерно в 70-е в целях развития производства компонентов решили понудить заниматься этим автомобилестроителей и заставляли в административном, партийном порядке, сейчас - экономическим путем: или будешь делать или станешь на путь самоубийства и вылетишь с рынка, - напоминает Щербаков. - Опыт наступания на эти грабли, видимо, будет повторен. С одной стороны, морковка в виде возможной субсидии, которая выплачивается, не за счет налогов населения, а за счет заплаченного самим предприятием неналогового сбора на утилизацию; с другой - пистолет: цена твоего автомобиля будет неконкурентна на рынке, а у предприятия не будет средств на развитие производства и модернизацию, и стрелять в тебя будет рынок, покупатель.

Автопроизводители, которые создавали свои предприятия в последние 20 лет под рыночную структуру производства, покупку компонентов на свободном рынке, как это делается во всем мире, придерживаются другой позиции - делать современные компоненты самим сложно, затратно и рискованно. Мы настаиваем на том, что нужно создавать в стране объединение, корпорацию независимых производителей автокомпонентов, изготавливающих их для всех основных потребителей. Только так можно создать мощные научно-исследовательские лаборатории, другие институты, ведущие поиск новых материалов, технологий, воссоздать институты научно-технической информации, позволяющие поддерживать компетенции производителей.

Мы понимаем, что у правительства сегодня нет ресурсов для реализации дорогостоящей глубокой стратегии , нет средств и возможностей создать современную для ближайших хотя бы 5- лет компонентную базу. Автостроители много раз обсуждали это в различных форматах в соответствующих ведомствах. Внесли предложения, как и за счет каких средств создать независимое производство компонентов. Например, на подлежащих конверсии заводах ВПК. Но какие-то причины пока сдерживают правительство от принятия этой концепции. В основном ссылаются на вопрос о финансировании инвестиций. Но производство автомобилей - постоянный и полезный в социальном плане источник бюджетных поступлений. Помимо таможенных пошлин и утильсбора, доходов от добычи сырья, налогов с зарплаты работающих во всех сопряженных отраслях, поступает каждодневный доход при эксплуатации: акцизы, таможенные пошлины на импортные запчасти и масла, транспортные налоги и сборы и т.д. Может, пришла пора использовать их целевым назначением как источник создания новых производств, обеспечивающих увеличение этих самых поступлений в бюджет?