Балтика: единое море

Работа на пленэре – на открытом воздухе, при естественном освещении – помогла калининградским участникам в полной мере почувствовать свет, воздух, натуру.

По итогам пленэра, организованного в рамках проекта «Два корабля – единое море. «Солдек» и «Витязь»: морское наследие Польши и России», в выставочном центре «Пакгауз» Музея Мирового океана открылась новая выставка. Международный комплексный пленэр проходил в Калининграде и Гданьске это весной, и сейчас в экспозиции разместились оригинальные работы участников калининградского пленэра и репродукции картин художников из Польши. Работа на пленэре – на открытом воздухе, при естественном освещении – помогла калининградским участникам в полной мере почувствовать свет, воздух, натуру. На полотнах отображены морской и индустриальный пейзаж, берега и городской ландшафт с музейными судами, виды судов и кораблей, выполненные художниками в различных техниках.

Представленные работы польских участников – это творческий поиск и авторские раздумья на заявленную тему. Философские размышления о вечном движении, символом которого становятся морские волны, фантазийные натюрморты и картины-коллажи, композиции с видами музея – каждый образ «единого моря» неповторим. Представленные на выставке по итогам пленэра произведения поступают в фонды музеев: российских авторов - в фонды Музея Мирового океана, а польских - в фонды Национального морского музея.

Основная цель проекта «Два корабля – единое море. «Солдек» и «Витязь»: морское наследие Польши и России» – сохранение и популяризация объектов культурного наследия морской исторической инфраструктуры в регионе Южной и Юго-Восточной Балтики. Проект реализуется в рамках Программы Приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 Европейского Инструмента Соседства и софинансируется Европейским Союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и расширению сотрудничества в приграничных регионах Польши и России и вносит непосредственный вклад в достижение общей цели прогресса в области совместного процветания и добрососедства между вовлеченными странами.

Увидеть Балтийское море глазами российских и польских художников, почувствовать свежий морской бриз, осознать, как мы любим наш общий дом – Балтику, наше единое мое, можно с 11 сентября в выставочном центре «Пакгауз» Музея Мирового океана (Калининград, наб. Петра Великого, 5).

До встречи в музее!

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Данная статья подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза и Российской Федерации в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша на 2014-2020 гг. Ее содержание является исключительной ответственностью Музея Мирового океана и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее официальную позицию Европейского Союза, Российской Федерации, Управляющего органа или Объединенного технического секретариата Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 гг.