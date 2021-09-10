Евгения Кукушкина: На ремонт дорог в 2022 году получим на 900 млн рублей меньше, чем хотели

В этом году подрядчики занимаются ремонтом 30 дорог, 14 из которых переходят на следующий год. Фото: Иван МАРКОВ

ПЛАНЫ НА 2022-Й

В пятницу, 10 сентября, министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина предварительно отчиталась по работам, которые выполняются в регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). По словам Кукушкиной, в этом году подрядчики занимаются 30 объектами, 14 из которых переходят на следующий год.

- Среди них улица Транспортная, Судостроительная, Павлика Морозова, - говорит министр. – Также в следующем году у нас будет продолжение работ по дороге Калининград-Полесск, где мы уже открыли 1 сентября техническое движение. Кроме того, у нас будут выполняться работы, которые уже законтрактованы на 2022 год. Это ремонт трасс «Черняховск-Крылово» (с 1-го по 26-й километр) и «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман».

Кукушкина сообщила, что в этом году завершен ремонт на улице Гюго в Калининграде, на улице Сребровской в Балтийске, на 99% выполнены работы на Советской улице в Янтарном (остались только дорожные знаки). Что касается Полесской трассы, то, по словам министра, подрядчик, скорее всего, сдаст объект раньше срока, и, чтобы ускориться, ему выделяют дополнительное финансирование.

ВЫПАВШЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Нового ремонта по программе БКД в Калининграде проводиться не будет не только из-за обилия переходящих объектов, но и из-за урезания финансирования.

- У нас на следующий год по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено всего 3 миллиарда 140 миллионов рублей. Это меньше, чем в этом году. Вы знаете, у нас были внесены поправки в закон о федеральном бюджете. К сожалению, нам снизили финансирование на 900 миллионов рублей, что не позволило отторговать те объекты, которые мы хотели. Тем не менее, мы ведем переговоры с министерством финансов, министерством транспорта и Росавтодором, и Антон Андреевич (Алиханов. – Ред.) активно в этом участвует. Предварительно нам обещают эти деньги восстановить.

Евгения Кукушкина с удовольствием ответила на вопросы журналистов. Фото: Иван МАРКОВ

На исключенные 900 миллионов рублей в регионе собирались отремонтировать трассу «Советск-Гусев», дорогу в Немане и другие объекты.

Журналисты напомнили, что на некоторых отремонтированных по программе БКД улицах и дорогах появилась колейность и образовались трещины, хотя еще не прошел 5-летний гарантийный срок. Кукушкина ответила, что за бюджетный счет эти объекты ремонтировать не будут.

- Подрядные организации будут за свой счет выполнять работы в рамках гарантийных обязательств. В настоящий момент уже выставлен ряд претензий, в том числе по улице Киевской, на устранение недостатков, возникших в процессе эксплуатации дороги. Претензии у нас предъявляются по факту выявления недостатков. Мы не ждем окончания гарантийного срока.

НУЖЕН ЛИ ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИЗ-ЗА ТРЕЩИНЫ?

Поинтересовалась пресса и по поводу необходимости ремонта Балтийского шоссе (ранее о таких планах говорили в правительстве).

- Все лето интересовались по поводу необходимости ремонта подъезда к Светлогорску, Пионерскому, Зеленоградску, - издалека начала Кукушкина. - У всех был вопрос: «Зачем вы это делаете? Там же нет ям, колдобин и выбоин». Ремонт дороги требуется не только, когда на ней есть ямы, колдобины и выбоины, а когда специалисты устанавливают, что следующую зиму дорога не переживет. По ней пошли трещины, какие-то разрывы, и это не видно нам как автомобилистам. Чтобы у нас в следующем году при подъезде к Светлогорску, Пионерскому и Зеленоградску у нас не было ям и колдобин, ремонт делается сейчас. Если у нас будет такая же зима, как в этом году, дорогу просто напросто за счет трещины разорвет.

Кукушкина напомнила, что сейчас ведется проектирование 3-й и 6-й очереди Приморского кольца, которое планируется завершить в следующем году.

- Есть у нас определенные проблемы и сложности, потому что это глобальный проект. Но, тем не менее, это позволит построить в Балтийск не «дорогу смерти», а хорошую трассу, - заключила глава министерства.

"Корсар" до Калининграда пока не доехал. Фото: Александр Подгорчук

ОСТАНЕМСЯ БЕЗ НОВЫХ ТРАМВАЕВ?

Отдельно на брифинге коснулись темы городского транспорта. В частности, у Евгении Кукушкиной спросили, не останется ли Калининград без новых трамваев из-за приостановки торгов по инициативе ФАС.

- Об этом мы с вами узнаем в понедельник, - ответила Кукушкина. - Центральный аппарат ФАС объявил перерыв до понедельника. Насколько я знаю, сегодня должно быть подведение итогов результатов данных торгов на оказание услуг по лизингу.

- А какой-то план «Б» по трамваям есть? – уточнили журналисты.

- Если вдруг центральный аппарат ФАС России установит какие-то нарушения, надо будет устранить эти нарушения и объявить о торгах повторно. В чем проблема? У нас это не единственная закупочная процедура, приостановленная по жалобе потенциальных участников. Это нормальная практика.

Напомним, жалоба в ФАС на электронный аукцион поступила 7 сентября от компании «Сейф Технолоджи», указавшей, что участником закупки может стать лишь одна компания — АО «Сбербанк Лизинг». Заявитель указал, что заказчик незаконно объединил в один лот «товары, функционально и технологически не связанные между собой» - автобусы и трамваи, и именно поэтому в аукционе не могут принять участие другие компании.