Юбилей Калининградской области, год 2007-й: как утверждали гимн, ставили памятник Ленину и отмечали битву при Фридланде

К 200-летию битвы под Фридландом 17 июня 2007-го на окраине нынешнего Правдинска прошла реконструкция сражения, которая до сих пор считается у нас непревзойденной по масштабам и уровню. Фото: Валерий Сомкин

ОДОБРИЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

20 сентября 2007-го в областной думе шло очередное заседание. Под № 13 в повестке дня стоял вопрос, вызвавший повышенный интерес: о рассмотрении в первом чтении проекта Закона «О гимне Калининградской области».

Ветер этой законодательной инициативы дул из регионального правительства. Уже вскоре после прихода к власти (28 сентября 2005-го) губернатор Георгий Боос должность свою повелел писать с большой буквы. Обладминистрацию переименовал в правительство. А также поставил вопрос ребром: области пора обзавестись официальными символами – гербом, флагом и гимном.

С первыми двумя довольно быстро разобрались, еще в 2006 году. А вот с гимном процесс затянулся. Тем не менее в 2007-м в «красном доме» наконец одобрили один из вариантов «главной песни». И направили его на рассмотрение в облдуму.

Обсуждение началось необычно. В зале появился заслуженный артист России Николай Горлов. И под оркестровую фонограмму затянул:

«Балтийское море – простор величавый,

Где чайки летят над волной.

На западе дальнем Российской державы –

Оплот мы отчизны родной».

И так далее по тексту представленного на рассмотрение варианта гимна. Где было еще два куплета и трижды повторяющийся припев.

20 сентября 2007-го. В зале заседаний областной думы поет заслуженный артист России Николай Горлов, представляя думцам вариант гимна Калининградской области. Фото: Архив автора

По окончании исполнения публика, как полагается, похлопала.

– Разрешите ваши бурные аплодисменты считать за одобрение гимна? – спросил спикер Думы Сергей Булычев.

Однако вместо одобрения большинство депутатов выразили осуждение. Хотя это как раз еще ничего не значило. Так же обстояло дело, и когда думцы обсуждали варианты герба и флага. Тоже возмущались, мол, никуда не годится, позор, а не символы. Но, голосуя, они одобрили и герб, и флаг.

Вот и проект гимна только ленивый не раскритиковал. После чего он был принят в первом чтении. Однако, судя по всему, гимн шел «в нагрузку» к гербу и флагу, крайней нужды в нем не было. И споры вокруг него, такие яростные поначалу, мало-помалу стихли.

В общем, авторы музыки (Андрей Макаров) и текста (Вениамин Еремеев) давно получили («И успешно прогуляли!» – смеялись они) за свой гимн положенное вознаграждение. А их вариант, принятый в первом чтении, так на той стадии и «завис». Правда, в июне 2010-го депутаты вернулись к этой теме, одобрив музыку. Но над текстом-де надо еще поработать. Вот только непонятно – кто должен был это сделать? Сам же Еремеев не собирался ничего менять в своем тексте. А в прошлом году он вообще умер…

ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО

Затевая реконструкцию площади Победы по случаю 750-летия города, памятник Ленину убирали якобы временно: чтобы и работам не мешал, и самого заодно привести в порядок – впервые с 1958 года. Однако потом было сказано, что он не вписывается в обновленную площадь, и назад его не вернут.

Отреставрированное изваяние долго пылилось в «Кузнице на Печатной». Наконец власти объявили: будет стоять перед Домом Советов! Соорудили там для него постамент. Однако в последний момент опять передумали. Так с тех пор возле Дома Советов и торчит пустой постамент. А памятник в итоге переселили к Дому искусств.

«Переоткрытие» старого монумента на новом месте состоялось 22 апреля 2007-го, в 137-ю годовщину со дня рождения Ленина. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

«Переоткрытие» старого монумента на новом месте состоялось 22 апреля 2007-го, в 137-ю годовщину со дня рождения Ленина. В толпе хватало агрессивных граждан, для которых эта церемония была, скорее, митингом протеста. В выступлениях же не раз звучала мысль: потерпи, Ильич, постой пока тут, а уж за нами не заржавеет, вернем тебя на законное место. Тем не менее памятник Ленину и поныне стоит около Дома искусств.

Мэр Калининграда Юрий Савенко выступил кратко и без пафоса, ибо для многих в толпе эта церемония была, скорее, митингом протеста. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

ОПОЗНАТЬ УДАЛОСЬ ЛИШЬ ОДНОГО

Когда в 2007 году начиналась реконструкция сквера у памятника Шиллеру, первыми сюда пришли поисковики. После войны здесь похоронили группу солдат и офицеров Красной Армии, погибших во время штурма Кёнигсберга. И оказалось, что на мемориал на улице Энгельса их останки перенесли лишь по бумагам…

Прах 12 человек перезахоронили на военно-мемориальном комплексе в Медведевке. 13-го удалось опознать. Нашлись у гвардии майора Владимира Емельяненко и родственники. И 29 сентября 2007-го им торжественно передали останки – для перезахоронения в Омской области.

Весной 2007-го в ходе реконструкции сквера у памятника Шиллеру была обнаружена «забытая» братская могила советских воинов, погибших во время штурма Кёнигсберга. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

ПЕРЕПРАВА СНЯЛА ПОГОНЫ

Разговоры о том, что перевозить людей и грузы через морской пролив в Балтийске должна местная администрация, начались еще в середине 90-х, когда военные стали уходить с Балтийской косы. Осенью 1999-го была сделана первая попытка: проезд для всех, кроме жителей косы, стал платным – 4 рубля за «туда-обратно». Но плавсредства-то остались все те же, в погонах, а военным заниматься коммерцией нельзя. Так что уже вскоре плату за проезд отменили.

Переправа, будучи обременением без компенсации, работала все хуже и хуже. Расписание не соблюдалось, рейсов становилось все меньше. Ну а в марте 2006-го Балтийский флот и вовсе предупредил: с 2007 года мы прекращаем обслуживать переправу. Власти Балтийска уговорили дать им отсрочку до 1 июня 2007-го. Однако и к этой дате свою переправу наладить не успели. А военные пошли на принцип: утром 1 июня на борт стали пускать только военнослужащих и членов их семей по спецпропускам.

В 2007 году этот паром обеспечил надежную связь между Балтийском и косой. Однако за все в жизни нужно платить – бесплатный проезд остался в прошлом. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Когда дошло до потасовок, народ отбил телеграмму президенту: просим прислать вашего представителя для защиты наших конституционных прав – свободы передвижения по территории России. В тот же день в Балтийске встречали «Крузенштерн». Приехал и глава региона. И, узнав о происходящем на переправе, попросил моряков еще чуток потерпеть. На курсирующий через пролив военный катер снова стали пускать всех желающих. А 6 сентября первый рейс совершил специально купленный гражданский паром. После этого балтийскую «дорогу жизни» наконец перестало лихорадить. Правда, проезд стал платным.

ЗНАЙ НАШИХ!

2 августа 2007-го на дне Ледовитого океана в точке географического Северного полюса был водружен российский триколор. Флаг из титановых сплавов (потому коррозия ему не страшна) изготовили на нашем «Факеле». На дно его доставил глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1» с приписанного к Калининграду научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». А управлял аппаратом сотрудник Института океанологии имени Ширшова Анатолий Сагалевич, которого у нас считают земляком. После того погружения доктор наук Сагалевич стал Героем России.

12 мая 2007-го был введен в эксплуатацию новый вокзал на станции Светлогорск-2. Предыдущее здание, построенное в 1976 году, устарело во всех смыслах. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

27 января 2007-го в Гурьевске открыли новый бюст генералу Гурьева – уже из бронзы. А прежний, гипсовый (стоявший с 1961 года), пришел в негодность.

17 февраля в парке «Юность» заработал крытый ледовый каток.

31 марта в Черняховске открыли памятник Барклаю-де-Толли.

12 мая был введен в эксплуатацию новый вокзал на станции Светлогорск-2. Предыдущее здание, построенное в 1976 году, устарело во всех смыслах.

6 июля открылся реконструированный сквер перед облдрамтеатром. Так, здесь появилась архитектурная деталь, каких у нас еще не было, – колоннада, обрамившая фонтан. Сам же фонтан модернизировали.

27 июля генконсул ФРГ в Калининграде Гидо Херц передал городским властям 116 тысяч евро, выполнив последнюю волю жившей в Кёнигсберге Сабины Крупп. Перед смертью она завещала свои деньги родному городу, попросив пустить их на социальный проект (на пожертвованные средства 16 декабря 2008-го был открыт хоспис).

22 сентября на День города в Краснознаменск приехали Михаил Державин и Александр Ширвиндт. И последнему подарили восемь гектаров земли в поселке Кутузово – бывшем прусском городе Ширвиндте.

4 октября на старинной стене у Бранденбургских ворот увековечили память трех ученых Кёнигсбергского университета: теолога и исследователя литовского фольклора Людвигаса Резы, физиолога Карла Бурдаха и философа Якоба Крауса.

11 октября на берегу Нижнего пруда открыли на новом месте новый памятник авиаполку «Нормандия-Неман». Прежний памятник и обветшал, и стал мешать строительству.

23 октября на стадионе «Красная звезда» был открыт детско-юношеский спортивно-технический комплекс.

В октябре со здания штаба Балтийского флота демонтировали герб РФ. А в декабре 2006-го такой же герб был убран с мэрии Калининграда. Согласно статусу этого символа его не положено устанавливать даже на большинстве федеральных структур.

В ноябре власти попросили поисковиков обследовать участок, отданный под застройку на улице Александра Невского. И там, где по документам числилась одна могила, «нашлось» целое кладбище. Все обнаруженные останки были перезахоронены.

В декабре на площади Победы установили искусственную елку другой, более надежной конструкции. Дело в том, что во время новогодних торжеств 2006-2007 разыгрался шторм (да-да!), и прежняя елка рухнула, развалившись на части.