Политолог: В России много сил, которые конструируют антинациональные мифы

Из 15 партий, пожелавших участвовать в избирательной кампании, 14 смогли зарегистрировать списки своих кандидатов, а в выборах в 225 одномандатных округах участвует более 2000 кандидатов. Фото: Александр Подгорчук

Чем ближе дни выборов, тем больше в медиасреде появляется разного рода мифов, фейков, досужей конспирологии как о предстоящем событии, так и о политической системе нашего государства в целом. Эту тему подробно обсуждали на онлайн-конференциях на площадке МИА «Россия сегодня». А мы обратились за комментариями того, что происходит, к ведущим калининградским политологам.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВЫРОСЛА

- Сегодня мифология приобрела конспирологические масштабы, - считает Михаил Берендеев, кандидат социологических наук, доцент БФУ имени Канта, член экспертного совета Общественной палаты Калининградской области. - Когда в Госдуму перестали проходить праволиберальные партии, родился миф о том, что власть фальсифицирует выборы, не пуская либеральные партии в парламент. Однако большинство понимает, что разгул праволиберальных идей в России 90-х практически разрушил нашу страну, довел ее до состояния страны третьего сорта, на которую все плевали и о которую вытирали ноги. А праволиберальная элита так и не смогла сформулировать никакого жизнеутверждающего проекта для страны. Все, что было сделано под их слоганами - это предательский распил государственных предприятий и огромные займы в международном валютном фонде.

Затем стали говорить, что в России нет оппозиции. Причем под видом оппозиции стали навязывать блогеров и разгуливающих на сомнительных протестах школьников и студентов, мол, это выразители настоящей гражданской позиции, а все остальные приспешники так называемого режима. Сейчас пошли еще дальше, рассказывая по информационным каналам, финансируемым напрямую Госдепартаментом США, и это даже не скрывается, что российские выборы неконкурентные, нелегитимные, и еще до дня голосования могут быть не признаны. Большой вопрос, а какое дело некоторым западным странам до выборов в России?

При этом, полагает Михаил Берендеев, и в российском политическом поле много сил, которые конструируют антинациональные мифы, которые хотели бы видеть «не державу, а сырьевой придаток, не русский мир, а хутор на окраине мира»:

- Видимо, за такую позицию платят деньги, причем видимо не маленькие.

По мнению Михаила Берендеева, российская политическая система и политическая культура граждан за последние 20 лет существенно выросла. Она стала более притязательной, разборчивой, патриотичной.

- Патриотизм из слова изгоя в 90-е, куда его загнали приспешники правого либерализма, превратился в слово символ, суть нашей гражданской идентичности. А российская идентичность всегда была не мифологической, а исторической, - уверен политолог.

ПОДНИМАЕТСЯ «ВОЙ С БОЛОТ»

- По поводу выборов уже давно начался и продолжается с нарастающим темпом «вой с болот», - говорит Владимир Кривошеев, председатель экспертного совета Общественной палаты, доктор социологических наук. - И это понятно. Как бы противники и клеветники не относились к социологии, им давно стало понятно, что ни по каким прикидкам представители так называемой несистемной, а на самом деле противосистемной, оппозиции в Государственную Думу не проходят, не тот у нас все же народ, чтобы обратить внимание на откровенно прикупленных антигосударственников.

По мнению Кривошеева, все делалось и делается, чтобы в общественном мнении Запада, да и в общественном мнении в нашей стране сложилось впечатление, что нынешние выборы в России не могут быть легитимными.

- А легитимность, как известно, связана не только с законностью самой процедуры, а и с признанностью ее таковой, - продолжает политолог. - Иными словами, сложится в общественном мнении представление, что что-то не так было в выборах, не признает значительная часть людей их верными, правильными и тогда можно быстро вбрасывать, думаю уже даже подготовленные, комментарии о том, что выборы в России незаконны и тому подобные утверждения.

Что же делается для того, чтобы опорочить выборы?

- С одной стороны, - отвечает эксперт, - хотят всячески сформировать мнение, что само избирательное законодательство в нашем государстве несправедливо, не предоставляет равные возможности для всех участников выборов и всего избирательного процесса. Насколько это соответствует действительности? Да не насколько! Но самое главное для тех, кто сотворяет ложь – вбросить некую идею, а дальше уж разбирайтесь, насколько она соответствует действительности.

При этом, по словам Владимира Кривошеева, российское законодательство представляет равные права всем участникам избирательного процесса, а если говорить о конкуренции на предстоящих выборах, то она в действительности очень даже высока.

- Из 15 партий, пожелавших участвовать в избирательной кампании, 14 смогли зарегистрировать списки своих кандидатов, а в выборах в 225 одномандатных округах участвует более 2000 кандидатов, - приводит пример политолог. - Теперь вбрасывается информации о массовых лишенцах, то есть, что очень много тех – их чуть ли не миллионы – кому отказано в участии в избирательной кампании, они не смогут голосовать. А что на самом деле? Да, есть те, кому в этом отказано, и на вполне законных основаниях, строго говоря. Таких всего двенадцать, и это на нашу огромную страну.

Что же будет дальше?

- А дальше по известной схеме будет ложь о якобы вбросах бюллетеней, а учитывая, что в этот раз голосование будет идти три дня, то можно предположить, что таких якобы достоверных сообщений будет еще больше. Вывод можно сделать один: надо включать разум, здравый смысл, четко понимать, кому выгоден неблаговидный образ нашего государства, законодательства, - уверен Владимир Кривошеев.