Синоптики не порадовали калининградцев прогнозом погоды на неделю

Осень предстанет во всей красе. Фото: Александр Подгорчук

Минувшая суббота стала самым теплым днем нынешнего сентября в Калининграде. Температура воздуха поднималась до +26,8 градуса, и это, похоже, был пик бабьего лета. Теперь синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 13 сентября, в Калининграде будет облачно и дождливо. Термометры покажут +19..+20 градусов. Скорость северо-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Во вторник температура останется без изменений, но осадков не ожидается, а ветер стихнет.

В среду с востока придет скромное потепление: за окном будет +21 градус, из-за пелены облаков снова выглянет солнце. Атмосферное давление достигнет своего максимального значения на этой неделе – 763 миллиметра ртутного столба.

С четверга начнется новое похолодание. Температура понизится до +18..+19 градусов, небо затянет тучами.

В пятницу воздух прогреется лишь до +16..+17. Время от времени будут идти дожди, давление составит 757 миллиметров.

На выходных, по самым пессимистичным прогнозам, в Калининграде будет еще холоднее. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ориентиры на субботу и воскресенье – лишь +14..+15 градусов.