Трое бывших полицейских торговали крадеными вещдоками

Пока ни один из подследственных своей вины не ппризнал. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников полиции, отца одного из них и калининградского предпринимателя.

Подследственным, в зависимости от роли каждого, инкриминируют целый букет статей УК РФ: от «Мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Фальсификации доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание» до «Пособничества в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении», «Превышения должностных полномочий, совершенного с причинением тяжких последствий» и «Получения взятки» в особо крупном и значительном размерах, а также «Посредничество во взяточничестве». Особо отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ России.

Итак, по версии следствия, еще в 2016 году тогдашний начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка (он же 3-й отдел) управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России вместе с двумя своими подчиненными по заранее разработанному плану произвели изъятие немаркированной табачной продукции со склада одной из калининградских фирм. Весь груз полицейские перевезли на подконтрольные им склады и затем ценным - на 87,3 миллиона рублей, если конкретно - товаром, как выражаются в судебных протоколах, «распорядились по своему усмотрению». Заметая следы, один из оперуполномоченных составил протокол осмотра предметов, в котором указал, что изъятое якобы хранится у лица, которому было передано на ответственное хранение. А начальник опера направил сфальсифицированный документ в органы следствия УМВД, в производстве которых находилось уголовное дело по факту производства контрафактных сигарет.

Однако бизнесвумен, у которой табак был изъят, вдруг обнаружила, что он вовсю продается на территории области. И свое недоумение по данному поводу донесла до полиции. Тогда, чтобы продемонстрировать, что арестованный табак находится в целости и сохранности, махинаторы завезли на «свой» склад вместо распроданных картонные коробки, набитые опилками и пластиковыми бутылками. Их-то и предъявили сотрудникам службы безопасности УМВД, которые проводили проверку по заявлению предпринимательницы. Однако примитивная уловка не сработала, неприглядные факты вскрылись. И тогда начальник отдела на пару с одним из подчиненных уговорили 28-летнего калининградца стать козлом отпущения. Мужчина заявил следователям, что это именно он украл конфискованный табак.

- Помимо этого, оперуполномоченный 3-го отдела УЭБ и ПК УМВД с сентября 2013-го по декабрь 2016 года лично 35 раз получил от руководительницы группы калининградских компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей алкоголем, и ее подчиненных взятки - каждую по 100 тысяч рублей взамен на беспрепятственное ведение деятельности, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Для получения взяток оперативник в качестве посредника привлек своего отца.

Исполнительный родитель четырежды получал оговоренную мзду, передавая деньги сыну. Кроме наличных денег коррупционеры брали товаром - алкоголем и табаком они затарились аж на 1,7 миллиона рублей.

- Таким образом, общая сумма взятки за указанный период времени составила 5,7 миллиона рублей, - резюмировали в УСКР.

И это еще не все. Все тот же обвиняемый с декабря 2015-го по декабрь 2016 года систематически получал (также привлекая к этому неблаговидному делу уже изрядно поднаторевшего папу) по 100 тысяч рублей от руководителя компании, специализирующейся на оптовой торговле жидким топливом. Взамен «оборотень в погонах» гарантировал, что фирму не будут доставать проверками ее финансово-хозяйственной деятельности. Следствие установило 11 фактов получения взяток на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Но даже этого «потерявшему берега» правоохранителю было мало.

- Этот же обвиняемый с февраля по июнь 2016 года через посредников - своего отца и знакомого предпринимателя - ежемесячно получал от владельца автозаправочного комплекса в Мамоново по 15 тысяч рублей взамен на непроведение проверок, - добавила Наталья Гацко. - Общая сумма полученной взятки составила 75 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в 2017 году была проведена служебная проверка, по результатам которой данные сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

К слову, ни один из пяти подследственных до сих пор своей вины так и не признал. Тем не менее следствию, оперативное сопровождение которого осуществляли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным первым зампрокурора области, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.