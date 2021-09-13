«Только не под моим забором!»: жители Чкаловска переругались из-за «Тропы здоровья»

Авторы идеи продолжения «Тропы здоровья» пока не могут рассчитывать на финансирование. Фото: мэрия Калининграда

«Тропа здоровья» открылась в Чкаловске еще в октябре прошлого года благодаря инициативным гражданам. Изначально на ее месте появилась детская площадка «Аистенок», которую оборудовали сами жители. На старания горожан обратили внимание власти муниципалитета, стали оказывать поддержку. Так появилась идея закольцевать пешеходный маршрут вокруг Голубого ручья. Второй этап строительства «Тропы здоровья» должен был осуществиться по программе «Инициативное бюджетирование» (проект Министерства финансов РФ). Однако против этого неожиданно восстали жители соседнего СНТ. По их словам, «пешеходная дорожка с фонарями, лавочками и урнами пройдет аккурат вдоль заборов садового товарищества», а приходу цивилизации там, похоже, не рады. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, дело тут даже не в материалах мощения или дизайне скамеек.

- Днем на «Тропе здоровья» практикуются в скандинавской ходьбе пенсионеры, а когда на город опускается ночь - просыпается мафия (зачеркнуто), - пишет пресс-служба. - Асоциальные элементы, которые, по словам дачников, громко шумят, мешают им спокойно жить.

К дизайну лавочек претензий не возникло. Фото: мэрия Калининграда

Владельцы садовых участков предлагают не закольцовывать маршрут, а идти благоустроителям лесом, то есть строить дорожку в чаще. Заседание инициативной группы в местном ДК только еще больше всех поссорило, и окончательного решения так и не было принято.

Позиция жителей СНТ больше всего возмущает пенсионерку Светлану Клинковскую, взявшую на себя большую часть нагрузки по благоустройству, высадке деревьев и ежедневной расчистке мусора на «Тропе здоровья».

- Наши одаренные жители дачного общества, которым ничего не нужно, кроме их дач, подняли бунт, - рассказывает Светлана Витаутовна. - Они начали выдумывать, что я и мои помощники деревья пилили и рубили. А мы ведь ни одного дерева не тронули! Мы даже посадили 168 елок и только красивее сделали!

По словам пенсионерки-активистки, жители СНТ недовольны беседкой, в которой якобы по вечерам собираются шумные компании. Однако Светлана Клинковская уверена, что это не так. Кроме того, к беседке она и ее помощники отношения не имеют - строили ее специалисты муниципального предприятия«Городские леса».

- Мы вдоль садового общества и не собирались ничего делать, тропа пойдет в стороне, - говорит она. - И вообще, это сами дачники любят выбрасывать мусор в наш лес (у нас это даже запротоколировано) и выводят стоки в Голубой ручей. Это им нормально и хорошо. Я все-таки отмечу, что большинство жителей за нас, потому что весь район здесь отдыхает.

В мэрии Калининграда пришли к выводу, что «проект требует более глубокой проработки». Таким образом, авторы идеи продолжения «Тропы здоровья» пока не могут рассчитывать на финансирование.

Напомним, что в этом году на «Инициативное бюджетирование» мэрией заложено 10 миллионов рублей. На освоение части этих средств и рассчитывали авторы «Тропы здоровья».

Интересно будет узнать, какие в итоге инициативы перетянут на себя «одеяло» благоустройства при финансовой поддержке государства.