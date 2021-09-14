«Скоро людей в Гвардейске не будет, останутся только голуби!»

Пернатых в городе становится все больше и больше. Фото: СОЦСЕТИ

Гвардейск хоть и не курорт, но вниманием туристов в этом году не обделен. Устав от приморских пейзажей, отдыхающие едут сюда посмотреть на средневековый замок, который еще недавно был тюрьмой, посетить музей в старинной ратуше, погулять по хорошо сохранившейся и отреставрированной городской площади. А следом за туристами в бывшем Тапиау появились голуби. Нет, эти птицы, конечно, здесь всегда были, но в этом году их стало особенно много. Словно не Гвардейск это, а какая-нибудь Венеция.

Местным жителям новые соседи не очень нравятся.

- Давно пора уже что-то делать с ними, невозможно же посидеть просто - вся площадь загажена! Ужас! – не скрывает эмоций Анжелика Кочеткова.

- Все желоба забиты пометом, стекла приходится постоянно мыть. С крыш такая вонь, что не передать, - вздыхает Галина Шибаева.

А по мнению Светланы Рыженковой, людям в Гвардейске вообще скоро не будет места, все заполнят сизые голуби.

- Голуби уже выселили с площади жителей и гостей. Если раньше все лавочки были заняты отдыхающими, то и на лавочку не сесть - они обсижены и обгажены голубями, и по самой площади не пройти, потому что обязательно вляпаешься. Газоны в перьях и г...не, на крыши страшно взглянуть, во время дождя все стекает по тротуарам. Не площадь, а помойка, - рисует Светлана мрачную картину гвардейской действительности. - Конечно, пора администрации принимать меры. Если не штраф, то хотя бы таблички поставить: «Не сорить. Голубей не кормить». Может, и волонтеров подключить, чтобы раздавали на площади листовки с информацией.

Администрация Гвардейского городского округа не могла остаться безучастной к народной боли и выступила с призывом: «Просим вас воздержаться от кормления голубей в местах отдыха, большого скопления людей - на городской площади, а также в скверах, около детских площадок, подъездов жилых домов, - говорится в официальном сообщении. - Пожалуйста, не рассыпайте еду для птиц на городской площади, на газонах, детских площадках, на подоконниках. Рекомендуем кормить голубей за пределами мест массового отдыха и жилых зон».

Не исключено, что дело в конце концов может дойти как до штрафов, так и до принудительного отлова голубей. Пока же в администрации озаботились созданием информационных табличек.

- Мы прорабатываем дизайн, текст, стоимость и т. п. Когда именно сможем разместить таблички - в этом году или в следующем, сейчас ответить не можем: все будет зависеть от стоимости работ, - сообщили в администрации.

Кажется, такой ответ жителей Гвардейска не очень устроил. Ведь голуби не будут ждать появления табличек, и к следующему году красивая городская площадь может превратиться в нечто действительно страшное.