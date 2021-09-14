Самые страшные скульптуры Калининграда заменят в 2022 году

Так будут выглядеть новые скульптуры, которые водрузят на крышу. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Одна из самых страшных скульптур Калининграда, о которой «Комсомолка» не раз уже писала, в скором времени изменит свое лицо. Вернее, даже лица, потому что их на изваянии два. Речь идет о бетонной композиции на крыше здания бывшей Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте. Построено здание было в Кенигсберге в 1895 году, однако во время войны серьезно пострадало. После ремонта в 1950 году лица сидящих спиной друг к другу девушек были обезображены цементными нашлепками. Весной этого года фонд капремонта объявил, что скульптура будет демонтирована, а ее место займет новая, улучшенная.

Так скульптурная композиция выглядит сейчас.

- Когда скульптура, которую уже можно увидеть на слайдах, появится на крыше, я точно сказать не могу, - говорит руководитель калининградского фонда капремонта Олег Туркин, - потому что сначала нужно определить порядок работы, согласовать все решения со службой охраны объектов культурного наследия, проверить смету. Все это будет реализовано в ближайшее время, но насколько оно ближайшее, я сказать затрудняюсь.

Туркин напомнил, что здание является объектом культурного наследия, а потому должны проводиться дополнительные экспертизы, которые, конечно, не укорачивают сроки выполнения работ.

- На данный момент идет согласование проекта со службой охраны ОКН, и только после этого мы начнем разрабатывать проектно-сметную документацию. Движемся поэтапно. Одно могу сказать – в этом году скульптуру точно установить не успеют, но я очень надеюсь, что к весне все получится сделать. У нас уже есть соглашение с директором художественного музея Галиной Заболотской о том, что музей примет старую скульптуру на хранение. Если восстановить ее никаким образом невозможно, то она останется в виде экспоната. Как бы то ни было, это часть городской истории.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фреску с павлином восстановят

Еще на прошлой неделе Фонд капремонта опубликовал в своем официальном инстаграме фото одной из главных достопримечательностей Советска - фрески с павлином тильзитского художника Генри Мутрея. Находится эта фреска, созданная в конце XIX века, в доме №7 по улице Ломоносова, и не так давно, по словам жителей, произведение искусства было повреждено неизвестными.

Объем работ предстоит оценить специалистам. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

- Этот дом пока не ремонтировался фондом, но пройти мимо мы не можем, - заявил Олег Туркин. - Будем пробовать отреставрировать, тем более, что в этом квартале сразу несколько наших объектов. Конечно, на текущий момент это не наша задача, но есть обращение инициативных граждан с просьбой восстановить фреску. Сами мы выезжали на место и убедились, что восстановить ее возможно. Сейчас в планах – привлечение компетентных специалистов, потому что самостоятельно или подрядчиками фонда мы такую работу выполнять не решимся. Когда специалисты-реставраторы съездят на место, будет понятно, во сколько обойдутся работы. Я думаю, что цифры там не очень большие, и мы привлечем эти средства из внебюджетных источников.