На предприятиях АВТОТОР достигнут уровень подтвержденной иммунной защиты свыше 82%

Вакцинация проводится с февраля 2021 года.

На предприятиях АВТОТОР достигнут уровень вакцинации против новой коронавирусной инфекции 60,5%. Данная работа ведется с февраля 2021 года в рамках противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения данного заболевания.

Таким образом, несмотря на то, что автомобилестроительное производство не входит в число отраслей, где обязательно достижение уровня вакцинации в 60% для обеспечения популяционного иммунитета, на АВТОТОР этот показатель обеспечен в инициативном порядке. В целом по состоянию на 3 сентября 2021 года количество работников АВТОТОР с подтвержденным статусом иммунной защиты составляет более 82% от общей численности персонала (включая вакцинированных, имеющих данные о наличии антител и переболевших новой коронавирусной инфекцией).

«В соответствии с достигнутыми договоренностями с Министерством здравоохранения Калининградской области АВТОТОР был прикреплен для медицинского обслуживания к Городской больнице №2 Калининграда, и в рамках взаимодействия с медицинским учреждением бригады медиков проводят вакцинацию работников АВТОТОР на территории предприятия. От имени руководства АВТОТОР и всего коллектива предприятия хотел бы поблагодарить руководство больницы, поликлиники № 3 в микрорайоне им. А. Космодемьянского и медицинских работников за содействие в проведении вакцинации», - отметил вице-президент по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти Вадим Бобрович.

С начала пандемии коронавируса на АВТОТОР работает оперативный штаб, который на постоянной основе ведется мониторинг состояния эпидемической обстановки. Все реализуемые меры осуществляются по согласованию с Оперативным штабом Правительства области и Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области.

Напомним, что компания АВТОТОР занимает активную позицию по безусловной необходимости вакцинации всех работников предприятия. На АВТОТОР проводится широкая разъяснительно-информационная кампания о необходимости вакцинации и соблюдения мер безопасности. Вакцинация проводится на всех производственных площадках АВТОТОР, ряд сотрудников уже проводят ревакцинацию.

С третьей декады сентября на предприятиях АВТОТОР планируется начать традиционную вакцинацию сотрудников от гриппа. Как подчеркнули в Управлении реализации медицинских программ АВТОТОР, ожидается, что коллектив завода также примет активное участие в данном процессе.

На АВТОТОР уделяется значительное внимание организации качественного медицинского обслуживания сотрудников, оказания им амбулаторно-поликлинической помощи и проведения лечебно-оздоровительных процедур в заводских здравпунктах, а также своевременного проведения вакцинации. В 2020 году на основной производственной площадке в микрорайоне А. Космодемьянского был оснащен новый заводской здравпункт, обеспечено непрерывное медицинское сопровождение деятельности предприятий АВТОТОР. Общие затраты на организацию деятельности здравпункта, включая оснащение современным оборудованием для проведения физиопроцедур, составили 4,5 млн рублей.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и в целях систематизации работы по организации качественного медицинского обслуживания сотрудников и профилактически заболеваний и комплекса противоэпидемических мер в структуре менеджмента АВТОТОР было создано Управление реализации медицинских программ под руководством кандидата медицинский наук, врача высшей категории. Организованный и проводимый комплекс мероприятий позволяет предупреждать значительное количество случаев заболеваний среди сотрудников, возникновение вспышек новой коронавирусной инфекции, снижая риски остановки предприятия в связи с эпидемической ситуацией.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 млн. автомобилей.